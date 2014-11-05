Maden patronunun kiracısı çıkan Ermenek Başsavcısı evi boşaltıyor

Karaman Ermenek’teki maden faciasında 18 işçinin mahsur kalmasıyla ilgili soruşturmayı yürüten Ermenek Cumhuriyet Başsavcısı Ali Özdemir’in, hakkında adli kontrol kararı ile yurtdışına çıkış yasağına karar verilen Has Şekerler Madencilik şirketi sahibi Saffet Uyar’ın amcasının oğlu Şakir Uyar’a ait evde, kiracı olarak oturduğu ortaya çıktı. Milliyet gazetesinden Türker Karapınar’ın haberine göre Özdemir, “Zaten bu olaydan sonra lojmana başvurduk, hafta sonu taşınıyoruz. Dedikodu olmasın diye. Tercih etme şansınız yok. Burada dört evden üçü Uyarlar’ın” diye konuştu. Özdemir, kiraladığı evin sahibinin soruşturmanın şüphelileri arasında da olmadığını belirterek, haberin yayınlanması halinde yasal haklarını kullanacağını söyledi.

‘Dedikodu olmasın diye’

Özdemir, “Şöyle bir iddia var. Ermenek’teki maden faciasında şirket sahibinin bir akrabasına ait evde kirada oturduğunuz iddia ediliyor. Böyle bir şey var mı ya da bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz” sorusuna şu yanıtı verdi: “O ailenin burada her tarafta evi var. Yani biz zaten bu olaydan sonra lojmana çıktık, yani başvurduk, taşınıyoruz şu anda. Herhangi bir dedikodu olmasın diye. Ben kirasını veriyorum. Her şeyin kaydı var. Yani biz parasını verip oturuyoruz. Şu anda çıktık, taşınma işlemleri devam ediyor. Sonuçta lojmana hemen taşınamıyorsunuz. Bir personel çıkabiliyor, ondan sonra böyle bir şey oluyor.

‘Tercih etme şansımız yok’

Böyle haberler yapmayın, çünkü hoş olmuyor. Biz burada her türlü bilgi belgeyi de sunarız. Ama bizi şaibeli hale getirirsiniz. Sanki bu adam, o olayla alakalı birisi derler. Uyar’ların her tarafta yerleri var. Tercih etme şansımız yok ki. Geldik biz de buraya, boş bulduğumuz kiraya giriyoruz ne yapalım? Lojman 80 metrekareydi. Benim üç çocuğum var. Çocuklarımın yanı sıra kayınvalidem var. Lojmanlara başvurduk. Burada taşınma süresi var. Bizim orada iki personel boşaltıyor evi. Biz de taşınacağız.”

Çaresizliğin ihtarnamesi

Dün soruşturmada, madende mahsur kalan 18 işçiden İsmail Gürses’in iki arkadaşı ile birlikte 10 Ekim 2014’te Anamur Noterliği’nden Has Şekerler Madencilik Enerji Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ne çektiği “Sosyal hak ve alacakların ödenmesi” talep edilen ihtarname, savcılık tarafından yürütülen soruşturma dosyasına girdi. İhtarname, Gürses’in kardeşi İsa Gürses tarafından başsavcı Özdemir’e verildi. İsa Gürses, adliye çıkışında ihtarnameyi Milliyet muhabirine verdi.

İhtarnamede, şirketin, torba yasanın yürürlüğe girmesi ile yasanın maden ocaklarını işleten şirketlere getirdiği ağır külfetler nedeniyle herhangi bir süre bildirilmeden işe ara verildiğini işçilere bildirdiği ve işe gelinmemesini istediği kaydedildi.

26 Eylül 2014’te işçiler ile müzakere toplantısı yapıldığı belirtilen ihtarnamede, işçilere ücretlerinin yasada belirlenen şekilde verileceği ancak yemek ve servis ücretlerinin karşılanmayacağının söylendiği kaydedildi. İşçilere, 6 Ekim 2014’te işyeri çavuşları aracılığıyla 10 Ekim’de işe gelmelerinin bildirildiği kaydedilen ihtarnamede, 10 Ekim’de işe gelmeyenler hakkında yasal işlem yapılacağının bildirildiği ifade edildi.

İhtarnamede, “13 Eylül 2014 öncesi çalışmalarımızda işyerinde servis ve yemek verildiğinden yine bundan sonraki çalışmalarımızda da yasal haklarımızın verilmesini istiyoruz. Sosyal haklarımız eksik karşılandığı takdirde ise iş sözleşmesini haklı nedenlerle fesh edeceğimizi şimdiden tarafınıza ihtar ederiz.

İş yerinde yemek ve servis hizmeti verilmediği takdirde iş sözleşmesini fesh etmiş olacağımızdan kıdem, ihbar tazminatı ve ödenmemiş aylık ücretlerimizin tarafımıza ödenmesini talep ediyoruz” denildi.

‘Bir yıldır buradayım’

Ali Özdemir, “Şüphelilerin ifadesi alındı mı?” sorusu üzerine de sözlerini şöyle sürdürdü: “Onunla ilgili her türlü tedbir alındı. Rahat olun. Zaten basın açıklamamızı yaptık. Ama bu tür haberler yaparsanız ben bunlarla ilgili yasal haklarımı kullanırım. Çünkü çok etik davranıyorum. Ahlaklı duruş sergiliyorum. Şimdi ben bir yıldır buradayım. 32 yıldır burada maden ocakları var. Ben buraya gelirken, kimseye kardeşim senin başına şu gelir bilemem ki, olaydan hemen sonra taşındık.”