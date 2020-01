'Madenlere nasıl ruhsat verildiğini merak eden 25 Aralık'a baksın'

17 ve 15 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasını yürütürken önce görevden alınan, daha sonra meslekten ihraç edilen 1 Eylül’de de “darbe” suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan eski Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı, Ermenek’teki maden faciası ile ilgili açıklama yaptı. Saygılı, bakanların “Madene ruhsat verilmemeliydi” açıklamasını, “Madenlere nasıl ruhsat verildiğini merak eden Cumhuriyet Savcısının kapattığı 25 Aralık dosyasına baksın” dedi.

Saygılı’nın işaret ettiği 25 Aralık dosyasında, maden ruhsatları ile ilgili bölümde ise dikkat çeken görüşmeler yer aldı. Paşaköy mevkisinde bulunan bir alanda kuvarsit madde üretiminde kullanılan ham madde kaynağı tespit edilen bir arazide, maden işletme ruhsatı alınması için Adem Peker’in Cengiz Aktürk’e ulaşarak ruhsatın usulsüz olarak alındığı anlatıldı. Öte yandan, söz konusu orman arazisi ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda “Bu yerde madencilik faaliyetine izin verilmemesi gerektiği kanaatindeyiz” şeklindeki görüşünün göz ardı edildiği de ifade edildi. Madene ruhsat alınması için araya giren şahısların burada yapılması planlanan şirkette ortaklık planlarına dair bilgilere de “İlker AYCI ve Abdulkerim ÇAY’ın Orman Bakanlığı’ndaki konuyu takip edecekleri, Orman ve Su İşleri Bakanı ve Bakanlık Özel Kalemi Cihan PEKTAŞ ile görüşerek olumlu sonuç çıkaracaklarını belirttikleri, Usame KUTUB ve Cengiz AKTÜRK’ün de Muaz KADIOĞLU ile birlikte kurulacak şirkete ortak olacakları, şirketin yüzde 50 hisselerinin bu şahıslara ait geri kalan yüzde 50’lik kısmının da Adem PEKER’e ait olacağı anlaşılmaktadır” şeklinde yer verildi. Cengiz Aktürk ve Usame Kutub arasında geçen görüşmede de “Bakan imza attığı zaman”, “Çevre ve Orman Bakanı”, “Alo diyecek o iş bitecek” yansıtılırken “ve sonrasında Bakanın talimatı ile işletme izni alındığı tespit edilmiştir” ifadeleri fezlekede yer aldı.

Fezlekede, madene ruhsat verilmesi için devreye giren bir diğer ismin ise ülkeye girişi yasak olduğu dönemde Türkiye’ye yasa dışı girdiği belirtilen kişinin Yasin El Kadı olduğu anlatıldı. Fezlekede durum “Yasin El KADI’NIN yukarıdaki konular dışında örgüt üyelerinin en çok saygı duydukları isimlerden olduğu, şahsın adının bile bakanlıklarda çok etkili olduğu, İstanbul İli Paşaköy mevkiindeki maden işletmesinin ruhsatının alınmasında bu durumun bizzat yaşandığı ve usulsüz alınan ruhsat için devletin üst katmanlarının da devreye girdiği, ayrıca İBB ve Kiptaş yetkililerince de Usame KUTUB ve Yasin EL KADI’NIN devletin üst katmanlarıyla çok yakın olduğunun bilindiği tespit edilmiştir” şeklinde özetlendi.

Ayrıca fezlekede, madenden elde edilecek gelire gizli ortak olan isimler arasında Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da olduğu şöyle ifade edildi:

“Maden işletmesinden elde edilecek gelirin grup üyeleri şirketin gizli ortakları Usame KUTUB, Muaz Kadıoğlu, M. İlker AYCI, Cengiz AKTÜRK, Abdülkerim ÇAY ve Adem PEKER tarafından paylaşıldığı anlamıştır. Ayrıca N. Bilal ERDOĞAN’IN da grubun şirket faaliyetleri olarak ifade ettiği faaliyetlerinde ortak olduğu değerlendirilmektedir.”

