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Madende mahsur kalan işçinin oğlu: Babama 'Galatasaray maçı var' dersek madenden çıkar

Ermenek'te mahsur kalan 18 madenciden Mehmet Özcan'ın 5 yaşındaki oğlu Ömer Asaf, terliklerle 'madencileri kurtarma oyunu'nda babasını ve diğer kurtarıyor

03 Kasım 2014 19:08

Karaman'ın  Ermenek ilçesindekimaden ocağında mahsur kalan 18 işçiden Mehmet Özcan'ın, 5 yaşındaki oğlu Ömer Asaf'ın, "Babama 'Galatasaray maçı var' dersek madenden çıkar" demesi yakınlarını ağlattı.

İşçi Mehmet Özcan'ın (35), yakınları madendeki çalışmaları yakından takip ediyor. Özcan'ın eşi Fatma (33), çocukları Nazife (12), Hüseyin (11) ile Ömer Asaf (5) umutlarını hiç yitirmiyor. Henüz olayın tam farkında olmayan Ömer Asaf ise yaptıkları ve söyledikleriyle dinleyenin yüreğini sızlatıyor.

Çevresinde Galatasaray fanatikliğiyle bilinen babasına, "Babama 'Galatasaray maçı var' dersek madenden çıkar" diyen Ömer Asaf, dayısından sarı-kırmızı renklerinin olduğu oyuncağıyla fotoğrafını çekip sosyal paylaşım sitesinden babasına göndermesini istedi.

Terliklerle oluşturduğu "Madencileri kurtarma oyununda" ise babasını ve diğer işçileri kurtaran Ömer Asaf, "Ocakta göçük yıkılmasın tamir olsun. Ondan sonra da kurtulsun insanlar, çocukların babası evlerine dönsün" diyor.

 

'Aldığım parayı hak etmem lazım' demiş

 

Özcan'ın kayınbiraderi Hilmi Kızılca, çok paraya ihtiyacı olmayan Mehmet'in çalışkanlığıyla tanındığını söyledi.

Eski madenci olmayan Özcan'ın birkaç yıl önce söz konusu işe başladığını ifade eden Kızılca, kul hakkı konusunda eniştesinin çok duyarlı olduğunu vurguladı. 

Kızılca, madende yer üstünde çalışan Özcan'ın son maaş düzenlemesi sonrası ocağı kendi isteğiyle girdiğini belirterek şöyle devam etti: "Aslında yer altına girme, biz seni bu şekilde de idare ederiz demişler. Aldığım parayı hak etmem lazım diyerek içeriye girmiş.  Çok üzgünüz. Acımız büyük. Olayı duyar duymaz buraya geldik.

Yaşananların büyüklüğünü bilmediğimiz için hemen çıkarlar diye düşünmüştük. Her gün madene gidiyoruz. Orada oyun çadırı var. Bakanlığın öğretmenleri çocuklarla ilgileniyor. Olay yerinde ailelerle birlikteyiz. Bir an önce işçilere ulaşmak istiyoruz. Devlet de tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Ama burada büyük bir felaket var. Beklemekten başka yapacağımız bir şey yok."

 

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