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Bilim / Teknoloji

Google Glass alana dört gözlük birden gönderilmiş

Google'ın, Glass müşterileri için kısa süre önce Titanium kampanyası kapsamında müşterilerine denemeleri için fonksiyonel olmayan 4 farklı renkte gözlük gönderdiği ortaya çıktı

24 Nisan 2014 14:05

Google'ın, Glass müşterileri için kısa süre önce sona erdirdiği Titanium kampanyası hakkında ilginç bir özellik ortaya çıktı. Google , hangi renk Glass almak istediğine karar veremeyen müşterilerine, 50 dolarlık ekstra ödeme karşılığında, 4 farklı renk Glass'tan birer tane göndermiş.

Ancak bu Glass'lar fonksiyonel gözlükler değil, USB portu elle parçalanmış ve dolayısıyla kullanılması mümkün olmayan gözlükler. Kullanıcılar, gözlerine en yakışan renge karar verdikten sonra dört gözlüğü Google'a geri gönderiyor ve 1.500 dolarlık gerçek gözlüğünü sipariş vererek istediği renkte gözlüğe kavuşabiliyor.

Ancak, Google kısa süre önce bu uygulamaya son verdiğini açıkladı ve artık kullanıcılar 1.500 dolarlık gözlükleri satın almadan önce yüzlerine yakışıp yakışmayacağını görmek için gözlükleri deneme şansına sahip değiller. Elbette ileride gözlükler teknoloji marketlerinde satışa çıktığında, deneme versiyonları da marketlerde kullanıcıların incelemelerine açılacak ancak geliştirici versiyonları şimdilik sadece Google'dan online olarak satın alınabiliyor.

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