İşte fezlekedeki o bölümler şöyle:

‘Bakanlık talimatı ile usulsüz ruhsat’

“Grubun diğer faaliyeti olan İstanbul ili Paşaköy mevkiinde ormanlık bir alanda kuvarsit madde üretiminde kullanılan ham madde kaynağı tespit edilen bir arazide maden işletme ruhsatı talepleri aşağıda bahsedilen sebeplerle reddedilmiştir. Talebi yaptıran Adem PEKER’İN örgüt üyelerinden Cengiz AKTÜRK’E ulaşması ile başlayan süreçte devletin üst kademelerinin Orman ve Su İşleri Bakanlığına talimatları ile arazide işletme ruhsatı usulsüz olarak alınmıştır.

Adem PEKER isimli şahsın maden ruhsatı almak istediği bir arazide Orman ve Su İşleri Bakanlığınca maden işletme ruhsatı talebinin arazide endemik bitki türlerinin bulunması, üçüncü çevre yoluna yakın olması ve sit alanı ilan edilmesinin planlanması sebeplerinden ötürü reddedilmesi yönünde karar vermişlerdir. Konu hakkında Adem PEKER’İN Cengiz AKTÜRK’E bilgi vermesi ve yardım istemesi üzerine Usame KUTUB’UN Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Hasan DOĞAN’LA görüşmeler yaptığı ve Abdülkerim ÇAY, M. İlker AYCI ile birlikte hazırladıkları bilgi notunu Başbakan’a iletmek istediği tespit edilmiştir. Böylece Orman ve Su İşleri Bakanlığından Orman arazisinde maden işletme ruhsatı alabilmek için olumlu cevap almaya çalıştıkları, konu ile ilgili Bakanlık Özel Kalem Müdürü Cihan PEKTAŞ ile görüşmeler yaptıkları, sonrasında Bakan Veysel EROĞLU ile de görüştükleri anlaşılmıştır.”

'Projede Yasin El Kadı da var deyince bakan projeye müspet baktı'

“Bakana projede Yasin EL Kadı’nın da olduğunu söylediklerinde Bakanın projeye müspet baktığı, olumlu yazı çıkması yönünde devletin üst kademelerinin bizzat talimatı olduğu ve Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı ve yardımcısı M. İlker AYCI ile Abdulkerim ÇAY’IN olumlu rapor çıkarabilmek için çok ciddi efor sarfettikleri ve nihayetinde olumlu sonuç elde ettikleri anlaşılmıştır. Bu sürecin nasıl olumlu sonuçlandığının ise örgüt üyeleri tarafından gizlenmek istediği ve örgüt üyelerinin de bu süreci olumlu sonuçlandırabilecek nüfuza sahip olduklarını kendi aralarında yapmış oldukları görüşmelerde vurguladıkları anlaşılmıştır. Yukarıda yer verilen sürecin akabinde mevzuata ve önceki yazılara aykırı biçimde bahse konu orman sahasında Maden İşletme Ruhsatı alındığı tespit edilmiştir.

Maden işletmesinden elde edilecek gelirin grup üyeleri şirketin gizli ortakları Usame KUTUB, Muaz Kadıoğlu, M. İlker AYCI, Cengiz AKTÜRK, Abdülkerim ÇAY ve Adem PEKER tarafından paylaşıldığı anlamıştır. Ayrıca N. Bilal ERDOĞAN’IN da grubun şirket faaliyetleri olarak ifade ettiği faaliyetlerinde ortak olduğu değerlendirilmektedir.”

“Bilirkişi madencilik faaliyetine izin verilmemesi kanaatindeyiz”

Konu ile ilgili bilirkişilerce hazırlanan raporlarda da;

“… Raporun yukarıki bölümlerinde ayrıntılı olarak açıklandığı gibi Çatal Daldaki orman İstanbul'un bir bölümüne içme suyunu üreterek "üstün kamu yararı" sağlamaktadır. Maden işletmeciliği maksadıyla adı geçen bu tesisin kurulmasıyla Çatal Dağ orman ekosistemlerindeki doğal bitki örtüsü tahrip edilmiş doğal denge bozulmuş ve bu ekosistemin görmüş olduğu ekolojik işlev (Üstün kamu yararı) bozulmuştur.”

