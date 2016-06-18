T24 LogoT24 Logo
Gündem

LGBTİ Onur Yürüyüşü tehditçisi Kürşat Mican: Valimize teşekkür ederiz, eylem kararını askıya aldık

Alperen Ocakları Vakfı İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, 14. Onur Yürüyüşü'ne engel olacaklarını açıklamıştı

18 Haziran 2016 22:36

19 Haziran’da yapılacak Trans Onur Yürüyüşü ve 26 Haziran’da yapılacak LGBT (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans) Onur Yürüyüşü’ne "Her şeyi göze aldık, yürüyüşü engelleyeceğiz" açıklamasını yapan Alperen Ocakları Vakfı İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, yürüyüşü yasaklayan İstanbul Valiliği'ne teşekkür etti.

Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı'nda basın açıklaması yapan İl Başkanı Kürşat Mican, "Mican, valilik tarafından yürüyüşe izin verilmeyeceğinin açıklanmasının memnuniyet verici olduğunu kaydetti. 

Mican, şunları kaydetti: "Çaba ve gayretlerimizin sonucunda, İstanbul Valiliğ'ince yapılan açıklama, toplumda oluşan infial ve tepkiyi bir nebze olsun dindirmiştir. Ahlaksız eyleme izin verilmeyeceği anlaşılmıştır.

 

"Milli reflekslerimiz çerçevesinde eylem kararını askıya aldık"

 

Türk milletinin sözcüsü olmayı kendine şiar edinmiş Alperen Ocakları olarak böyle bir ahlaksız yürüyüşe izin vermediği için İstanbul Valimiz Vasip Şahin'e şahsım ve tüm camiam adına çok teşekkür ederim. Biz de milli reflekslerimiz çerçevesinde aldığımız eylem kararını askıya almış bulunmaktayız. Ancak hadisenin tekerrür etmemesi noktasındaki hassasiyetimiz devam etmektedir." 

ETİKETLER

alperen ocaklarılgbtionur yürüyüşüonur haftası

İlgili Haberler

Alperen Ocakları'ndan Onur Yürüyüşü için tehdit: Her şeyi göze aldık, yürüyüşü engelleyeceğiz!

"Bundan sonra olacakların sorumlusu biz değiliz"

Trans sanatçıdan Alperen Ocakları'na: Geneleve gidip abdest alınca ahlaklı olunmuyor; Ensar'a niye sustunuz?

Alperen Ocakları, 26 Haziran'daki yürüyüşü için tehditlerde bulunmuştu

LGBTİ’leri tehdit eden Alperen Ocakları Başkanı, 2005’te işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmış!

Mican’ın kendisine Kurtlar Vadisi’nde Polat isimli karakteri örnek aldığı medyaya yansımıştı

İstanbul Valiliği'nden LGBTİ yürüyüşlerine Taksim yasağı!

LGBTİ dernekler, Orlando'daki eşcinsel gece kulübünde yapılan katliam sonrasında gelen tehditlere rağmen 19 ve 26 Haziran'daki yürüyüşleri yapacaklarını duyurmuştu

Trans Onur Komitesi: Valiliğin yasak kararını tanımıyoruz!

Valilik, onur yürüyüşlerini yasakladığını açıklamıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24