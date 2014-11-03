Ermenek Başsavcılığı: Kazaya eski imalat bölgesine birikmiş sular neden oldu

Ermenek Cumhuriyet Savcılığı, Pamuklu Köyü yakınlarındaki Has Şekerler Madencilik Limited Şirketi'ne ait kömür ocağında geçen hafta salı günü meydana gelen su baskınıyla 18 işçinin mahsur kalmasıyla ilgili ön rapor hazırladı. Savcılığın ön raporunda olayın şekli şöyle açıklandı: "Kazanın eski imalat bölgesine yıllar içerisinde birikmiş olan suların zaman içinde basınç eşik değerini aşarak zayıflayan topuktan çalışma alanlarında aniden su baskınına neden olmasından kaynaklı olduğu belirtilmiştir."

Başsavcılık'tan yapılan açıklama şöyle:

"28.10.2014 tarihinde İlçemiz Pamuklu Köyü Cenne Mevkiinde Has Şekerler İsimli özel şirkete ait maden ocağında su baskını sonucu 18 işçinin mahsur kalması olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen 2014/1267 sayılı soruşturmayla ilgili; Başsavcığımızın 2014/1 sayı ve 31.10.2014 tarihli basın açıklamasıyla yapılan işlemler ve soruşturma aşaması kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Yapılan bu basın açıklamasına ek olarak; 01.11.2014 günü kurtarma faaliyetlerinin halen devam etmesi nedeniyle AFAD'ın izni ve refakatimize verdiği görevli kontrolünde 3 kişilik bilirkişi heyetiyle kazanın olduğu galeriye ulaşılabilen en yakın yer olan 775 kotuna gidilerek inceleme yapılmış, dosya üzerinde ve kaza yerinde yapılan incelemeler sonucu bilirkişilerce ön rapor düzenlenmiştir. Düzenlenen ön raporda; kazanın eski imalat bölgesine yıllar içerisinde birikmiş olan suların zaman içinde basınç eşik değerini aşarak zayıflayan topuktan çalışma alanlarında aniden su baskınına neden olmasından kaynaklı olduğu belirtilmiştir.

Ayrıca soruşturma kapsamında kusuru olabileceği değerlendirilen diğer yetkili kişiler hakkında daha önceki basın açıklamamızda belirtilen gerekçelerle CMK 109. maddesi uyarınca adli kontrol kararı talep edilmiş ve mahkemece talebimiz uygun görülmüştür. Bilirkişilerce düzenlenen rapor ön rapordur. Olayın meydana gelmesiyle ilgili maddi gerçek, kurtarma işlemlerinin tamamen sonuçlanması sonrasında Başsavcılığımızca bilirkişi refakatinde madende yapılacak incelemeler neticesinde tespit edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."