“… Maden sahası Ömerli Barajı uzun mesafeli koruma alanı" içinde kalmakta olup bu yerde madencilik faaliyetine izin verilmemesi gerektiği kanaatindeyiz…”

“… Üretilecek kuvarsit madeninin doğada çok yoğun olarak bulunduğu bilindiğine göre Böyle bir işletmenin, işletilmesi durumunda doğal dengeyi, tarımsal ve hayvansal üretimi aksatmayacak, insan ve hayvan sağlığını olumsuz etkilemeyecek ve görselliği bozmayacak alan ve topoğrafyalarda kurulmasına izin verilebilir…”

Denilmek sureti ile üstün kamu yararının ihlal edildiği tespit edilmiştir.

Ayrıca Âdem PEKER isimli şahsın rüşvet suçlaması ile daha önce hakkında hapis cezası hükmü verildiği bu kararın da Yargıtay’da onanması sebebi ile yurt dışına kaçtığı anlaşılmıştır.

‘Bakan alo diyecek iş bitecek’

CENGİZ AKTÜRK’ÜN “BU BİR, İKİNCİSİ BİRDE BİR ŞEY DİYECEĞİM” dediği ve sonrasında şahısların maden arazisi ile ilgili görüşmeye başladıkları anlaşılmıştır. Görüşmede,

USAME KUTUB’UN “ABDÜLKERİM, HA ŞEY ADEM BEY İLE İLGİLİ”,“ARABADAN DOSYAYI GETİRİYİM” dediği CENGİZ AKTÜRK’ÜN “BU PROJE HEPİMİZİN PROJESİ ON MİLYAR DOLARLIK BİR PROJE”, “ONMİLYAR DOLARLIK BİR PROJE. OSAMA BAKACAK VE ADAM BUNUNLA İLGİLİ ŞEYİ OKUMAMIŞ Kİ NE YAZAR BAKAN İMZA ATTIĞI ZAMAN”, “ ÇEVRE ORMAN BAKANI” , “ ALO DİYECEK O İŞ BİTECEK …”, “YANINDA HER TÜRLÜ MALZEME VAR YOKUŞ YAPIYORLARMIŞ, O ŞEYE ADEM’E DEMİŞLER Kİ BİZ BİR MİLYON DOLARA BU İŞİ BİTİRİRİZ O DİYORKİ BEN UZAK KAÇTIM AMA ONUN BİZE ÖNERİSİ TEKLİFİ ŞU; KARDEŞ BEN HER ŞEYİ BİLİYORUM BENİM YILLARIMI ALDI ÖYLE BİR ŞEY … BİR BAŞKA EKİP GİRMİŞ DEVREYE BUNU ARAMIŞLAR BİR MİLYON DOLARA BİTİRİRİZ BU İŞİ, BEN DEDİM YAVAŞ OLUN İŞİN ÖZÜ BURASI ÇOK ÖNEMLİ; ADAM DİYORKİ KARDEŞİM BEN PAYLAŞMAYI SEVİYORUM BENİM MAYISA KADAR VAKTİM VAR BU İŞ OLMAYACAK BİR İŞ DEĞİL BU İŞ OLSUN BİTSİN, YÜZDE ELLİ SİZİN. İLKER BU ÇOK GÜZEL BİR PROJE VE GÜNLÜK 400-500 MİLİM ORDA ŞEY VAR” dediği,

İLKER AYCI’NIN “NE VAR DEDİN ABİ?” dediği

CENGİZ AKTÜRK’ÜN “SİLİKA. BEN DİYORLAR İŞTE O YANİ 400 BİNLİK GÜNLÜK HASILAT YOKSA BEN YAZACAĞIM ONU”, “ABİ KERİM GİTMİŞ BUGÜN KONUŞMUŞ” dediği

USAME KUTUB’UN “BİR KOMİSYON YAPACAKLAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BU KOMİSYON YA EVET DER YA HAYIR DER. HAYIR DERSE O İŞ BİTTİ EVET DERSE DE İSTERSEN TAMAMLAYIP BİTİREYİM YARIN” dediği,

