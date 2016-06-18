Trans Onur Komitesi: Valiliğin yasak kararını tanımıyoruz!

İstanbul Valiliği, 19 Haziran’da düzenlenecek 7. Trans Onur Yürüyüşü ve 14. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşüne “izin vermeyeceğini” açıkladı. Trans Onur Haftası Komitesi’nden Kıvılcım Arat, Valilik açıklamasını tanımadıklarını ve Valiliği Anayasa’ya uygun davranmaya çağırdıklarını söyledi.

Bianet’ten Çiçek Tahaoğlu’nun haberine göre, İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi’nden Elif Avcı ise “Bizim sorumluluğumuz çağrı yaptığımız kitlenin güvenliğini sağlamak. Valinin açıklamasını değerlendireceğiz. En doğru yolu seçip, gelişmelerle ilgili kamuoyunu bilgilendireceğiz” diye konuştu.



Valilik: Hemşerilerimiz bu çağrıya itibar etmesin

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklama şöyle:

“Bazı basın organları, internet siteleri ve sosyal medyada, LGBT üyeleri tarafından 19-26 Haziran 2016 tarihlerinde Taksim’de düzenleyecekleri bir yürüyüşe çağrı yapıldığı anlaşılmaktadır.

“Valiliğimizce, başta katılımcılar olmak üzere vatandaşlarımızın güvenliği ve kamu düzeni gözetilerek anılan günlerde bu yönde bir toplantı ve gösteri yürüyüşü tertip edilmesine izin verilmeyecektir. Bu tür etkinliklerin nerelerde yapılabileceği de, yasa gereği önceden ilan edilmiştir. Değerli İstanbullu hemşehrilerimizin bu tür çağrılara itibar etmemelerini, Güvenlik Güçlerinin bu yönde yapacağı uyarılara riayet ederek yardımcı olmalarını rica eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Trans Onur Haftası Komitesi: Anayasal hakkımızı kullanacağız

Kıvılcım Arat şunları söyledi:

“Valiliğin açıklamasını tanımıyoruz çünkü gösteri ve yürüyüş yapma hakkı Anayasa'yla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tanınmış durumdadır. Dini gruplar ve çeşitli gruplar İstiklal Caddesi’nde basın açıklamalarını özgürce yaparken, LGBTİ’lerin yürüyüşüne izin verilmemesi ayrımcılıktır.

“Eğer 19 Haziran’da düzenleyeceğimiz yürüyüşe müdahale ederlerse önce iç hukuk yollarını kullanacağız ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) kadar bu hukuksuz uygulamanın peşinde olacağız.

“Biz anayasal hakkımızı kullanacağız ve 19 Haziran’da saat 17.00’da buluşacağız. Valiliğe de çağrı yapıyoruz, onları Anayasa’ya uygun davranmaya davet ediyoruz.”