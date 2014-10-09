Türkiye sineması İspanya'da boy gösterecek

İspanya'nın Valladolid kentinde, 18-25 Ekim'de 59'uncusu gerçekleşecek "Seminci" Uluslararası Film Festivali'nde, "Türk Sinemasının Altın 10 Yılı (2004-2014)" adı altında Türkiye'nin 20'ye yakın filmi İspanya'daki sinemaseverler ile buluşacak.

"Seminci", İspanya'daki film festivalleri arasında "San Sebastian'"dan sonra uluslararası boyutta en çok tanınan film festivali.

"Kader", "Yazı Tura", "Beynelmilel", "Takva", "Sonbahar", "Tatil Kitabı", "İki Dil Bir Bavul", 11'e 10 kala", "Köprüdekiler", Uzak İhtimal", "Çoğunluk", "Tepenin Ardı", "Aşk Tesadüfleri Sever", "Sen Aydınlatırsın Geceyi", "Meryem", "Kelebeğin Rüyası", "Ben O Değilim", "Siyah Beyaz" ve "Jin" adlı filmlerinin gösterileceği festivale, yönetmen Zeki Demirkubuz, sinema oyuncularından Güven Kıraç, Kenan İmirzalıoğlu, Taner Birsel, Ercan Kesal, Görkem Yeltan, Belçim Bilgin gibi isimlerin gelmesi öngörülüyor. Festival kapsamında 23 Ekim "Türk Günü" olarak belirlenirken, bu vesile ile Türkiye sineması, diğer sanat dalları, kültür ve turizmin daha yakından tanıtılması hedefleniyor.

Festivalin ana yarışma bölümünde Kutluğ Ataman'ın "Kuzu" ve Umut Dağ'ın "Betondaki Çatlaklar" adlı filmleriyle, "Punto de Encuentro" bölümünde Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu'nun "Gözümün Nuru" ve Nazlı Eda Noyan ve Dağhan Celayir'in "Bir Fincan Türk Kahvesi" adlı kısa filmi de gösterilecek. Yönetmen Cem Kaya'nın "Remake, Remix, RipOff" adlı belgeseli de festivalin "Tarih Zamanı" adlı belgeseller bölümünde izleyici ile bulaşacak.

Gezici Festival Genel Sekreteri ve Ankara Sinema Derneği Başkanı Ahmet Boyacıoğlu'nun moderatörlüğünde 23 Ekim'de gerçekleştirilecek panelde de Türk sineması tartışılacak ve Türk sinematografisinin anlatıldığı İspanyolca dilindeki ilk kitap olan "Türk Sineması Sözlüğü"nün tanıtımı yapılacak.

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Seminci festivali arasında yapılan anlaşmaların ürünü olarak Türk sinemasının Valladolid'e gelecek olmasıyla ilgili açıklama yapan Seminci Festival Direktörü Javier Angulo, farklı kültürlere açık bir festival olan Seminci'ye renk kattığı ve finansman desteği sağladığı için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve işbirliğinden dolayı Türk Hava Yolları'na teşekkür etti.

Geçen yıl 65 bin izleyiciye ulaşan Seminci'nin bütçesi, ekonomik krizin etkisiyle geçen yıl olduğu gibi 2 milyon 282 bin 404 avro olarak açıklandı. Festivalde dağıtılacak para ödülünün de 152 bin avro olacağı bildirildi.

(AA)