İLKER AYCI’NIN “BEN ŞİMDİ ŞUNU BİR OKUYAYIM TAMAM. HEMEN BİR … İSTANBUL SULTANBEYLİ PAŞAKÖY ORMAN SAHAMIZDA”“… İŞLETİM MÜDÜRLÜĞÜNCE KURULAN KOMİSYON TARAFINDAN İNCELEME RAPORUNDA TALEP KONUSU YERLE İLGİLİ BİTKİ TÜRLERİNİN BULUNDUĞU, YAPIMI PLANLANAN ÜÇÜNCÜ ÇEVRE YOLUNA YAKIN MESAFEDE BULUNDUĞU, SİT ALANI İLAN EDİLMESİ PLANLANAN ALAN OLDUĞU, YERLEŞİM YERLERİNE YAKIN MESAFEDE BULUNDUĞU ” dediği

USAME KUTUB’UN “ ANCAK İKİ YILDA ANCAK SONUÇLANIR BU”, “… ŞİRKET YÜZDE ELLİ YÜZDE ELLİ ORTAK OLALIM DİYOR VE HEMEN DİYOR AYNALAR NEYSE İŞTE AYNALAR ALMANYADA BİR ABLUKA BİZİM ..HEMEN BAŞINA DA KOYUYORUZ DİYOR KAPIMIZDA İNSANLAR VAR DİYOR. YANİ HEMEN O MADENE ZATEN ŞEY …” dediği

CENGİZ AKTÜRK’ÜN “YA BU MADEN SİLİKAR … HEPSİ DİYOR KAPIMIZDA DİYOR”, dediği

İLKER AYCI’NIN “BİZİM CİHAN CİHAN TEKTAŞ” dediği

Sonrasında da telefonla Abdulkerim ÇAY ile görüştüğü ve “İLK VERDİKLERİ İSMİ GÖRMEK İSTİYORLAR, VERDİKLERİ İSMİ GÖRÜNCE NİYE VERDİNİZ NİYE VERMEDİNİZ, TERBİYESİZLİK, BEN ONU ALAYIM ELİME DE ŞEYİ BİR ARAYALIM ARKADAŞLARI BİR ARAYALIM, GEREKİRSE SEN GİDERSİN DETAYLARI ANLATIRSIN, SEN ANKARA’DASIN NASIL OLSA, BEN SANA BELKİ RANDEVU ALIRIM YARIN BU GÖRÜŞTÜKTEN SONRA … GİT KONUYU ANLAT DİYE, TAMAM, BEN GEÇECEM, TAMAM, EĞER MÜMKÜNSE ERTELE, ÖNCEDEN ALTYAPISINA BAKARIZ SONRA ORAYI KONTROL EDERİZ ÖNCEDEN ONLARIN NE OLACAĞINI BİLEREK GİT YANİ, TAMAM BİLİYORUM BİLİYORUM KONUŞURUZ, TAMAM BİR KONUŞAYIM BAKALIM, TAMAM, GÖRÜŞELİM YARIN, ERTELETEBİLİYORSA ERTELETSİN ERTELETEMİYORSA ADAMA …, … ŞU AN, BU İŞLERDE ÖNCEDEN ALTINI BAĞLARSIN, ALTINI BAĞLAMADAN KOMİSYONA YOLLAMAZSIN, KOMİSYONDA Kİ İNSANLARA BIRAKMAZSIN, ORDA ONU… KOMİSYON KARAR VEREMEDİĞİ ZAMAN DA BİR DAHA ÇOK ZOR BAĞLIYORSUN” dediği

USAME KUTUB’UN “BİR DE BİZ BU KONU CÖZMEK İÇİN YANİ DİYELİM Kİ ÇÖZDÜK, ADAM DİYOR BEN SİZE YÜZDE 50SİNİ VERİYORUM”, dediği

