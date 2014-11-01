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Politika

Ermenek'te işçilere ulaşılacak son noktaya 50 metre kaldı

Taner Yıldız: Galerinin tavanı, yalancı tavan diyorlar, bu çökmüş. Çökmeden dolayı galerinin 4'te 3'lük bölümü kapanmış. Şu anda 10 metrelik bir kısım var. Onu aldıktan sonra su var

01 Kasım 2014 09:56

Ermenek’teki maden kazasında çalışmalar büyük bir hızla sürdürülüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ulaşılması gereken noktaya kaç metre olduğu yönündeki soruya, "Şu anda bizim 50 metre kadar daha su düşürmemiz gerekiyor. Ulaşılacak son noktaya mesafe 50 metre" yanıtını verdi.

Yıldız, "Bizi sınırlayan su değil, tahkimat ve oradan malzeme çekimi. İçeriye dalgıç pompalar sokuldu, dalgıçlar girmiyor" diye konuştu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan da su kütlesinde yarı yarıya azalma olduğunu, suyla ilgili sorun yaşanmadığını ifade ederek, "Galerinin tavanı, yalancı tavan diyorlar, bu çökmüş. Çökmeden dolayı galerinin 4'te 3'lük bölümü kapanmış. Şu anda 10 metrelik bir kısım var. Onu aldıktan sonra su var. Eğer çökme de yoksa daha hızlı ilerleyeceğiz" dedi.

 

Şüphelilere yurtdışı yasak

 

18 işçinin mahsur kaldığı Ermenek’teki maden kazasıyla ilgili sürdürülen soruşturmada savcılık, ‘evrak üzerinde’ belirlediği şüpheliler için yurtdışına çıkış yasağı kararı aldırdı. Savcılık kaynakları, işçilerin madenden sağ çıkmaması halinde soruşturmanın ‘taksirle adam öldürme’ suçlaması ile yürütüleceğini belirtti. Ermenek Başsavcılığı’nın açıklamasında, bilirkişi rapor sonucuna göre belirleneceği için şüpheli sayısı hakkında bilgi verilmezken, delil sayılabilecek evrak ve bilgisayar kayıtlarına el konulduğu vurgulandı. Soruşturmada görevlendirilecek bilirkişilerin belirlendiği, olayla ilgili bakanlık ve kurumlarda bulunan her tür belgenin talep edildiği belirtilen açıklamada özetle şöyle denildi:

“Madende mahsur kalan işçilerin halen sağ veya ölü olarak çıkarılamamış olmaları nedeniyle, duruma göre kusur atfedilebilecek şüpheli kişilerin cezai sorumluluklarının farklılık arz edeceği göz önüne alınarak, bu aşamada elde edilen evraklar ve deliller üzerinde yapılan incelemelere göre, ileride kendilerine kusur atfedilebilecek yetkili ve görevliler hakkında şüpheli sıfatıyla CMK 109. maddesi uyarınca Ermenek Sulh Ceza Hâkimliği’nden adli kontrol talebinde (yurtdışı yasağı) bulunulmuştur. Mahkemece talebimize uygun karar verilmiştir.

 

Tespit edilemedi

 

Sağ kurtulanların ifadelerinin alınmasına başlanıldığı, kurtarma çalışmalarının halen devam etmesi nedeniyle madende bilirkişilerce inceleme yapılamadığından olayın oluş şekli ile ilgili kesin olarak tespit yapılamadığı kamuoyuna duyurulur.”

 

Taksirle öldürme

 

Savcılık kaynakları, Hürriyet’e, madendeki mahsur kalan işçilerin sağ çıkması halinde ‘yaralama’ suçundan soruşturmanın devam edeceği, ancak işçilerin sağ çıkmaması halinde ise şüphelilere ‘taksirle adam öldürme’ suçlaması yöneltileceğini söyledi. Mesut Hasan BENLİ/ ERMENEK

 

Ermenek mescidi

 

Ermenek’teki madene arama kurtarma çalışmalarının 4’üncü gününün cuma gününe denk gelmesi nedeniyle maden ocağı çevresinde bir mescit çadırı da kuruldu. Çadırlarda, ocak çevresinde bulunanlar ve bakanların katılımı ile namaz kılındı. Acılı aileler, okunan dualarla gözyaşı döktü.

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