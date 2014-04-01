Mansur Yavaş: Oyumuzu çaldırmayacağız, A.A Genel Müdürü seçim gecesi ajansı nereden yönetti?

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Ankaralıların müsterih olmalarını rica ediyorum, Henüz YSK’ya müracaat etme aşamasında değiliz. Öncelikle il seçim kuruluna yapılan itirazlar sonuçlanacak" dedi. Yavaş, "YSK tamamen işlemedi sonuçları. Biz o kadar sonucu girdikten sonra aynı ekranda YSK’nın girdikleri sonuçları görüyoruz. Ona göre kesin sonucu herhalde bugün akşam veya yarın alacağımızı umuyorum. Epey değişiklikler var. Oyumuzu çaldırmayacağız" diye konuştu. Seçim gecesi Cihan Haber Ajansı'nın (CHA) nasıl hacklendiğinin ortaya çıkarılması gerektiğini belirten Yavaş, Anadolu Ajansı (A.A) Genel Müdürü Kemal Öztürk'ün seçim gecesi nerede olduğu sorusunu da ortaya attı.

Ankara'daki oy sayımına ilişkin tartışma, itiraz ve protestolar sürüyor. CHP adayı Mansur Yavaş düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"2009 yılında da ben aday olduğumda elektrik kesilmesi ve benzer, TV yayınlarının kesilmesi gibi bir çok olayla karşı karşıya kalmıştık. Şimdi ise yine seçim akşamı nasıl olduğu anlaşılmaz bir şekilde, Cihan hiçbir bilgi akışı sağlayamazken sadece A.A’nın bilgi akışı sağlamasıyla AKP’nin önde olduğu algısı yaratılarak, sandık başındaki görevlilerin, sandık başlarını terk etmeleri amaçlanmıştır. Bu arada biz basın toplantısı yaparak henüz CHP’nin oyunun kuvvetli olan yerlerden sonuçların gelmediğini, geldiği andan itibaren seçimi kazanacağımızı belirttik. Sandık başındaki görevli arkadaşlara sandık başından ayrılmayınız mesajını çektik."

'Cihan nasıl haclendi, AA Genel Müdürü neredeydi?'

"Daha sonra sonuçlar gelmeye başladı. Ancak her nasılsa, TV’lerde gördünüz, ilgisiz sonuçlar gelmeye başladı. Daha sonra birdenbire bilgi akışı durdu. Bu arada tabi Cihan’ın nasıl hacklendiğinin ortaya çıkarılması lazım. Bir de A.A’nın özellikle başındaki şahsın, seçimler açıklandığı andan nerede olduğunun da araştırılması lazım. Ajans genel müdürlüğünden mi, başka yerden mi yönetti? Şimdilik bu kadarını söylemekle yetiniyorum."

'4-5 saat veri akıkşı gelmedi'

"Yoğun akış başladı ve artı 3 bin, artı 9 bin, artı 27 bine kadar uzadı. Biz bu sonuçlara göre, bundan sonra gelecek sandıkların da aynı şekilde, Çankaya ve Yenimahalle’den geleceğini bildirmiştik. Fakat bütün Türkiye izledi. 4-5 saat hiçbir veri akışı gelmedi. Birdenbire Altındağ, Sincan'dan toplu sonuçlar geldiği söylendi. Hatta Bala’dan. Bala’dan seçmen sayısı bellidir. Sabahtan akşama kadar sonuç gelmemesi söz konusu olamaz."

'Ankaralılar seçime şaibe karıştığını düşünüyor'

"Ankaralılar seçimlere şaibe karıştırıldığını düşünüyorlar. Elbette biz de Ankaralılar'ın hakkını sonuna kadar takipçisi olacağız. Bugün İlçe Seçim kurullarına itirazlarımızı yaptık. Bir sürü yanlış tespit ettik. Özellikle CHP’ye gelen oyların bir alta bir üste yazılmak suretiyle, tutanaklar düzenlendiğini tespit ettik. Bunları birleştirme tutanaklarına gönderdik. Geçici tutanakların kesinleştirilmemesini ve bu süreye kadar 12 bin küsür sandığın, tek tek ıslak imzalı tutanaklarla incelenmek suretiyle, karşılaştırıp hareket edeceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz.

