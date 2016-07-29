Kulis: Kara Kuvvetleri'nde 2 orgeneralin istifasını Erdoğan istedi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar ve EDOK Komutanı Orgeneral Kamil Başoğlu'nun istifalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istediği ileri sürüldü. İstifaların YAŞ kararlarından önce geldiği belirtilirken Abdulkadir Selvi'nin kulislere dayandırdığı habere göre, Erdoğan bu kararı alırken orgenerallere bağlı okulların darbe girişimi sırasında aktif olarak görev almasını gözetti.

Darbenin merkezi olarak gösterilen Kara Havacılık Okulu Uyar’a, tankların çıktığı Etimesgut’taki Zırhlı Birlikler Okulu ise Başoğlu’na bağlıydı. Kulislere yansıyan bilgilere göre, Erdoğan, iki orgeneralin darbe girişimi gecesi "zaafiyet" gösterdikleri gerekçesiyle istifalarını istedi.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin haberinin tamamı şöyle:

Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Org. İhsan Uyar ile EDOK Komutanı Org. Kamil Başoğlu’nun istifası ve TSK’dan atılan Akın Öztürk’ün yokluğu nedeniyle şûra 3 eksikle toplandı. Toplantıya Genelkurmay başkanı dahil 11 asker, Başbakan ve Milli Savunma Bakanı olmak üzere iki sivil katıldı.

Basın iki komutanın yokluğunu YAŞ üyelerinin Anıtkabir’i ziyareti sırasında fark etti. Oysa iki komutan bir önceki akşam istifa etmişti. İki komutanın istifa süreci şöyle gelişti:

Şûra toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında, Genelkurmay Başkanı ve Başbakan’ın katılımı ile 5.5 saat süren toplantı yapıldı. Bu toplantıdan sonra gece yarısı Resmi Gazete’de yayınlanan OHAL kararnamesi ile TSK tarihinin en büyük temizliklerinden biri yaşandı. Darbeye karışanlar TSK’dan tasfiye edildi. Ama o akşam başka bir şey daha oldu. Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar karargâha dönünce, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Org. İhsan Uyar ve EDOK Komutanı Org. Kamil Başoğlu’nu makamına çağırdı. Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında yapılan toplantıda alınan karar gereğince istifalarını vermelerini istedi. Komutanların istifasını Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, iki komutan itirazsız istenileni yerine getirdi.

Neden bu iki komutanını istifası istendi?

15 Temmuz darbe girişiminin, ‘sıklet merkezi’ olarak gösterilen Kara Havacılık Okulu, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Org. İhsan Uyar’a, Ankara’yı teslim almak üzere tankların çıktığı Etimesgut’taki Zırhlı Birlikler Okulu ise EDOK Komutanı Org. Kamil Başoğlu’na bağlıydı. Darbe ihbarını yapan yarbay, Kara Havacılık Okulu’nda görevliydi. Darbenin merkezi olarak Kara Havacılık Okulu’nu gösteriyordu. Genelkurmay Başkanı Akar, saat 18.00’de MİT müsteşarının katılımıyla yapılan toplantı sürerken Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ile Kurmay Başkanı İhsan Uyar’ı, Kara Havacılık’ta gözlemlerde bulunma ve gereken tedbirleri almakla görevlendirmişti. Buna rağmen, darbe gecesi Kara Havacılık’tan kalkan helikopterler halkın üzerine ateş yağdırdı, Etimesgut’tan çıkan tanklar ise Ankara’yı teslim almaya çalıştı. O gece sergiledikleri zafiyet nedeniyle iki komutandan, ‘devlet refleksi’ olarak istifaları istendi. Böylece iki komutanı YAŞ’a katılmayı beklerken emekliye ayrılmak durumunda kaldı.