Murat Ülker'den Google Glass 'selfie'si

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker Google Glass takarak çektiği selfie pozunu Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Murat Ülker fotoğrafı 'benci (goggle glass-selfie)'cümleleriyle paylaşırken Google Glass için 'Gözü açık rüya görmek gibi!' yazması da dikkat çekti.

Oğlu da Google Glass 'selfie'si çekmişti

Aynı gün Murat Ülker'in oğlu Yahya Ülker'in de Google Glass ile selfie çekip sosyal medyada paylaştı. Yahya Ülker paylaşımı ile birlikte OK Glass! Let's take a selfie (Hadi selfie çekelim) yazdı.