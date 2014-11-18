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Bilim / Teknoloji

Kullanıcıların Google Glass'a ilgisi azaldı

Google'da 'akıllı gözlük' Google Glass'ı geliştiren pek çok kişi firmadan ayrıldı

18 Kasım 2014 15:45

Google tarafından geliştirilen ve henüz resmî olarak dünya çapında satılmayan akıllı gözlük "Glass"a olan ilgi azalmaya başladı. Yazılım geliştiriciler ise gözlükle ilgili çalışmalarını iptal ediyorlar.

Al Jazeera'nin haberine göre, Glass için uygulama geliştirmek üzere anlaşma yapan 16 geliştiricinin dokuzu operasyonlarını durdurdu. Çalışmalarının durmasının temelinde ise kullanıcıların ilgisinin olmamaması ve cihazla ilgili kısıtlamalar yatıyor. Halen Glass için uygulama geliştirmeye çalışan firmalar ise ağırlıklı olarak kurumsal tarafa yönelmeye başladılar.

Sadece uygulama geliştirme tarafından değil, aynı zamanda Google'da da Glass'a faydalı olabilecek kişiler işten ayrıldı. Bunlar arasında; gözlüğü geliştiren ekibin başındaki kişi Babak Parviz, Adrian Wong ve Ossama Alami gibi isimler yer alıyor.

 

Ne zaman piyasaya sürüleceği belirsiz

 

2012 yılında duyurulan Google Glass, ilk piyasaya çıktığında firmanın seçtiği kişilere satıldı. Ardından isteyen herkes tarafından bir form doldurup talep etmek kaydıyla satılmaya devam edilen Glass'ın son kullanıcıya resmî olarak ne zaman ulaşacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Google da bu konuda resmî bir açıklama yapmıyor.

Google Glass için sayısı yüzü aşan birçok uygulama geliştirildi. Ancak bunlar resmî bir mağaza üzerinden değil, APK uzantılı dosyalar yardımı ile yükleniyor. Kullanıcılara ek bir yük getiren bu durum cihazın yaygınlaşmamasının bir diğer nedeni. Gözlükle ilgili bir ekosistem oluşmadığı için geliştiriciler de ürüne mesafeli duruyor.

Giyilebilir bir bilgisayar olarak tanımlanabilen Google Glass'ın fiyatı 1500 dolar. Sesli komutlarla ve dokunarak kullanılan Google Glass akıllı telefon üzerinden internete de girebiliyor.

 

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