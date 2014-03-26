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Efkan Ala: Mansur Yavaş’ın provokasyon iddiası spekülasyon

Efkan Ala: Mansur Yavaş'ın niye provokasyon iddiasında bulunduğunu kendisine sormak lazım. Ancak yinede güvenlik tedbirlerimizi artırdık

26 Mart 2014 16:03

İçişleri Bakanı Efkan Ala, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın provokasyon iddialarına ilişkin, ''Sadece etraftaki dedikodular, oradan buradan duyumlar. Bunlarla siyaset yapmak ve bunlarla seçim üzerinden hele seçim güvenliği üzerinden birtakım spekülasyonlarda bulunmak çok yanlıştır. Bunu manşetlere taşımak da o kadar yanlıştır'' dedi.

Seçim çalışmalarına katılmak üzere Erzurum'a gelen Ala, havalimanında basın mensuplarına CHP Ankara Belediye Başkan Adayı Yavaş'ın iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ala, "Mansur Yavaş'ın 100 kişilik suikast timinin Ankara'ya geldiği iddiası var. Siz bu konuda ne söyleyeceksiniz?" şeklindeki soruya, "Biz her türlü tedbiri seçim güvenliği için aldık. Bunu toplumumuza da bildirdik. Bu tür işlerde sorumluluğa davet ediyorum" dedi.

"Herkes elinde somut bilgi olmadan belge olmadan seçimler üzerinden böyle spekülasyonları yapmamalıdır" diyen Ala, şöyle devam etti:

"Böyle bir haber çıkınca kendisiyle güvenlik birimlerimiz irtibata geçti ve elinde hiçbir somut bilginin olmadığını kendisi deklare etti. Bizim de devlet birimlerimiz, istihbarat birimlerimizin elinde böyle bilgi yoktur. Biz zaten ama her şeyi olabildiğince en üst düzeyde dikkate alıyoruz. Her türlü tedbirimizi alıyoruz. Kendisiyle de dün bu konu konuşuldu. Güvenlik birimlerimiz konuştu yeniden söylüyorum. Ve bir somut bilgi olmadığını kendisi de teyit etti. Sadece etraftaki dedikodular, oradan buradan duyumlar. Bunlarla siyaset yapmak ve bunlarla seçim üzerinden hele seçim güvenliği üzerinden birtakım spekülasyonlarda bulunmak çok yanlıştır. Bunu manşetlere taşımak da o kadar yanlıştır. Biz Türkiye'de, Türkiye bu konularda seçim güvenliği konularında uluslar arası standartlar, gelişmiş ülkeler standartlarda yapma konusunda onlarca yüzlerce binlerce tecrübe yaşamış bir ülkedir. Bu bakımdan hiçbir tereddüte mahal yoktur."

 

Spekülasyondan ibaret

 

Her türlü güvenlik tedbirini aldıklarını vurgulayan Ala, "Bunlara ilişkin gerekli talimatları direktifleri de vermiş durumdayız. Bu özellikle spesifik olarak belirttiğiniz konuya ilişkin haberlerin tamamı spekülasyondan ibarettir. Hiçbir somut bilgiye dayanmamaktadır. Onun için herkesi sorumluluğa davet ediyorum. Bu ilgili tarafından da güvenlik birimlerimize elinde hiçbir somut bilginin olmadığı beyanatında bulunmuştur ve bu da kayıt altındadır. Yani tutanaklar tutulmuştur o konuda da ne konuşulmuşsa" diye konuştu.

Bakan Ala, bir basın mensubunun "Niye böyle bir iddiada bulunduğu" şeklindeki sorusunu da "Onu iddia edene sormak lazım. Biz sorduk ve elinde somut bilgi olmadığını yani güvenlik birimlerimize ben dün talimat verdim. Sordular ve hiçbir somut bilgi olmadığını sadece etraflarında böyle konuşmaların olduğunu söyledi. Bizim aldığımız güvenlik tedbirlerinden dolayı da teşekkürlerini iletti. Biz yine de kendi daha yakın çalışmalarında da güvenlik tedbirlerimizi arttırdık arttırıyoruz ama bu tamamen spekülasyondan ibarettir" şeklinde cevapladı.

 

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