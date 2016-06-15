LGBTİ’leri tehdit eden Alperen Ocakları Başkanı, 2005’te işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmış!

26 Haziran 2016’da yapılması planan 14. Onur Yürüyüşü’nü “Her şeyi göze aldık, direk yürüyüşü engelleyeceğiz” sözleriyle tehdit eden Alperen Ocakları Vakfı İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican’ın 2005 yılında Zübeyir Temurtaş isimli iş adamına işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı.

1 Haziran 2005’te medyaya yansıyan haberde, Mican’ın Kurtlar Vadisi dizindeki ‘Polat’ karakterine özenip Zübeyir Temurtaş isimli iş adamına 8 gün boyunca işkence yaptığı iddiası ve olayı Hacıbey Temurtaş’ın ortaya çıkardığı yazılmıştı.

Basında çıkan haberde, çete üyelerinin Hacıbey Temurtaş’ı arayarak 2 milyon dolar fidye istediği ancak fidyeyi alamayınca Zübeyir Temurtaş’a zorla 265 milyarlık senet imzalattığı yer alıyor.

Polis, gelen şikâyete göre Mican’ı 10 gün boyunca takibe almış, en son olarak Temurtaş ailesinden fidye isteyen 5 kişi ve yardım yataklık yaptığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alınmıştı. Habere göre, gözaltına alınan kişilerle birlikte 4 ruhsatsız ve bir kurusıkı tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirilmişti.

Sabah’ta 1 Haziran 2005’ta “Kurtalar Vadisi ‘örnek’ oldu” başlığıyla yayımlanan haberin metni şöyle:

Bayrampaşa'daki işyerinden silah zoruyla kaçırdıkları Zübeyir Temurtaş'a 8 gün boyunca korkunç işkenceler yapan ve ailesinden fidye isteyen 5 çete üyesi, kendilerine yardım ve yataklık yapan 7 kişiyle birlikte yakalandı. Zübeyir Temurtaş'ın ağabeyi Hacıbey Temurtaş'ın şikâyeti üzerine harekete geçen İstanbul Asayiş Şube Gasp Büro ekipleri, çete üylerini 10 gün takibe aldı. Temurtaş'ın rehin tutulduğu evi de belirleyen polis, Hacıbey Temurtaş'tan çete üyeleriyle anlaşmasını istedi.

ÇETE LİDERİNİN LAKABI 'POLAT'

"Polat" lakaplı çete lideri Kürşat Mican (23) 27 Mayıs günü fidyeyi almak için geldiği Bahçelievler'de polis tarafından yakalandı. Rehin işadamını kurtaran polis, aynı gün Fatih, Bahçelievler, Zeytinburnu ve Üsküdar'da eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda, 5 çete üyesiyle kendilerine yardım ve yataklık yapan 7 kişiyi gözaltına aldı. Çete üyeleriyle birlikte 4 ruhsatsız ve bir kurusıkı tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.