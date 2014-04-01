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Mansur Yavaş'tan YSK'ya başvuru

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş itiraz başvuru süresinin bu akşam saat 17:00’ye kadar uzatılması için başvurdu

01 Nisan 2014 15:48

Resmi olmayan sonuçlara göre Ankara Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde AK Parti'nin adayı Melih Gökçek’in gerisinde kalan CHP’nin adayı Mansur Yavaş, itiraz süresinin uzatılması için YSK’ya başvuruda bulundu.

Yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için Melih Gökçek’in gerisinde kalan CHP’nin adayı Mansur Yavaş, itiraz süresinin uzatılması için YSK’ya başvurdu.

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, seçim sonuçlarıyla ilgili olarak sabah saatlerinde Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) gitti.

Bir süre içeride kalan Mansur Yavaş, açıklama yapmadan buradan ayrıldı.

Yavaş’ın seçim sonuçları için itiraz süresinin uzatılması için başvuruda bulunduğu öğrenildi. İtiraz süresi bugün saat 15.00'te doluyordu.

Resmi olmayan sonuçlara göre; AKP'nin adayı Melih Gökçek yüzde 44.9, CHP'nin adayı ise 43.8 oy aldı.

 

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