Eşi madende mahsur kalan kadından bakana tepki: Onlar hakkını arayamadı, ben arayacağım

Ermenek’e bağlı Pamuklu Köyü yakınlarındaki su baskını sonucu kömür madeninde mahsur kalan 18 işçiyi kurtarma çalışmalarına gün boyunca devam edildi. Madenin girişinin üst bölümünki tepede toplanan madencilerin yakınları çalışmaları uzaktan izledi. Eşi madende mahsur kalan bir kadın bakanlara tepki göstererek, "Bu işçiler haklarını arayamadı. Onların yerine ben arayacağım. Bakanlar bana 'Çalışıyoruz' diye söz verdi. Hani nerede? Çalışanlar orada, işte yerin altında. O mühendisi dün yukarda yakalayıp dövmüşler. O mühendisin yakasına yapışıp neden bana getirmediler. Ben onun dersini verirdim" dedi. Bu arada Enerji Bakanı Taner Yıldız, “3 işçinin cenazesine ulaşıldığı” yönündeki haberleri yalanladı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mehmet Kayhan Yıldız ve Hasan Dönmez’in haberine göre, madenin içerisinde çalışmalar sonrası çıkarılan malzemeler kepçe ile Ermenek Belediyesi'ne ait kamyona yüklenerek sahadan uzaklaştırıldı.

Kısa süre sonra bölgeye gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de çalışmaların yapıldığı sahada incelemelerde bulundu. Öğle saatlerinde maden alanına gelen bakanlar, madende mahsur kalan işçilerin yakınlarıyla birlikte yemek yedi.

Bakanlar yemek sonrası çadırdan ayrılırken, eşi madende mahsur kalan bir kadın tepki gösterdi. Bakan Yıldız'a yaklaşmak isteyen kadın yakınları tarafından engellenirken, "Bu işçiler haklarını arayamadı. Onların yerine ben arayacağım. Bakanlar bana 'Çalışıyoruz' diye söz verdi. Hani nerede? Çalışanlar orada, işte yerin altında. O mühendisi dün yukarda yakalayıp dövmüşler. O mühendisin yakasına yapışıp neden bana getirmediler. Ben onun dersini verirdim" diye bağırdı.

Tepki gösteren kadın yakınları tarafından uzaklaştırıldı.

Kurtarma çalışmaları devam ederken basın mensuplarının alınmadığı bölümdeki madenci yakınlarının bulunduğu bölgede çığlıklarının yükselmesi ve bazı internet sitelerinde mahsur kalan 3 kişinin cesedine ulaşıldığı yönündeki iddialar üzerine çalışmaların yapıldığı alana gelen Bakan Yıldız, bu haberi yalanladı. Bakan Yıldız gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ortada bir bilgi kirliliği var. Biz size tek ve kesin bilgiler veriyoruz. Şu an istediğimiz aşamaya gelmediğimiz için açıklama yapmıyorum. Ancak, istediğimiz aşamaya geldiğimiz zaman gerekli açıklamayı yapacağım. Biz isteriz ki bilgi tek kaynaktan aksın. Burada 3 bakanımız var. Bakanlar biri açıklama yaptığı zaman herkes ona itimat etsin. Biz zaten buraya ilgili bir açıklama illa ki yapmak zorundayız. İyi bir haberse de, iyi değilse de biz gerekli açıklamayı yaparız."