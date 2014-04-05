Mansur Yavaş: Seçimin iptalini isteyeceğiz, başka çaremiz kalmadı

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahsur Yavaş, Ankara'da İl Seçim Kurulu'na yaptıkları oyların yeniden sayılması talebinin reddedildiğini ve partisinin bu gelişme üzerine pazar günü Ankara'da Büyükşehir Belediye Seçiminin iptal edilmesi için başvuruda bulunacaklarını başka çarelerinin kalmadığını söyledi.

Oya Armutçu'nun Hürriyet'te yer alan haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) büyükşehir, ilçe belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği oy pusulalarının konulduğu mavi renkli zarfa, muhtar pusulasının da konulması halinde oyların geçersiz sayılacağına karar verdi. CHP’nin Ankara’da 124 bin oy için bu konuda yaptığı itirazın böylece reddedilebileceği belirtiliyor. CHP Ankara adayı Mansur Yavaş’tan “Seçimin iptali için başka çaremiz kalmamıştır” açıklaması geldi.

CHP Ankara İl Başkanlığı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonucuna dönük oyların tümünün yeniden sayılması talebi, İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi. Bu karar üzerine CHP’nin bugün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurması bekleniyor. CHP Ankara İl Başkanı Zeki Alçın, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, Ankara İl Başkanlığı olarak yeniden sayım yapılması, iptal edilen oyların yeniden değerlendirilmesi ve birleştirme tutanaklarına ilişkin itirazlarının reddine ilişkin henüz bir gerekçe bildirilmediğini söyledi.

Ankara İl Seçim Kurulu, yarın 17.00’ye kadar diğer itirazları da sonuca bağlayacak. Ardından bu kararlara YSK’ya itiraz süreci başlayacak. İtirazları YSK 3 gün içinde görüşecek. Tüm itirazlar sonuçlandıktan sonra YSK kesin sonuçları sandık ölçekli de olmak üzere ilan edecek. 2009 yerel seçimlerinde ise YSK kesin sonuçları 43 günde ilan etmişti.

CHP’nin itirazları

CHP, Ankara’da 25 ilçede 240 sandık bazında itirazda bulundu. Bu itirazların büyük bölümü reddedilirken, bir kısmı düzeltildi. Ancak CHP yönetimi, bu itirazlarını il seçim kuruluna taşımıştı. CHP’nin Ankara için yaptığı en önemli itirazlardan biri de 124 bin geçersiz oyla ilgiliydi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, “Birleştirme tutanaklarındaki hataların yanı sıra Ankara’da 124 bin oyun geçersiz kılınması da bir başka hata. Çok büyük bir kısmı muhtarlık oy pusulalarının mavi zarfın içine koymasından kaynaklı. Bütün ilçelerde oyların yeniden sayılmasını istiyoruz” demişti.

YSK’dan emsal karar

YSK önceki gece büyükşehir, ilçe belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği oy pusulalarının konulduğu mavi renkli zarfa, muhtar pusulasının da atılması halinde oyların geçersiz sayılacağına karar verdi. İstanbul İl Seçim Kurulu, Kartal-1, Kartal-2, Büyükçekmece ve Silivri ilçelerinde, belediye seçimleri pusulalarının atılacağı mavi renkli zarftan muhtarlık oy pusulası da çıkan yerlerde oyları geçerli saymadı. YSK’nın son emsal kararının ardından CHP’nin de mavi zarftan muhtar pusulası çıktığı için geçersiz sayılan oylarla ilgili itirazlarının reddedebileceği belirtiliyor.

Başka çaremiz kalmadı

CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş, bu gelişmeler üzerine izleyecekleri yolla ilgili dün Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “Oyların yeniden sayılması ümidiyle bugüne kadar bekledik. Talebimiz reddedilince SEÇİMİN İPTALİ başvurusu yapmaktan başka çaremiz kalmamıştır.”