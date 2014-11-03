CHP'nin Ermenek raporu; AKP'ye oy vermezseniz, ocak kapatılır

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın hazırladığı "Ermenek" raporunda madenci yakınlarının, "AKP'ye oy vermezseniz kapatırız bu ocakları işsiz kalırsınız tehdidinde bulunulduğu iddiaları yer aldı.

Maden sahibi 2009'da AKP'den aday olmuş

Maden ocağında mahsur işçilerin arkadaşları, aileleri ve arama kurtarma yetkilileri ve burada bulunan bakanlarla görüşmeler yaptıklarını ifade eden Atıcı, "Facianın meydana geldiği maden ocağının sahibinin, kazanın meydana geldiği belde olan Güneyyurt Beldesi'nde 1994 ve 1999 seçimlerinde ANAP'tan iki dönem belediye başkanlığı yaptığı; 2009 seçimlerinde de AKP'den aday olduğu ancak seçilemediği öğrenildi. Bölgedeki kömür madenlerinde zaman zaman kazalar olduğu buna rağmen işyeri güvenliği konusunda önlem alınmadığı öğrenildi" dedi.

'Ocakta iki kez su baskını yaşanmış'

Söz konusu maden ocağında daha önce de iki kez su baskını yaşandığı ifade edilen raporda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ermenek Cenne Linyit Kömür İşletmelerine bağlı maden ocağında daha önce de iki kez su baskını yaşandığı ancak işçilerin dışarıda olmasının o dönemde faciayı önlediği öğrenildi. İşçilerin su baskını sonrası madende mahsur kalması işyeri güvenliğinin olmadığını desteklemektedir.

Madenin 3-4 aydır kapalı olduğu, kısa süre önce çalışmaya başladığı ve bu arada maden işletmesine, usulsüzlükler yüzünden ceza yazıldığı ifade edildi."

Çalışırken kurtulan işçiler ve kıdemli madencilerin aktardıklarına dikkat çekilen raporda şu ifadeler yer aldı: "Maden ocağında daha önce iki kez kısmi su basmalarının olduğunu, zaman zaman galerilerde su damlamalarının olduğunu, aktif çalışan madene yakın alanda daha önce kullanılmış ve şu anda terk edilmiş maden ocağı olduğunu ifade ettiler.

Komşu maden ocağındaki galerilerde su biriktiği buradan sızan suları, kaynak suyu sızıntılarından ayırt etmek için damlayan suyun tadına bakarak ayırt ettiklerini anlattılar."

Madenci yakınlarının aktardıklarına değinilen raporda şu ifadeler yer aldı: "Yeni torba yasa sonrası işçilerin yemek ve servis imkânlarının ellerinden alındığı söylendi. İşten çıkarılmak istemeyen madencilerin zor şartlar altında ekmek parası için mecburen işlerine devam ettikleri belirtildi. Yemek arası olmadığı, evlerinden getirdikleri yiyecekleri ocağın içinde yiyebildikleri, kazanın da yemek yedikleri sırada gerçekleştiği söylendi.

'İşçiler 2-3 maaş alacaklı'

Bölgede madencilerin işverenden 2-3 maaş alacaklı olduğu bu yüzden de alacaklarının kendilerini rehin aldığı anlatıldı. Madencilerin bir kısmının işverene ait inşaatlardan ev alarak borçlandığı ifade edildi.

'AKP'ye oy vermezseniz bu ocakları kapatırız'

Bölgedeki tüm madenlerin birbiriyle bağlantılı olduğunu, bir madenden işten çıkanın diğer madende işe alınmadığını, 'AKP'ye oy vermezseniz kapatırız bu ocakları işsiz kalırsınız' tehdidinde bulunulduğunu, hatta Kur'an'a el bastırarak AKP'ye oy istedikleri iddialarında bulundular.

Arama kurtarma sırasında Cumhurbaşkanı ve Başbakan gibi yetkililerin kurtarma işlerini aksattığı, kamuoyuna şirin görünmek için buraya geldiklerini ifade ettiler.