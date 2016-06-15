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CHP’den Alperen Ocakları’na: Bu mafyanın çakalvari tutumunun takipçisiyiz; seyirci kalmayacağız!

"Aynı olmayacağız, farklı olacağız, farklılıklarımızla birlikte yaşayacağız"

15 Haziran 2016 20:20

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, 26 Haziran’da yapılması planan 14. Onur Yürüyüşü’nü “izin vermeyeceklerini” açıklayan Alperen Ocakları’na cevap verdi. Böke, Alperen Ocakları’nı “mafya” olarak niteledi ve “Mafyavari tutumları ve çakallıkları destekleyen bu sessizlik, bugün yeni çakalvari tavırların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bizler farklılıklarımızla yaşamak istiyoruz" dedi. Böke, “Tek bir yurttaşın bile farklılıklarından dolayı hakarete uğramasına, tehdit edilmesine asla seyirci kalmayacağız” diye konuştu.

Partinin MYK toplantısından sonra konuşan Böke, Kılıçdaroğlu’nun önüne mermi atılmasını da eleştirdi ve  "Bir şehit cenazesinde Genel Başkanımızın önüne bir mermi atıldı. Bu mermi atılma protestosunundan sonra iktidarda olanlar, bu konuyla ilgili ancak birkaç gün sonra açıklama yapabildiler. İşte bu mafyavari tutumları ve çakallıkları destekleyen bu sessizlik, bugün yeni çakalvari tavırların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bizler farklılıklarımızla yaşamak istiyoruz" dedi.

LGBTİ bireylerin düzenleyecekleri 14. Onur Yürüyüşü’ne yönelik ’yürütmeyiz’ söylemlerini eleştiren Böke şunları söyledi, "Birkaç gün sonra gerçekleşecek olan LGBTİ bireylerinin Onur Yürüyüşü’ne karşı, bir mafya grubu çıkmış, bu yürüyüşe engel olacağını açıkça ifade ediyor. Buradan Türkiye’nin hukuk kurumlarına sesleniyor. Takipte olduğumuzu da buradan açıkça ifade ediyoruz. Aynı olmayacağız, farklı olacağız, farklılıklarımızla birlikte yaşayacağız. Tek bir yurttaşın bile farklılıklarından dolayı hakarete uğramasına, tehdit edilmesine asla seyirci kalmayacağız."

"Asla izin vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un yeni Anayasa’da Atatürk’ün yeri ile ilgili sözlerini eleştiren BöKe, "Türkiye Cumhuriyeti’nin özü Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin özünü yansıtan bir Anayasa’dan, Türkiye Cumhuriyeti’nin özü olan Atatürk’ü çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Biz asla, bu söylenenlere geçit vermeyeceğiz" dedi.

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LGBTCHPOnur YürüyüşüAlperen OcaklarıSelin Sayek Böke

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