LGBTİ Onur Yürüyüşü tehditçisi Kürşat Mican: Valimize teşekkür ederiz, eylem kararını askıya aldık

19 Haziran’da yapılacak Trans Onur Yürüyüşü ve 26 Haziran’da yapılacak LGBT (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans) Onur Yürüyüşü’ne "Her şeyi göze aldık, yürüyüşü engelleyeceğiz" açıklamasını yapan Alperen Ocakları Vakfı İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, yürüyüşü yasaklayan İstanbul Valiliği'ne teşekkür etti.

Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı'nda basın açıklaması yapan İl Başkanı Kürşat Mican, "Mican, valilik tarafından yürüyüşe izin verilmeyeceğinin açıklanmasının memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Mican, şunları kaydetti: "Çaba ve gayretlerimizin sonucunda, İstanbul Valiliğ'ince yapılan açıklama, toplumda oluşan infial ve tepkiyi bir nebze olsun dindirmiştir. Ahlaksız eyleme izin verilmeyeceği anlaşılmıştır.

"Milli reflekslerimiz çerçevesinde eylem kararını askıya aldık"

Türk milletinin sözcüsü olmayı kendine şiar edinmiş Alperen Ocakları olarak böyle bir ahlaksız yürüyüşe izin vermediği için İstanbul Valimiz Vasip Şahin'e şahsım ve tüm camiam adına çok teşekkür ederim. Biz de milli reflekslerimiz çerçevesinde aldığımız eylem kararını askıya almış bulunmaktayız. Ancak hadisenin tekerrür etmemesi noktasındaki hassasiyetimiz devam etmektedir."