İLKER AYCI’NIN “ONUN BİR ANLAMI OLMUYOR AMA YANİ BU İŞ” dediği

CENGİZ AKTÜRK’ÜN “… BURAYI EYÜZDE 50 YANİ BU İŞLER BÖYLE BİR ŞEYİN GİTMESİNE ENGEL OLUN, BAŞKALARINA GİTMESİN YOKSA BEN PARA DA VERİP, ARAMIŞLAR BUNU 1 MİLYON DOLARA BU İŞİ HALLEDERİZ DEMİŞLER BEN BU İŞE GİRMEK İSTEMİYORUM, ÇÖZÜN KARDEŞİM BEN HELALİMLE, YÜZDE 50 KURACAĞIM ŞİRKETE”, “YAPTIĞI MASRAFLARI VERİRİZ NE HARCADIN ŞİMDİYE KADAR BURA İÇİN BİR MİLYON DOLAR, 500 BİN DOLAR VERİRİZ ORTAK OLURUZ, ÖBÜR BOYUTUNA ŞEKLİNE NE DERSİN” dediği

İLKER AYCI’NIN “ONU ŞÖYLE SÖYLEYEBİLİRİZ, BU ADAMIN ARKASINDA YABANCI SERMAYE VAR” dediği

CENGİZ AKTÜRK’ÜN “ARAP BİR YATIRIMCI VAR”,

İLKER AYCI’NIN“ADAM PARA GETİRECEK BURAYA İŞ YAPACAK, 50 MİLYON DOLAR PETROL VAR, SONRA”, “50MİLYON DOLAR PARA YATIRACAK, SİZ NİYE BÖYLE YAPIYORSUNUZ …. HERŞEYİ HAZIR BURANIN SAHİBİ KİM DEMİŞ MURAT… VEKİLİ FERHAT YOSMA” “FERHAT YOSMA MI İŞİN SAHİBİ” dediği

CENGİZ AKTÜRK’ÜN “ADEM PEKER ASLINDA” dediği ve şahısların onaylanması gereken bir rapordan bahsettikleri,

Sonrasında şahısların sonucun olumlu olması durumunda kuracakları şirkette ve yabancı yatırımı ortak edeceklerine dair görüştükleri,

USAME KUTUB’UN “BEN MUAZ İLE KONUŞUTUM MUAZ DEDİ ÖYLEYSE ŞEY YAPALIM YANİ ODA BİR KARŞILĞI ŞEY… BU İŞ OLURSA BORCUMUZ BU KADAR” dediği

CENGİZ AKTÜRK’ÜN “…HEMEN ŞİRKETİ KURACAZ BU ŞİRKETİN % 50 BAK…” dediği sonrasında da kurulacak şirketten bahsettiği,

İLKER AYCI’NIN “BU ARAZİ ŞEYE DAHİLMİ MÜLKİYETİNİ ALMIŞMI” dediği

CENGİZ AKTÜRK’ÜN “MÜLKİYETİNİ YOK MÜLKİYETİ YOK” dediği

İLKER AYCI’NIN “SADECE RUHSAT ALMIŞ BAŞKA BİRŞEYİ YOK” dediği tespit edilmiştir.

‘Bir arzun var mı, maden konusunu takip edilsin’

Bu toplantıdan İlker AYCI ve Abdulkerim ÇAY’ın Orman Bakanlığı’ndaki konuyu takip edecekleri, Orman ve Su İşleri Bakanı ve Bakanlık Özel Kalemi Cihan PEKTAŞ ile görüşerek olumlu sonuç çıkaracaklarını belirttikleri, Usame KUTUB ve Cengiz AKTÜRK’ün de Muaz KADIOĞLU ile birlikte kurulacak şirkete ortak olacakları, şirketin %50 hisselerinin bu şahıslara ait geri kalan % 50lik kısmının da Adem PEKER’e ait olacağı anlaşılmaktadır.

