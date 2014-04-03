Mansur Yavaş: Yeniden sayım başvurumuzun sonucu cuma günü belli olur

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Ankara seçimleri ile ilgili sürecin devam ettiğini belirterek, il seçim kurulunun alacağı karar ne olursa olsun konunun YSK’ya taşınacağını belirtti. Yavaş, itirazlarını sürdüreceklerini belirterek cuma günü yeniden sayım hakkındaki başvurularının yanıtlanacağını umduklarını söyledi.

Mansur Yavaş, AA Başkanının seçim gecesi önce ajans binasında çalışmakta olduğuna ilişkin haber yapıldığını ancak arından Arınç’ın açıklaması ile AKP Genel Başkanlığı’nda bulunduğu ortaya çıktığını hatırlattı. Mansur Yavaş’ın “AA Başkanı CNN Türk’ü aradı mı” sorusu üzerine 360 programı sunucusu Şirin Payzın, “benim şahsımı aramadı. Yönetimden arkadaşlar da şu an bilgilendirdiler, kendisinin CNN Türk aramadı” dedi.

Mansur Yavaş’ın CNN Türk televizyonunda Şirin Payzın’ın programındaki konuşmasından satır başları şöyle:

İlk önce AA’nın verileri geldi. Cihan Haber Ajansı hacklendi. Bunu kim yaptığı ortay çıkmalı.

AA Genel Müdürü nerede diye soruyordum. İma ediyordum. AA ajansı bütün gün mesai yapıyordu haberi yayınlandı. Ancak sonra Arınç’ın açıklaması geldi, “15 dakikalığına bizim ofise geldi” şeklinde.

Bu yetmiyor, seçim yerlerine bakanlar gidiyor. Bakanların yetkisi yok. Ne işi var başbakan yardımcısının, bakanların ne işi var oralarda. Burası muz cumhuriyeti mi? Ne amaçla seçim kuruluna gidiyorsunuz?

YSK öğle vakti bütün sandıkla görevlilerine mesaj attı bu muhtarlık oyları ile ilgili olarak. Öğleye kadar kullandı. 124 bin geçersiz oy var bunun büyük çoğunluğu muhtar pusulalarının da aynı zarfa konulması. Tek kabin konulması yüzünden.

Yüksek seçim kurumu öğlene kadar, bu durumla ilgili bir uyarı yapıyor. Bazı sandıklarda bu oylar geçerli sayılıyor, bazılarında sayılmıyor.

Artık neye güveneceğiz? Henüz bir YSK aşamasına gelemedik. Her siyasi görüşten insan YSK'nın önüne geçip adalet bekliyor, bunun adına kışkırtma deniyor. Vatandaşın haklarını araması ne zamandan beri kışkırtma oldu?

Hakkımızı arayınca yenilmesini bilin çekilin kenara kabul edin. Bu nasıl demokrasi?

Burada önemli olan adalet anlayışı. İsterse bir oyla kazanayım. Sandığa giren oyun oraya yazılması önemli. İlk defa oy kullanan gençler var. Seçilse bile düşürürüz kimi düşürüyorsun? Ağlaya ağlaya oy istiyorsun.

Oradaki üyelerin hepsi Ankara'ya hizmet için geliyor. Kendi oyu da yetmez. Bu gibi siyasetin Ankara'dan gitmesi lazım. Beni halk seçecek, siz diyeceksiniz çekilin. Biz burada fazilet mücadelesi veriyoruz. Oy insanların namusudur. Olağanüstü şikayet hakkımızı kullanacağız.

Yedi gün içerisinde eğer bu seçime şaibe karışmışsa oyların yeniden sayılması gerekir. Birileri ağlayarak yalvarıyor. 35 bin oyla seçildiğini iddia ediyor. Bir gün önce yalvarıyordun?

Bir sandıkta 311 seçmen var, 341 oy çıkıyor. Bu nasıl olyuyor?

Seçimlerin meşruiyetinin olması için oyların yeniden sayılması gerekiyor?

Sayın Başbakan'a sesleniyorum, insanları ötekileştirmeyin. Seçim kazanmak her şey midir? Türkiye'nin birlik beraberliğe ihtiyacı var. Miting alanına gidiyoruz. Türkiye'deki sağ sol kavramı artık eskisi gibi değil.

Barış, kazanacaktı, huzur kazanacaktı, milli birlik ve beraberlik kazanacaktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu oluştuğunda neden tepki oluyor.

Toplumda ayrımcılığı ortadan kaldırmak için ne gerekiyorsa yaparım. Mansur Yavaş'ın sırrı kullandığı dil. Şu anda Ankara seçiminden başka bir şey düşünmüyorum. CHP ve MHP'nin ortak Cumhurbaşkanı adayı olacağım yönünde bir şey yok.

Sandıkta 286 seçmen var. Buna 300 pusula verirsiniz değil mi? 424 tane oy pusulası verilmiş. 280 seçmen var 1049 tane oy pusulası verilmiş. Böyle yaparsanız seçimin güvenliğini tehlikeye atarsınız.

Yeniden seçim yapılırsa kesin kazanacağımı düşünüyorum. Burada tek bir iddiam var, Siz Türkiye'den kaç kişi gösterebilirsiniz ki bütün siyasi gruplardan oy alacak?

AKP'nin çoğunlukta olduğu bir belediye Meclisi'nde çalışmamda hiçbir sorun olmaz. Zaten seçimi kaybettiğinde Gökçek orada hiçbir etkisi kalmayacaktır. Ben bir hizmet yapacağım da yapma mı diyecekler? Kesinlikle hiçbir sıkıntı olacağını sanmıyorum.

Yeniden sayım yapılırsa kazanacağımı düşünüyorum. İlk defa oy kullanan insanlar var. Onların idolü oldum. Ağlaya ağlaya oy istiyorsunuz, seçilince “nasıl olsa düşürürüz” diyorsunuz.

İl meclisindekilere biz suyu, ulaşımı ucuzlatacağız dediğimizde, oradakiler karşı mı çıkacak? Halk beni seçecek, halkın seçtiğini diyorsunuz ki “düşürürüz.” Siz kimsiniz ki?

Seçimin sonucunda etkileyecel hatalar varsa, seçim kuruluna başvurursunuz. Bu seçimi yenileyin dersiniz.

6 puan nerden geldi? AKP’den geldi. MHP yüzde 38 oy almış geçen seçimlerde bu seçim, yüzde 31.

Yeniden seçim yapılırsa kesin kazanacağımı düşünüyorum.

Melih Gökçek 2004’te aynı şekilde çalışmıştır. Kötü niyetli diye Melih Gökçek’i kastediyorum. Ben oraya kavga etmeye gelmiyorum. Ulaşımı ucuzlatacağım da AKP’li üyeler yapma mı diyecekler? Sadece makam, koltuk arzusundan başka siyaseti görmeyeceğini düşünüyorum.

Biz itirazlarımızı yaptık. Yeniden sayım dahil. Sayım cuma günü karara bağlanacak. Yeniden sayım olursa bu sefer karşı taraf itiraz edecek. YSK’ya kadar gidecek. Bizi destekleyenlere söylüyorum, şu an YSK’nın önünde hiç bir işimiz yok, lütfen eve dönün.