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Bilim / Teknoloji

Google Glass'tan sonra çalışıyormuş gibi gösteren gözlük

Japonya'da bir bilim insanı, kullanıcıların duygularını perdeleyen bir akıllı gözlük ürettiğini açıkladı

18 Nisan 2014 12:36

Japonya ’da bir bilimadamı, kullanıcıların duygularını perdeleyen bir akıllı gözlük ürettiğini söylüyor. Camlarında daha önce üretilen hareketli göz görüntüleri bulunan gözlük, takan kişinin ne gördüğüne değil, nasıl göründüğüne odaklanıyor. 

Google, geçen hafta teknolojik gözlük ‘Google Glass’ı sınırlı sayıda piyasaya sürmüştü ve yalnızca 24 saatliğine satmıştı. Bu pazarlama yöntemi, akıllı gözlüklere olan ilgiyi artırdı. BBC Türkçe’nin haberine göre piyasadaki ilgiyi değerlendiren Profesör Hirotaka Osawa’nın icat ettiği gözlüğün camlarında bilgisayarda daha önce üretilen hareketli göz görüntüleri yer alıyor. Böylece gözlüğü takan kişi, çalışıyormuş gibi görünürken gözlerini dinlendirebiliyor ve hatta uyuyabiliyor. Profesör Osawa, konsantrasyonu bozulan veya meşgul kişilerin, farklı bir görüntü oluşturmak için bu gözlükleri kullanabileceğini söylüyor. Bilimadamına göre, hemşire, garson, öğretmen gibi insanlarla yakın iletişim içinde olan mesleklerde çalışanlar bu gözlükleri talep edecek.

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