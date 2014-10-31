Ukrayna'da tarihi sinema LGBTİ film gösterimi sırasında yakıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, kentin simgelerinden tarihi Zhovten sinemasında LGBT filmi gösterildiği bir sırada, kimliği belirsiz bir kişinin salona sis bombası attığı ve yangına neden olduğu bildirildi. Yangını söndürmek için 22 itfaiye birimi 5 saat boyunca çalıştı.

Sol Haber Portalı’nda yer alan habere göre, Molodist Film Festivali'nde Fransız draması "Yaz Geceleri"nin gösterimi sırasında başlayan yangın, sinemada büyük paniğe neden oldu.

'Naziler kolluk kuvveti haline geldi'

Sosyal medyada olaya ilişkin iletiler paylaşan Ukraynalılar, olayın kim tarafından yapılmış olabileceğinin açık olduğunu iddia ettiler. Facebook'ta bir iletide; "O gün sinemada gösterilen filmin bir LGBT filmi olduğu düşünüldüğünde, bu olaya kimin neden olduğunu tahmin etmek güç değil, sokaklarında Nazilerin kolluk kuvveti haline geldiği bir ülkede böyle bir suçun failleri araştırılamaz" yorumu yapıldı.

Zhovten Sineması, 1920'lerde Sovyet Rusya'da yapılmış, konstruktivist mimari stilin eşsiz bir örneği olarak biliniyor. 1931'deki ilk açılışından bu yana bir çok kere restore edilen sinemada, Sovyetler Birliği döneminde büyük ekran ve gelişmiş ses sistemlerinin ilk tanıtımları yapılmıştı.