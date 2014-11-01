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Bakan Yıldız, Ermenek'te 3 işçiye ulaşıldığı iddiasını yalanladı

Madendeki 18 işçiden 3'üne ulaşıldığı iddia edildi. Madenin önündeki hareketlilik sürüyor

01 Kasım 2014 17:04

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 18 işçinin maden ocağına dolan su altında kalmasının ardından cenazelere ulaşıldığı iddialarını yalanlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Ortada bir bilgi kirliliği var. Biz size tek ve kesin bilgiler veriyoruz. Şu an istediğimiz aşamaya gelmediğimiz için açıklama yapmıyorum. Ancak, istediğimiz aşamaya geldiğimiz zaman gerekli açıklamayı yapacağım. Biz isteriz ki bilgi tek kaynaktan aksın. Burada 3 bakanımız var. Bakanlar biri açıklama yaptığı zaman herkes ona itimat etsin. Biz zaten buraya ilgili bir açıklama illa ki yapmak zorundayız. İyi bir haberse de, iyi değilse de biz gerekli açıklamayı yaparız"  dedi.

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden kazasında 5'inci günde de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bugün madendeki 18 işçiden 3'üne ulaşıldığı iddia edildi. 

İddiaya göre arama kurtarma ekipleri 'nefeslik' ve 'baca ayağı' denilen iki bölümde yürütülüyordu. Ulaşıldığı öne sürülen 3 işçinin 'Baca Ayağı' denilen bölümde yemek sırasında göçük altında kaldığı ileri sürülüyor.

İddialarla ilgili Enerji Bakanı Taner Yıldız kısa bir açıklama yaptı.

Bakan Yıldız şunları söyledi:

"Ortada bir bilgi kirliliği var. Biz size tek ve kesin bilgiler veriyoruz. Şu an istediğimiz aşamaya gelmediğimiz için açıklama yapmıyorum. Ancak, istediğimiz aşamaya geldiğimiz zaman gerekli açıklamayı yapacağım. Biz isteriz ki bilgi tek kaynaktan aksın. Burada 3 bakanımız var. Bakanlar biri açıklama yaptığı zaman herkes ona itimat etsin. Biz zaten buraya ilgili bir açıklama illa ki yapmak zorundayız. İyi bir haberse de, iyi değilse de biz gerekli açıklamayı yaparız." 

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