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Ermenek Başsavcılığı: Kazaya eski imalat bölgesine birikmiş sular neden oldu

Başsavcılık, maden ocağında 18 işçinin mahsur kalmasıyla ilgili ön rapor hazırladı

03 Kasım 2014 18:47

Ermenek Cumhuriyet Savcılığı, Pamuklu Köyü yakınlarındaki Has Şekerler Madencilik Limited Şirketi'ne ait kömür ocağında geçen hafta salı günü meydana gelen su baskınıyla 18 işçinin mahsur kalmasıyla ilgili ön rapor hazırladı. Savcılığın ön raporunda olayın şekli şöyle açıklandı: "Kazanın eski imalat bölgesine yıllar içerisinde birikmiş olan suların zaman içinde basınç eşik değerini aşarak zayıflayan topuktan çalışma alanlarında aniden su baskınına neden olmasından  kaynaklı  olduğu belirtilmiştir."

Başsavcılık'tan yapılan açıklama şöyle:

"28.10.2014 tarihinde İlçemiz Pamuklu Köyü Cenne Mevkiinde Has Şekerler İsimli özel şirkete ait maden ocağında su baskını sonucu 18 işçinin mahsur kalması olayı  ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca  yürütülen 2014/1267 sayılı soruşturmayla ilgili; Başsavcığımızın 2014/1 sayı ve 31.10.2014 tarihli basın açıklamasıyla yapılan işlemler ve soruşturma aşaması kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Yapılan bu basın açıklamasına ek olarak; 01.11.2014 günü kurtarma faaliyetlerinin halen devam etmesi nedeniyle  AFAD'ın izni ve refakatimize verdiği görevli  kontrolünde  3  kişilik bilirkişi heyetiyle kazanın olduğu galeriye ulaşılabilen en yakın yer olan 775 kotuna   gidilerek inceleme yapılmış, dosya üzerinde ve kaza yerinde yapılan incelemeler sonucu  bilirkişilerce ön rapor düzenlenmiştir. Düzenlenen ön raporda; kazanın eski imalat bölgesine yıllar içerisinde birikmiş olan suların zaman içinde basınç eşik değerini aşarak zayıflayan topuktan çalışma alanlarında aniden su baskınına neden olmasından kaynaklı  olduğu belirtilmiştir.

Ayrıca soruşturma kapsamında kusuru olabileceği değerlendirilen diğer yetkili kişiler hakkında daha önceki basın açıklamamızda belirtilen gerekçelerle CMK 109. maddesi uyarınca adli kontrol kararı talep edilmiş ve mahkemece talebimiz uygun görülmüştür. Bilirkişilerce düzenlenen rapor ön rapordur. Olayın meydana gelmesiyle ilgili maddi gerçek, kurtarma  işlemlerinin tamamen sonuçlanması sonrasında Başsavcılığımızca   bilirkişi refakatinde madende yapılacak incelemeler neticesinde tespit edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

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