Mansur Yavaş: Birileriyle anlaşıldı, bana ve yakınlarıma fiili zarar verilecek

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'tan, "Silahlı 100 kişi provokasyon için Ankara’ya geldi" iddiasının ardından bir dikkat çeken iddia daha geldi. Yavaş, "Kamu görevlilerinden bana ve yakınlarıma fiili zarar verileceği, dikkat edin korumasız gezmeyin bilgisini aldık. Birileriyle anlaşıldı. Çok büyük paralarla anlaşıldı gibi bilgiler" dedi.

'Ankara'nın en büyük sorunu nedir?' yönündeki bir soruya Yavaş, "Ankara'nın en büyük sorunu Melih Gökçek'tir" diye cevap veren Yavaş şunları söyledi:

Ankara'daki kavgayı bitireceğim. Ankara'nın, huzura barışa ihtiyacı var. Ankara'da akşamları 100-150 kişilik gruplar dolaşıyor. Savaşmıyoruz seçim yapıyoruz. Gerginlik ortamının artık son bulmasını istiyorum. Bu gerginlikler bitsin. Lütfen herkes üslubuna dikkat etsin.