Ankara'da CHP'li Mansur Yavaş galibiyetini ilan etti, AKP'li Gökçek 'Hadi canım sen de' cevabını verdi

Basın toplantısı düzenleyen CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimi kazandığını söyledi. Yavaş'a cevap veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise, "Ankara'yı alacağım' diyor, hadi canım sen de" diye konuştu.

Mansur Yavaş şunları söyledi:

Yüzde 50’ye yakın oy alıyoruz. Tabii ki temennimiz her fırsatı söylediğimiz en az yüzde 51. İnşallah sandıkların tümü geldiğinde bunu da göreceksiniz. Bu bilgiyi alan, arada 5-10 puan farkı varmış gibi gösterenler, sandık başını terk ediyorlar. Belki de bir takım hileler yapılıyor. Bütün sandık başındaki arkadaşlara, müşahitlere, Ankara sevdalılarına sesleniyorum. Oylar merkez kurula teslim edilene kadar sandıkların başından ayrılmamalarını

Şu anda birçok televizyon kanalında, AKP’yi önde göstermeye başladı. Ankara için hayırlı olsun, Ankara’da yeni bir yönetim başlıyor.

CHP adayı Mansur Yavaş’ın adaylığını açıklamasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Melih Gökçek, bir basın toplantısı düzenledi.

Gökçek şunları söyledi:

Şu anda yapılan bir olay var. Cihan Haber Ajansı, bu işin ana mihrak noktası. Cihan Haber Ajansı tamamen manipülasyon yaparak, gerçek dışı veriler vererek ortalığı karıştırmak istiyor. Bir de baktık ki NTV’de, biz 7-8 puan öndeyken bir anda geri döndük.

NTV’yi aradık, ‘CHA’yı aradık’ diyorlar. Kimse CHA’ya inanmasın. CHA’ya göre AKP Türkiye’nin her yerini kaybediyordu. Bu manipülasyonun bir uzantısı olarak Ankara CHP adayını kullanıyorlar. Biz bu seçimi aldık. Dedi. Hadi canım sen de. Ankara’da kaç ilçe var 25. Taşra ilçelerini tek tek sayıyor NTV. 16 tanesinde AK Parti kazanmış bir tanesini diğeri başka bir partide.

Gölbaşı’nda Sincan’da, Keçiören’de, Altındağ’da AK Parti kazanmış. Her tarafı biz kazanırken hikmet-i ilahi CHP Ankara’da kazxanmış. Böyle bir manipülasyona kimse iltifat etmesin.

NTV önce beni altta gösterdi, tabi yükseleceğiz. Tekrar ediyorum, 50’ye 39 bitecek. Ben bu işi bilen, iyi anket yapan birisiyim. Ankara’nın neticesi bu. Ankara’daki taşra ilçelerimiz 17 tane. Melih Gökçek ile Mansur Yavaş arasındaki fark 6,1. Çankaya’da öne geçse geçse yüzde 30 ila 35 arasında önümüze geçerler. Keçiçören’de de ben yüzde 30 önüne geçiyorum. Altındağ’da 50 puan geçiyorum.

Bunlar nereye gidiyor?

Vatandaşlarım moralini bozmasın, CHP her zaman yaptı. Geçen seçimde İstanbul’da Gürsel Tekin ekrana çıktı. Ekrana çıktı, İstanbul’u kazandık dedi, sonra her zamanki gibi mahcubiyet. CHA’yı kollarına takmışlar hayırlı olsun onlara. "

Ankara'da yarış sürüyor

Öte yandan, Yerel yönetimler için kullanılan oyların sayımı sürüyor. Ankara’da 3 milyon 607 bin 785 seçmen 12 bin 234 sandıkta oy kullandı. Anadolu Ajansı'nın (A.A) verilerine göre saat 02:29 itibarıyla 11.518 sandık açıldı. A.A'dan gelen ilk açıklanan sonuçlara göre Ankara'da 1994 seçimlerinden beri Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni yöneten ve 4. dönem için AKP'den aday olan İ. Melih Gökçek ile CHP'den aday olan MHP kökenli Mansur Yavaş arasında kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. A.A'ya göre, yüzde 87,9'u sayılan oyları göre, Melih Gökçek, yüzde 44,35 ile birinci sırada bulunurken CHP adayı Mansur Yavaş yüzde44,26 ile ikinci sırada buluyor.

Ankara’da MHP adayı Mevlüt Karakaya da yüzde 8,08 ile üçüncü sırada bulunuyor.

Cihan Haber Ajansı'na göre de 02:30 itibarıyla Ankara'nın ilçelerinde oy dağılımı şöyle: