Ermenek'te 5. günde sinirler gerildi, aileler 'biz de madene ineceğiz' dedi

Ermenek’te 18 işçinin mahsur kaldığı maden ocağındaki kurtarma çalışmalarının 5’inci gününde sinirler gerilmeye başladı. İşçi aileleri, zaman zaman madene inmeye çalıştı. Madendeki su ve çamur tahliyesi çalışmaları dün de devam etti. Ancak mahsur kalan işçilere ulaşmak mümkün olmadı.

Kurtarma çalışmalarında kullanılan sondaj makinesi 190 metre derinliğe inerek, ocağa paralel bir hat çekilip çamur tahliyesini sürdürmeye çalıştı. Ancak MTA’ya ait sondaj makinesinin bir parçasının kırılması nedeniyle sondaj çalışmaları bir süre devam edemedi. Öğle saatlerinde helikopterle sondaj makinesine ait yeni parça getirildi ve çalışmalara devam edilebildi.

Mesut Hasan Benli’nin Hürriyet’teki haberine göre, çalışmalarda istenilen sonuçlara ulaşılmaması nedeniyle 5’inci günde tansiyon yükseldi. Kazadan önce taşeron firmada görev yapan ve ustabaşına “Sen kömürü çıkar, paraya bakma” dediği iddia edilen mühendisin ve ustabaşının madene inmesine işçi yakınları tepki gösterdi. İşçi yakınlarının, mühendis ve ustabaşının madene inmesi üzerine “Biz de madene ineceğiz” diyerek girmeye çalışması gerilime neden oldu. Maden çevresinde görev yapan asker ve polis, aileleri sakinleştirmeye çalıştı.

Zaman zaman artan gerilim nedeniyle yükselen feryatlar, dün akşam “Cesetlere ulaşıldı” iddialarıyla son noktaya ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, böyle bir durumun olmadığını belirterek, “Resmi bir açıklama yapılmadığı sürece bunlara itibar etmeyin” dedi.

Tabutlar getirildi

Kurtarma çalışmaları sürürken, bir yandan da işçilerin kurtarılamamasına ilişkin hazırlıklar da yapılmaya başlandı. İşçilerin, sağ çıkmaması halinde, cesetler üzerindeki adli tıp incelemesinin Ermenek Devlet Hastanesi’nde yapılmasına karar verildi. Adli tıp uzmanı bulunmaması nedeniyle hastaneye uzmanların şehir dışından geldikleri belirtildi. Ayrıca, hastane önünde polis barikatı kurulduğu görüldü. Gece saatlerinde bir traktör kasasında çok sayıda tabutun da, hastane morguna getirilmesi dikkat çekti.