23.03.2012 tarihinde saat 14.03 sıralarında 90530 782 00 00 numaralı telefonu kullanan M. İlker AYCI ile 90530 878 32 33 numaralı telefonu kullanan Usame KUTUB arasında gerçekleşen görüşmede

İLKER’İN “Bİ İSTEĞİN ARZUN VAR MI BİZDEN BURDA YAPMAMIZI İSTEDİĞİN BİR ŞEY VAR MI” dediği USAME’NİN de şahıstan Maden Konusunu takip etmesini istediği anlaşılmıştır.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 06.03.2012 tarihli Sor. No: 2012/656 Tek. Tak. Karar No:2012/641 sayılı kararı ile teknik araçlarla izleme uygulaması sonucunda Cengiz AKTÜRK (T.C: 20032872802) adlı kişinin Ülgen sk. No:47 Beşiktaş/İSTANBUL adresindeki işyeri ofisinde : 22.03.2012 günü 21.45-00.15 saatleri arası teknik araçlarla izleme sonucu ofisteki toplantıda

Söz konusu maden işletmesi için CENGİZ AKTÜRK’ÜN “BU PROJE HEPİMİZİN PROJESİ ON MİLYAR DOLARLIK BİR PROJE”, “ONMİLYAR DOLARLIK BİR PROJE. OSAMA BAKACAK VE ADAM BUNUNLA İLGİLİ ŞEYİ OKUMAMIŞ Kİ NE YAZAR BAKAN İMZA ATTIĞI ZAMAN”, “ ÇEVRE ORMAN BAKANI” , “ ALO DİYECEK O İŞ BİTECEK …”, … ADAM (ADEM PEKER) DİYORKİ KARDEŞİM BEN PAYLAŞMAYI SEVİYORUM BENİM MAYISA KADAR VAKTİM VAR BU İŞ OLMAYACAK BİR İŞ DEĞİL BU İŞ OLSUN BİTSİN, YÜZDE ELLİ SİZİN. İLKER BU ÇOK GÜZEL BİR PROJE VE GÜNLÜK 400-500 MİLİM ORDA ŞEY VAR” dediği,

Toplantının ilerleyen kısımlarında M. İLKER AYCI’NIN “BEN ŞİMDİ ŞUNU BİR OKUYAYIM TAMAM. HEMEN BİR … İSTANBUL SULTANBEYLİ PAŞAKÖY ORMAN SAHAMIZDA” “… İŞLETİM MÜDÜRLÜĞÜNCE KURULAN KOMİSYON TARAFINDAN İNCELEME RAPORUNDA TALEP KONUSU YERLE İLGİLİ BİTKİ TÜRLERİNİN BULUNDUĞU, YAPIMI PLANLANAN ÜÇÜNCÜ ÇEVRE YOLUNA YAKIN MESAFEDE BULUNDUĞU, SİT ALANI İLAN EDİLMESİ PLANLANAN ALAN OLDUĞU, YERLEŞİM YERLERİNE YAKIN MESAFEDE BULUNDUĞU ” dediği tespit edilmiştir.

2012 yılı mart ayı içerisinde yapılan bir toplantıdan elde edilen verilerin çözümünde tespit edilen hususlar da örgüt üyelerinin bahse konu maden arazisinin yukarıda M. İlker AYCI’NIN bir döküman üzerinden okuduğu anlaşılan sebeplerden ötürü işletmeye uygun olmadığı ancak yine aynı toplantıda Cengiz AKTÜRK’ÜN BAKAN İMZA ATTIĞI ZAMAN”, “ ÇEVRE ORMAN BAKANI” , “ ALO DİYECEK O İŞ BİTECEK …”, şeklinde ifade ettiği gibi ilerleyen tarihlerde ve sonrasında Bakanın talimatı ile işletme izni alındığı tespit edilmiştir. Bu da örgüt üyelerinin suç işleme kastını açıkça ortaya koymaktadır.

‘Ruhsat için devletin üst katmanlarının da devreye girdiği’

Paşaköy maden arazisinde usulsüz yöntemlerle alınan maden işletme ruhsatının ve maden işletmesinin yaklaşık 1,5 yıl süre ile aralıksız devam etmesi suretiyle,

Termik santrallerin özelleştirme kapsamından çıkarılması konusunun yaklaşık 1 yıl süre ile devam etmesi sureti ile,

Devamlılık prensibine uygun olarak yürütüldüğü, örgütün amacının haksız ekonomik çıkar sağlamak olması münasebeti ile motivasyonunu arttırarak sürdürdüğü tespit edilmiştir.

