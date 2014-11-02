T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ermenek'te 5. günde sinirler gerildi, aileler 'biz de madene ineceğiz' dedi

Gece saatlerinde bir traktör kasasında çok sayıda tabutun da, hastane morguna getirilmesi dikkat çekti

02 Kasım 2014 09:31

Ermenek’te 18 işçinin mahsur kaldığı maden ocağındaki kurtarma çalışmalarının 5’inci gününde sinirler gerilmeye başladı. İşçi aileleri, zaman zaman madene inmeye çalıştı. Madendeki su ve çamur tahliyesi çalışmaları dün de devam etti. Ancak mahsur kalan işçilere ulaşmak mümkün olmadı.

Kurtarma çalışmalarında kullanılan sondaj makinesi 190 metre derinliğe inerek, ocağa paralel bir hat çekilip çamur tahliyesini sürdürmeye çalıştı. Ancak MTA’ya ait sondaj makinesinin bir parçasının kırılması nedeniyle sondaj çalışmaları bir süre devam edemedi. Öğle saatlerinde helikopterle sondaj makinesine ait yeni parça getirildi ve çalışmalara devam edilebildi.

Mesut Hasan Benli’nin Hürriyet’teki haberine göre, çalışmalarda istenilen sonuçlara ulaşılmaması nedeniyle 5’inci günde tansiyon yükseldi. Kazadan önce taşeron firmada görev yapan ve ustabaşına “Sen kömürü çıkar, paraya bakma” dediği iddia edilen mühendisin ve ustabaşının madene inmesine işçi yakınları tepki gösterdi.  İşçi yakınlarının, mühendis ve ustabaşının madene inmesi üzerine “Biz de madene ineceğiz” diyerek girmeye çalışması gerilime neden oldu. Maden çevresinde görev yapan asker ve polis, aileleri sakinleştirmeye çalıştı.

Zaman zaman artan gerilim nedeniyle yükselen feryatlar, dün akşam “Cesetlere ulaşıldı” iddialarıyla son noktaya ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,  böyle bir durumun olmadığını belirterek, “Resmi bir açıklama yapılmadığı sürece bunlara itibar etmeyin” dedi.

 

Tabutlar getirildi

 

Kurtarma çalışmaları sürürken, bir yandan da işçilerin kurtarılamamasına ilişkin hazırlıklar da yapılmaya başlandı. İşçilerin, sağ çıkmaması halinde, cesetler üzerindeki adli tıp incelemesinin Ermenek Devlet Hastanesi’nde yapılmasına karar verildi. Adli tıp uzmanı bulunmaması nedeniyle hastaneye uzmanların şehir dışından geldikleri belirtildi. Ayrıca, hastane önünde polis barikatı kurulduğu görüldü. Gece saatlerinde bir traktör kasasında çok sayıda tabutun da, hastane morguna getirilmesi dikkat çekti.

ETİKETLER

ermenekmadenişçimahsurailetabutkurtarmaçalışma

İlgili Haberler

İşte Ermenek'teki maden faciasını getiren ihmaller zinciri

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden faciasında olay anı ve öncesi ve sonrasında büyük ihmaller yaşandığı ortaya çıktı

Ermenek'teki maden ocağı sahibi için 124 şikâyet var, bir duyan yok!

Maden faciasının yaşandığı Ermenek'teki maden ocağı sahibi hakkında Soma'daki başka ocak için işçilerden 124 şikâyet gelmiş

Ermenek'te işçilere ulaşılacak son noktaya 50 metre kaldı

Taner Yıldız: Galerinin tavanı, yalancı tavan diyorlar, bu çökmüş. Çökmeden dolayı galerinin 4'te 3'lük bölümü kapanmış. Şu anda 10 metrelik bir kısım var. Onu aldıktan sonra su var

'Ermenek'te dizel motorlu ahtapot nedeniyle, maden ocağını karbonmonoksit kapladı'

Ermenek'te 18 işçinin mahsur kaldığı madendeki suyun tahliyesi için getirilen ahtapot aracının dizel motorlu olması nedeniyle, ocağı egzos gazının kapladığı iddia edildi

Bakan Yıldız, Ermenek'te 3 işçiye ulaşıldığı iddiasını yalanladı

Madendeki 18 işçiden 3'üne ulaşıldığı iddia edildi. Madenin önündeki hareketlilik sürüyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24