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Bilim / Teknoloji

Google Glass'la sinemaya gidilemeyecek!

Yapılan açıklamada kayıt yapabilen giyilebilir bu cihazlara sahip olanlar, cihazları kapatıp çantasına koymak sureti ile salonlara girebilecekler

03 Kasım 2014 15:23

Amerikan Sinema Filmleri Derneği (Motion Picture Association of America, MPAA) ve Ulusal sinema salonları sahipleri derneği (National Association of Theatre Owners, NATO) korsan film savaşındaki önlemlerini güncelledi. Bundan sonra bilinen kayıt cihazları dışında kayıt yapabilen giyilebilir cihazlar da sinema salonlarında yasaklanacak.

MPAA’nın kayıt cihazları karşısındaki sıfır tolerans politikası bu kayıt yapan güncellemeyi zorunlu hale getirdi. Yapılan açıklamada, "O kaydı yapabilen tüm cihazlar sinema salonlarında yasaklanmalı. Bu esasında oldukça önemli bir gelişme. MPAA sonuçta oldukça büyük bir lobi. Öyle ki Paramount Pictures, Warner Bros., Sony Pictures Entertainment, Walt Disney, Universal ve 20th Century Fox gibi dünaynın en büyük film stüdyoları bu lobiyi oluşturuyor. Ulusal sinema salonları sahipleri derneği de Amerika birleşik devletlerinde sahip oldukları 32 000 sinema salonları ile de büyük bir güç oluşturuyor."

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