18.05.2012 tarihinde saat 09.05 sıralarında Abdulkerim ÇAY ile Ender TURAN arasında gerçekleşen görüşmede ENDER’in Paşaköydeki Orman arazisine kurulacak maden işletmesinin yazışmaları hakkında bilgi verdikten sonra “Tamam bende zaten dosyayı getirdim burdan elden takip edecem beyefendide şeye gidecekmiş yurt dışına gidecekmiş galiba” dediği ABDULKERİM’in de “BAŞBAKANMI” dediği sonrasında ENDER’İN “Bakan bey bakanbey” dediği tespit edilmiştir.

Yasin El KADI’NIN yukarıdaki konular dışında örgüt üyelerinin en çok saygı duydukları isimlerden olduğu, şahsın adının bile bakanlıklarda çok etkili olduğu, İstanbul İli Paşaköy mevkiindeki maden işletmesinin ruhsatının alınmasında bu durumun bizzat yaşandığı ve usulsüz alınan ruhsat için devletin üst katmanlarının da devreye girdiği, ayrıca İBB ve Kiptaş yetkililerince de Usame KUTUB ve Yasin EL KADI’NIN devletin üst katmanlarıyla çok yakın olduğunun bilindiği tespit edilmiştir.

Yakub Saygılı’nın twitterdan avukatı aracılığı ile yaptığı açıklama:

Ermenek’teki üzücü olaydaki işçilerimizin sağ salim kurtarılabilmelerini dilerim.

Tüm milletimiz için üzücü olduğu kadar, ibretlik bir olay.

Sadece ders almıyor değiliz. Kan tüccarları her ruhsatlamada daha çok kan emiyorlar.

Bakan Çelik, madenin ruhsat almaması gerektiğinden bahsetmiş.

Ülkemizde maden ruhsatlarının nasıl alındığını gerçekten öğrenmek istiyorsak...

Cumhuriyet Savcısının takipsizlik verip kapattığı 25 Aralık dosyasının...

Paşaköy maden arazisine nasıl ruhsat alındığına dair elde edilen delillerine bir daha bakalım.

Bir su havzasına, endemik bitki arazisine, orman arazisine nasıl ruhsat alındığı anlatılıyor.

Dosyalar kapatılıyor, insanımız ölüyor. Kan emen canavarlar zenginleşiyor.

Hayatlar sı-fır-la-nı-yor!

Saygılı’nın yardımcısı Yasin Topçu’nun açıklamaları şöyle:

"Maden ocağı işletme izinleri 16 Haziran 2012 tarihli Başbakanlık genelgesiyle Başbakanın onayına bağlandı.

Daha önceden sadece ilgili bakanın onayı yeterliyken, bu yeni değişiklikle ne amaçlandığının cevabı 25 Aralık fezlekesinde yer almaktadır.

Bu değişikliğin maden ocaklarının denetim süreci ile kamuya ve insan sağlığına ne tür faydalar sağladığı ayrı bir konudur.

Ancak bu değişiklik enerji sektöründe işletme izni bekleyen medya patronlarının yanına emir eri yerleştirebilme ve "şu altyazıyı hemen kaldırın, şu adamın konuşmasını uzun vermeyin" gibi medyayı dizayn eden talimatlar verebilme imkanı sağlamıştır.

Bunun yanı sıra; Etiler Polis Okulu üzerine AVM dikmek isteyen grup ve gizli ortakları, Ayrıca Paşaköy'de orman arazisinde bir maden işletme iznini yasalara aykırı olarak alabilmiştir.

Peki yasalara aykırı olduğu için bu işletmeye izin vermeyen ilgili bakanlığa bu izni derhal vermesi için kim talimat vermiştir?

Tabi ki bu işletmeye kara kaşı ve gözü için ortak edilen birinin babası...

Başbakanlık onayının istendiği bu genelge için yetkililerce acil bir durum değerlendirmesi yapılmalı ve bu konu gündem mevzusu iken Genelgenin çıkarılış amacına uygun olarak bu onay yetkisi derhal AKSARAY sakinine devredilmelidir.”