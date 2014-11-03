Meclis Bütçe görüşmelerinde Ermenek protestosu

2015 bütçe maratonu görüşmelerinin ilk günü gergin başladı. CHP Milletvekili Musa Çam, "Vergilerinizi TOMA'ya, biber gazına değil Soma'ya, Ermenek'e harcasaydınız emekçiler ölmezdi" yazılı mini bir döviz açtı. Sayıştay'dan daire başkanlarının tümünün komisyona gelmemesi tepkiye neden oldu.

HD Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyi Erdoğan'ın HDP'yi hedef alan açıklamalarına tepki göstererek "HDP'yi günah keçisi ilan eden cumhurbaşkanı o makama alışamadı" dedi. Kaplan, güvenlik gerekçesiyle alınan her şeyin verilerini tek tek istediklerini söyledi.

"İş sağlığı ve güvenliğinde etkili kararlar çıkaramadık" diyen Kaplan, "Yaşanan acılarlarda sevabıyla günahlarıyla sorumluyuz. Maden işçilerine karşı görevimizi yerine getirmediğimiz için sorumluyuz. İstifa erdemi olsaydı Türkiye siyaseti bunu yerine getirirdi" ifadelerini kullandı.

"HDP'yi günah keçisi ilan eden cumhurbaşkanı o makama alışamadı. Başbakansa başbakanlık yapsın. Cumhurbakanı ise cumhurbaşkanlığı yapsın. HDP'yi hedef alınıyor sabahtan akşama kadar linç, tehdit ifadelerini kınıyorum. Eğer 6-7 Ekim olaylarının sorumlusu varsa o da hükümettir. Meydanlarda 'sabrımızı taşırmayın gerekeni yaparız' demek cumhurbaşkanını ne haddi ne sorumluğu. Ülkeye yapılan en büyük kötülüktür. Halkı birbirine kırdırmak ihanetin en büyüğüdür. İki gün önce sipariş edilen uçağın hangi bütçeden ödendiğini öğrenmek istiyorum. Başbakan uçak siparişi veriliyor Cumhurbaşkanı biniyor. Başbakana köşk dediniz cumhurbaşkanı forsunu taktı. Kim kimin bütçesini kullanıyor. Kim kimin uçağına biniyor. Kim kimin binasında oturuyor. Bütçeler arası bu kadar geçişkenlik var mı. Tek insan rejimi yok. Bütçe görüşmeleri yasal olarak müeyyideye bağlı. Harcamaların verileri yok istiyoruz. Silah alım satımı dahil gaz alımı TOMA alımı dahil hepsinin verilerini istiyoruz."