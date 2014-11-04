Ermenek'teki madencilerin borçları 3 ay ertelendi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Ermenek'te çalışan 1500 madencinin bankalara olan kredi borçlarının 3 ay süreyle ertelendiğini, Halk Bankası'ndan kredi çekenlerin ise borçlarının silindiğini açıkladı.

Ermenek'te kömür ocağında mahsur kalan işçilere ulaşmak için yürütülen çalışmaların 8'inci gününde, Bakan Taner Yıldız ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, maden ocağı yakınlarındaki toplantı alanında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ocak içinde kalan su ve çamur çekiliyor

Ocak içinde moloz ve yürüme yolundaki malzemenin çekilmesi işlemine devam edildiğini, suyla alakalı rutinleri yaptıklarını, yarın için suyla ilgili bazı hazırlıklarının bulunduğunu anlatan Yıldız, artık suyun çalışmaları olumsuz etkileyen bir yönünün kalmadığını, toplam suyun beşte 4'ünü çektiklerini, kalan su ve çamurun atılması için çalışmanın devam ettiğini ifade etti.

Bakan Yıldız, işçilerin yemek yediği 770 kot bölgesine henüz 25-28 metre mesafede olduklarını ifade ederek, tam donanımlı olarak çalışan TTK tahlisiye ekibinin halen bir bariyerin üzerinde çalıştığını, bu bölümün arkasında boşluk bulunursa bu bölümün kısa sürede aşılabileceğini ancak tavanda göçmeler varsa daha fazla zamana ihtiyaç duyulacağını bildirdi.



Farklı bir gelişme olursa bunu kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydeden Yıldız, dün çalışmalara yönelik yaptığı tavsiye ve önerileri dikkate alacakları yönündeki açıklamanın bazı yayınlara farklı yansıdığını söyledi.

Banka borçları siliniyor

Ulaştırma Bakanı Elvan ise Ermenek kömür havzasında çalışan madencilerin kredi borçlarının ertelendiğini, kazada mahsur kalan işçilerin borçlarının ertelendiğini açıkladı.



Elvan, şöyle konuştu: “Ermenek kömür havzasında aşağı yukarı bin 500 madenci işçi çalışıyor. Bu işçilerimizinkredi borçlarını 3 ay süreyle bankalarımız erteliyorlar. Erteleme esnasında faiz işletilmeyecek. İkinci husus ise yer altında kalan bazı maden işçilerimizin de özellikle Halk Bankası’ndan kredi aldığı tespit edildi, bu borçları da Halk Bankası Genel Müdürlüğü siliyor.”