Ankaralıların müsterih olmalarını rica ediyorum. İki gecedir hiçbir arkadaşımız yatmıyor. Sabah diğer partilerden de eksik tutanaklarını aldık. 600 gencimiz devridaim yapmak sureriyle müthiş bir şekilde gençler sahip çıkıyor. Organize bir hareket yok. Yine üç noktadaki seçim merkezlerinin önünde toplananlar vatandaşlardır. Ankaralılar bu seçimin adil yapıldığına kesinlikle inanmamaktadırlar."

'Oyumuzu çaldırmayacağız'

"Henüz YSK’ya müracaat etme aşamasında değiliz. Öncelikle İl Seçim Kurulu'na yapılan itirazlar sonuçlanacak. Buraya da yapılacak itirazlardan sonra YSK’nın önüne geçecektir. YSK önünde bizim yapacağımız hiçbir şey yoktur. Başından beri kirli siyasetin yürütülmesi, kamu kaynaklarının da siyasete alet edilmesi nedeniyle adil bir seçim yapılmadığını düşünüyoruz. Biz seçimi bunlara rağmen kazandığımıza inanıyoruz. Kısacası oyumuzu çaldırmayacağız."

Epey değişiklik var

YSK tamamen işlemedi sonuçları. Biz o kadar sonucu girdikten sonra aynı ekranda YSK’nın girdikleri sonuçları görüyoruz. Ona göre kesin sonucu herhalde bugün akşam veya yarın alacağımızı umuyorum. Epey değişiklikler var ama kesin rakam veremeyeceğim şu anda.

Önde arkada bir şey diyemiyorum. Çünkü bir kısmı HEPAR, HDP gibi partilerden aktarılmış, bir kısmı Ak Parti’ye fazla yazılmış. Ancak Çankaya gibi çok oy aldığımız yerlerde sıfıra yakın oy çıktıysa, bir kısım kişinin seçime şaibe için epey hareket ettiğini tespit etmiş bulunuyoruz. Twitter internet ortamında da benzer tutanaklar uçuşuyor.

Oralarda bugün birleştirme tutanakları var, bunların kesinleşmemesine yönelik dilekçemizi verdik.

Bunların yasal süreleri var. itirazların belli sürede sonuçlandırılması gerekiyor. İlçe seçim kurullarına sandıklar bazında itirazımızı yaptık. İtiraz gerekçemiz hakimler seçim kurulu tarafından incelenecek. Buna taraflar itiraz edebilecekler.

Bir bakanın oraya gittiği zaman baskı aracı olduğu kesin ve vatandaşlarımız bakan aracını orada gördükçe daha fazla tepki gösteriyorlar.

Gerekirse oyların komple sayılmasını isteyeceğiz

Biz bu sonuçlara itiraz ediyoruz, hepsini yeniden sayın diyemiyorsunuz yasal olarak. Gerekçeli itirazlarımıza rağmen reddedilirse, şiddetli şekilde oyların sayılmasını ancak bu taleplerimiz reddedilirse Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruya kadar bunu götüreceğiz. Sandıkta kazanılanın masada kaybedilmesi yanlıştır. Ankaralı iradesinin mutlaka sandığa yansıması lazım.

Seçimi kaybedersek de dünyanın sonu değil. ankaralının iradesi bu şekilde tecelli etmiş demesini bileceğiz. Ancak şu olaylar gösteriyor ki Ankara’da seçim adil bir şekilde yapılmıyor. Bunun da adil şekilde sonuçlanmasını beklemiyoruz. Ankaralının hakkını kimseye yedirmek istemeyiz.

Bu itiraz biraz da süreyi kesmek içindi. Ankaralının hakkını kimseye çaldırmaya niyetimiz yok.

Süreyi kesmek için tüm sandıklara itiraz ettik. Bunun içerisinde bizzat şu nedenden şu şekilde yanlış yazılmış gibi gerekçemiz var çünkü.

Tartışılan seçim sonuçları

AKP ve CHP'nin itiraz ettiği sandık sonuçlarında, AKP yüzde 44,63, CHP yüzde 43,87, MHP yüzde 7,87 oy almış gözüküyor.