Mansur Yavaş: Silahlı 100 kişi provokasyon için Ankara’ya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, son günlerde seçim çalışmaları kapsamında uğradıkları saldırılar nedeniyle bir basın açıklaması yaptı. Ankara’da MHP ve CHP’yi birbirine düşürmek için provokasyon hazırlığı olduğu bilgisini veren Yavaş, 100 kişilik silahlı bir ekibin Ankara’ya geldiğini, özellikle MHP’nin yönetiminde olan Etimesgut ve Gölbaşı’nda suikast ve provokasyon eylemleri yapılacağını öne sürdü.

Tüm vatandaşları sağduyulu olmaya davet eden Yavaş, “Suikastler olacaksa bunun tedbirini alacak durumda değilim. Ancak kendimizi koruyup Allah’a havale edebiliriz. Ancak iktidar partisi olarak varsa öyle bir şey bunun tedbirini almak onların görevidir. Akacak tek damla kanın sorumlusu kendileri olacaktır.” dedi.

Yavaş, bugüne kadar yaşadıkları beş provokasyon girişiminin ardından basın açıklaması yaptı. Partisinin Seçim İletişim Merkezi’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yavaş, güvenlik güçlerinin kendilerine verdiği bilgileri paylaştı. “Bugüne kadar gerginlik stratejisiyle insanları kamplara ayırarak kampanya yapanlar, aynı yöntemle sonuç almak için her yolu denemeye başlamışlardır.” diyen Yavaş, bu konuda edindikleri bilgileri şöyle sıraladı: “Devletin güvenlik birimlerinden ulaşan bilgilere göre, bana ve ekibime yönelik ciddi bir saldırı planlandığı, seçimler öncesi kaos çıkarılmak için MHP tarafından yapılmış gibi CHP seçim bürolarına, CHP yapmış gibi MHP seçim bürolarına saldırılar yapılacağı, bu amaçla Ankara dışından 100’den fazla silahlı provokatörün Ankara’ya getirildiği, sandıkların açılması ve sayılması sırasında kargaşa oluşturma bilgisi ulaşılmıştır.”

'Gölbaşı ve Etimesgut hedef seçildi'

Özellikle MHP tarafından yönetilen Gölbaşı ve Etimesgut bölgelerinin hedef seçildiğine dikkat çeken Yavaş, iki parti arasında çatışma çıkarmak ve bloklaşma yolu ile koltuğun korunmasının sağlanacağına işaret etti. Yavaş, “İnsanlar arasında düşmanlık meydana getirerek sonuç alma stratejisi Ankara ve Türkiye için büyük bir tehlikedir. İç barışın ve kardeşliğin geri plana itildiği ve kazanmak için her yolun mübah sayıldığı bu yol çaresizliğin göstergesidir. Siyasi görüşü ne olursa olsun, ülkem Türkiye, partim Ankara diyen herkesi sağduyuya, devletin birimlerini de tedbir almaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

'Gazete basıp halkı manipule ediyorlar'

Ankara’da basın yoluyla da kirli siyasetin yapıldığını kaydeden Yavaş, yüzbinlerce basın gazetelerin halkı manipüle etmek için kullanıldığını söyledi. Yavaş şöyle devam etti: “Adını sanını kimsenin duymadığı bir gazetede sahte haberler yapılıyor. Parklarda içki kanunen yasak ancak aynı parti İzmir’de de içkili reklam yapıyor. Bunları kıyaslayarak siyaset yapmayı düşünmüyoruz. Yine Ankara’da korsan afiş asanlar yakalandı. İş adliyeye intikal etti. Bu afişleri asanların arabalarında Ak Partili adayların afişleri çıktı. Adını kimsenin bilmediği gazeteler yüzbinlerce basılıyor ve Ankara’nın köylerine kadar dağıtılıyor.”

'İvedik'te olayı çıkaran provokatördür'

Geçtiğimiz hafta sonu İvedik Organize Sanayi’de yaşanan saldırıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yavaş, söz konusu kişinin cep telefonu mesajlarından da tespit edilerek salona provokasyon yapmak için geldiğini kaydetti. Yavaş, “Dışarıda bir otobüs hazır bekliyor. İçeride dinleyen izleyicilere saldırmak için. Bu olay daha önceden planlanmış. Bununla ilgili Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunduk. Orada provokatörlük yapan şahıs kavga sırasında cep telefonunu düşürüyor ve burada ilişkileri ortaya çıkıyor. Olay esnasında ve öncesinde kimlerle telefon konuşması yaptıkları kimlerle irtibatta olduklarına bakıldığında bunların birçoğunu Büyükşehir Belediyesi ile bir şekilde bağı olan kişiler olduğu ortaya çıkmıştır.” ifadelerini kullandı.

'Suikast olacaksa bunu engelleyecek olan iktidardır'

Basın mensuplarının ‘Kendinize karşı bir suikast bekliyor musunuz?’ sorusuna da cevap veren Yavaş, “Şuan iktidarda AK Parti ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı aynı partiden. Gökçek çıktığı her televizyonda suikastlerden bahsetmektedir. Suikastler olacaksa bunun tedbirini alacak durumda değilim. Ancak kendimizi koruyup Allah’a havale edebiliriz. Ancak iktidar partisi olarak varsa öyle bir şey bunun tedbirini almak onların görevidir. Akacak tek damla kanın sorumlusu kendileri olacaktır.” diye konuştu.

'Anketlerde 4 puan öndeyiz'

Şuan anketlerde 4 puan önde olduklarına değinen Yavaş konuşmasına şöyle devam etti: “Hedefimiz en az yüzde 51 oy almak. Bunu başaracağız ve Ankaralıların özlem duyduğu tüm Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkent'ine yakışır ve bunun sorumluluğunu taşıyacak yeni bir yönetim anlayışına kavuşacak.”