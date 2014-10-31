CHP'li Umut Oran, Ermenek için Meclis Araştırma önergesi verdi

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Ermenek ve benzeri maden facialarının bir daha yaşanmamasını sağlayacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla TBMM’de bir araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Araştırma önergesinde, Karaman’ın Ermenek ilçesi Güneyyurt beldesinde bulunan Has Şekerler Madencilik Şirketi tarafından işletilen madende 27 Ekim 2014 tarihinde su baskını yaşanması nedeniyle 18 işçinin mahsur kaldığını ve aradan geçen 3 güne rağmen henüz kendilerine ulaşılamadığını belirtildi. Umut Oran, araştırma önergesinde şunları kaydetti:

Soma’da 13 Mayıs 2014’te yaşanan facianın ardından hükümetin yeterince önlem almadığı Ermenek faciası sonrasında da ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın 29 Ekim’de buraya yaptığı ziyaret dahi yaşanan karmaşa ve kaos ortamını gözler önüne serdi. Sadece protokol düzeniyle uğraşılması nedeniyle çok değerli 6 saat burada hiçbir şey yapılamadan harcandı. AFAD ekiplerinin hazırlıksız olduğu gerekli donanımın ellerinde bulunmadığı da bu iş cinayetiyle ortaya çıkmıştır. Kurtarmaya gelen AFAD mensubu 420 personelin dahi yatacak yeri yiyecek, içeceklerinin bulunmaması çok vahim görüntüler ortaya çıkarmıştır. Madende kalan 18 işçimizin acılı aileleri, protokolün maden sahasından ayrılmasından sonra kaderlerine terk edildiler. Binlerce polisin alana yığılması kurtarma çalışmalarını da olumsuz etkiledi, çünkü alana giriş-çıkış sağlanamadı, pompa-ahtapot cihazları dahi maden ağzına sokulamadı.

İş cinayetinin yaşandığı maden ocağı sahibi Saffet Uyar ve ortağı olduğu şirketlerin devlete 120 milyon TL borcu olduğu ancak bir türlü tahsil edilemediği en yetkili ağız olan Çalışma Bakanı tarafından ifade edilmiştir.

1946’dan itibaren 2014’e kadar iş cinayetlerinin sayısı ortalama 983 iken son 2003-2014 AKP döneminde gelişen teknoloji ile düşmesi gereken iş cinayetleri sayısının ortalaması 1.166’ya yükseldi. İş cinayetlerinde ilk sırayı madencilik sektörü almaktadır. Türkiye’nin artık iş cinayetlerinde Avrupa’da 1’nci, Dünyada ise 3. olduğu utanç tablosundan kurtulması gerekmektedir.

'Gerekiyorsa kamuya devredilsin'

Bu nedenlerle, içtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca, bilhassa özel sektörün elindeki madenlerin acilen incelenmesi, iyileştirilmesi sağlanamıyorsa gerekiyorsa yeniden kamuya devredilmesi, kapatılması zorunlu olan maden sahalarında çalışanlar ile o bölgede halkının alternatif ürün ve ticaret konularına yönlendirilmesi için özel teşvik uygulamasına gidilmesi gibi önlemlerin alınmasını sağlayacak, her türlü incelemeyi yapacak bir araştırma komisyonu kurulması için gereğini saygılarımla arz ederim.