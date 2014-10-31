Başsavcılık'tan Ermenek açıklaması

Ermenek'te sular altında mahsur kalan 18 işçinin kurtarılma çalışaları devam ederken, Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili harekete geçti. Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, "Görevli ve yetkililer hakkında şüpheli sıfatıyla Ermenek Sulh Ceza Hakimliğinden adli kontrol talebinde bulunulmuştur" denildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığını açıklaması şöyle:

"Madende mahsur kalan işçilerin halen sağ veya ölü olarak çıkarılamamış olmaları nedeniyle, duruma göre kusur atfedilebilecek şüpheli kişilerin cezai sorumluluklarının farklılık arz edeceği göz önüne alınarak, bu aşamada elde edilen evraklar ve deliller üzerinde yapılan incelemelere göre ileride kendilerine kusur atfedilebilecek yetkili ve görevliler hakkında şüpheli sıfatıyla CMK 109. maddesi uyarınca, Ermenek Sulh Ceza Hakimliğinden adli kontrol talebinde bulunulmuştur. Mahkemece talebimize uygun karar verilmiş ve verilen karar, gereği için ilgili kuruma Başsavcılığımızca gönderilmiştir.

Olaydan sağ kurtulan işçilerin ifadelerinin alınmasına başlanıldığı, bir önceki vardiyada görevli işçilerin de ifadelerinin alınmasına yönelik kolluğa talimat verildiği, kurtarma çalışmalarının halen devam etmesi nedeniyle madende bilirkişilerce inceleme yapılamadığından, olayın oluş şekliyle ilgili kesin olarak tespitin yapılamadığı, çalışmaların sonucuna göre soruşturmanın daha da derinleştirileceği kamuoyuna saygıyla duyurulur"