Kara Kuvvetleri'nde 2 orgeneral neden istifa etti; işte kulislerde konuşulan iki iddia

TSK içindeki bir grup cuntacı askerin 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin ardından 1 hafta erkene alınan YAŞ toplantısı öncesi istifa eden Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar ve EDOK Komutanı Orgeneral Kamil Başoğlu'yla ilgili kuliserde iki iddia konuşuluyor. İlk iddiaya göre, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı 3'lü zirvenin ardından iki komutandan istifa etmesini istedi. Diğer iddiaya göre de, OHAL kararnamesi ile ihraç edilen generallerin yanında 'paralel yapılanma'nın önüne geçilemediği gerekçesiyle kamuoyundan gelen “Komutanların istifa etmesi gerekir” baskısı istifaların sebebi oldu.



Darbe girişimi sebebiyle erkene çekilen YAŞ öncesi 2 istifa

15 Temmuz gecesi TSK içindeki bir grup cuntacı askerin gerçekleştiridiği darbe girişimi sebebiyle erkene çekilen YAŞ öncesi 2 komutan istifa etti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar ve EDOK (Eğitim ve Doktrin Komutanlığı) Komutanı Orgeneral Kamil Başoğlu Türk Silahlı Kuvvetleri’nden istifa etti. Orgeneraller Başoğlu ile Uyar, bugün YAŞ toplantısına katılan isimler arasındaydı.

O istifalar dün gece gelmiş

Bugünkü Yüksek Askeri Şura başlamadan önce iki YAŞ üyesinden sürpriz istifa geldi. YAŞ üyeleri olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Orgeneral Kamil Başoğlu ile Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar istifa ederek emekliliklerini istedi. Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, iki komutanın istifasının dün gece OHAL kapsamındaki Kanun Hükmündeki Kararname kapsamında 1684 askerin uzaklaştırılmasıyla TSK tarihinde en büyük tasfiyenin yapılmasından sonra geldiği ileri sürüldü.

Kulilslerde dolaşan iki iddia

Dün tasfiye listeninin yayınlanmasından sonra komutanların isimlerinin bugün yapılacak YAŞ toplantısı heyetinde yer almadığı iddia edildi. Kulislerle istifa ile ilgili şu iki iddia konuşuluyor:

1- Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı’nın dün yaptıkları üçlü toplantıda her iki komutanın yerine rütbe bekleme yapılmadan yeni atama yapılmasının kararlaştırılması üzerine Orgeneral Akar’ın iki komutanın istifa etmelerini istemesi.

2- TSK içindeki 'FETÖ' yapılanmanın önüne geçilmesinde TSK komuta kademesi gereken özeni gösteremediği için kamuoyundan gelen “Komutanların istifa etmesi gerekir” çağrılarına uymak. İki komutan toplantı öncesi YAŞ heyetinin Anıtkabir’e yaptığı ziyarette yer almadı. GATA’da tedavi gören Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi’nin ise heyet içinde yer aldığı görüldü. İki komutanın istifasından sonra YAŞ 3 eksikle toplandı. Darbe girişimi nedeniyle tutuklu olan ve TSK’dan uzaklaştırılan YAŞ üyesi Akın Öztürk de toplantıda yok.

YAŞ toplandı

Yüksek Askeri Şura, bugün Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında ilk kez Genelkurmay yerine Çankaya Köşkü'nde toplanıyor. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık toplantıya ilk kez katıldı.

Toplantının gündeminde, TSK'daki terfi ve atamaların yanı sıra askeri darbe girişimi olacak. Darbe girişiminin ardından yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle GATA'da tedavi altına alınan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin yerine toplantıya Jandarma Genel Komutan vekili Korgeneral İbrahim Yaşar'ın katılması öngörüldü.

Toplantıda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele oldu.

YAŞ üyesi Orgeneral Akın Öztürk, darbe girişimi dolayısıyla açılan soruşturma kapsamında tutuklanması nedeniyle toplantıya katılmadı. Yine aynı sebeple tutuklu olan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin yerine 2. Ordu Komutan vekili Korgeneral İsmail Metin Temel toplantıda yer aldı.

Darbe girişiminin ardından yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle GATA'da tedavi altına alınan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin de şura toplantısına katılamaması gündemde. Tedavisi süren Mendi'nin yerine toplantıya Jandarma Genel Komutan vekili Korgeneral İbrahim Yaşar'ın katılması öngörülüyor. Böylelikle Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarındaki orgeneral ve oramirallerin katıldığı Yüksek Askeri Şura toplantısında iki korgeneral yer aldı.

Yüksek Askeri Şura toplantısı kapsamında yürütülen çalışmalar, bugüne kadar 3 günde tamamlanıyordu. Başbakan Yıldırım, çalışmaların bu yıl bir günde tamamlanacağını açıkladı. Bu kapsamda, çalışmaların bir gün içinde tamamlanması ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulmasının ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.