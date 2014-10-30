20 yıldır kapalı Yeni Melek sineması yerine kültür merkezi yapılacak

İstanbul Beyoğlu’nda eski sinemaların kapandığı, Emek Sineması tartışmasının sürdüğü bir dönemde, iyi haber Yeni Melek’ten geldi. 20 yıldır kapalı olan sinema yıkılıp yerine yeni bir kültür merkezi yapılacak.

Kurulduğu 1954 yılından, kapandığı 1984’e kadar sinemaseverlere hizmet eden ve yaklaşık 30 yıldır da kapalı olan Yeni Melek Sineması, kültür merkezi olacak.

Milliyet'ten Fehim Genç'in haberine göre 2004’te işletmeci Arif Keskiner ve arkadaşları tarafından bir süre konser ve parti mekânı olarak canlandırılmaya çalışılan Yeni Melek Sineması yıkılarak yerine, içinde sinema salonları, tiyatro salonu ve sanat galerisi ile restoranların olduğu modern bir kültür merkezine dönüşecek. Kültür merkezinin üst katları da otel olacak.

Tiyatrosu da olacak

Akmer İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yatağan, Anıtlar Kurulu’nda onay aşamasında olan Yeni Melek projesiyle ilgili olarak şunları söyledi:

“Yeni Melek Sineması ve etrafındaki binalar aile şirketimiz Ak-Ka Group’a ait. Burada taban oturumu 2 bin 800 metrekare olan bir proje geliştirdik. Yeni Melek, tarihi özelliği olmayan bir bina, yanındaki binalarla birlikte yıkılacak, zaten yıkım kararı var. O bölgeye özel bir mimari proje çizildi, projesi Anıtlar Kurulu’nda onay aşamasında. Proje onayından sonra oraya güzel bir kültür merkezi yapılacak. İçinde iki tane sinema salonu, tiyatro salonu, sanat galerisi, restoran ve kafeler olacak. Salonlarında konser verilebilecek. Altı 200 araçlık otopark, üstü de otel olacak.”

Butik oteller zincirini kuracak

Beyoğlu’nun tarihi dokusuna yakışır butik oteller inşa etmek için aile şirketi Ak-Ka Group’tan ayrı Akmer İnşaat’ı kurduğunu belirten Yatağan, ‘Stories’ markasıyla üç oteli hizmete açtıklarını söyledi. Yatağan, şöyle konuştu:

“Beyoğlu’nda tarihi binaları aslına sadık kalarak renove ediyor ve butik otele çeviriyoruz. Bugüne kadar Stories Kuloğlu, Stories Kumbaracı ve Stories Karakol otellerimizi faaliyete geçirdik. Lüks segmentte butik otel zinciri olmayı hedefliyoruz."

Anahtar temsili otel inşa edilecek

Cengiz Yatağan, aile şirketleri Ak-ka Group olarak anahtar teslimi otel inşa ettiklerini belirterek bugüne kadar, Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın Alatau ve Ünal Aysal’ın Ma Biche otelinin yanısıra Kuşadası’ndaki Surtel otelini yaptıklarını, Antedon De Luxe, Alinda Beach ve Park Claros otellerini de işlettiklerini söyledi. Yatağan, Ak-Ka Group olarak Sıraselviler’de, İlkyardım Hastanesi’ne yakın konumda 100-110 odalı yeni bir otel yapmak için de Anıtlar Kurulu’na başvurduklarını açıkladı.

Tanju Okan sahneye çıkardı

Sinemayı kuran İpekçi ailesinin yönetimindeki İpek Film tarafından çekilen Taş Bebek, Zümrüt, Kahveci Güzeli gibi yerli filmlerin yanı sıra Şen Dul, Ben Hur, Niagara gibi Hollywood`un gişe rekorları kıran filmleri gösterildi. İlk lokasyon (haftalık) bilet satışı Yeni Melek`te gerçekleşti. Tüm dünyayla aynı anda gösterime giren filmlerin biletleri karaborsaya girdi. Yeni Melek Hollywood starlarının geldiği galalarıyla ünlendi. 1959 yılında Piknik filmi ile William Holden, 1963 yılında Camdaki Kız ile Marina Vladi Yeni Melek`te idi... Film gösterimi öncesi Ayten Alpman, Tanju Okan, Erol Büyükburç gibi dönemin güçlü sesleri sahne aldı. Sunuculuğunu Erkan Yolaç`ın yaptığı Selmi Andak imzalı reklam şovlarında Çbs, Tanca, Vog Çorapları gibi pek çok marka halkla tanıştı. Seyirciye hediyeler dağıtılırdı bu sahne şovlarında...

İlk çift balkonlu sinema

14 Ekim 1954`te dönemin çift balkonlu, çift fuayeli ilk sineması olarak açıldı. 4000 metrekarelik kapalı alana, 1160 koltuğa sahip olan ve "Aynalı Sinema" olarak bilinen Yeni Melek 1980`li yılların ilk yarısına dek cazibesini korudu.980`lere dek gösterime giren filmleri ve sahne eğlencesiyle seyirci çeken Yeni Melek 1984`de kapılarını halka kapattı. 10 yıl atıl duran sinema 2003 sonbaharında 4 girişimci tarafından restorasyona alındı.