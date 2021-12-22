LeMan'dan, Muharrem Sarıkaya ve Fatma Şahin kapağı

LeMan, İHA muhabiri Ahmet Demir’e tokat atan HaberTürk Ankara Temsilciliği görevinden istifa eden Muharrem Sarıkaya'yı ve olaya tepkisiz kalmasıyla eleştirilen AKP’li Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'i kapağına taşıdı.

Kapağın altındaki yazıda ise şu ifadelere yer verdildi:

"Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile canlı yayın sırasında kameraman Ahmet Demir’e yumruk attı. Fatma Şahin hiçbir şey olmamış gibi anlatmaya devam etti. Yayın sonrası Sarıkaya'ya teşekkür etti. Haber merkezindeki sunucu Şahin’e teşekkür etti. Sarıkaya 'olay kamuoyuna yansıdığı için' diye cümleye başlayarak özür diledi. Bütün bu acayiplikler silsilesi ve şiddet biçiminin tesadüf olduğuna kimse bizi inandıramaz. Bu arada Sarıkaya’ya dava açacağını duyuran medya emekçisi Ahmet Demir'in sonuna kadar yanındayız."

Ne olmuştu?

Muharrem Sarıkaya, Fatma Şahin'le Gaziantep'in kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle HaberTürk kanalında bir canlı yayın gerçekleştirmiş; Sarıkaya İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmıştı. Tokatın ardından yayın devam etmiş, Şahin tepkisiz kalmıştı. Sosyal medyada büyük tepkiye yol açan Sarıkaya olayla ilgili 'mazeretsiz özür dilediğini' ifade ederken; Şahin ise Sarıkaya'nın yaptığının yanlış olduğunu belirtmişti. Muhabir Ahmet Demir ise, Sarıkaya'nın özrünü kabul etmeyerek dava açacağını açıkladı.

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