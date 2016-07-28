YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri bugün Çankaya Köşkü'nde yapılacak olan kritik toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yüksek Askeri Şura, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında ilk kez Çankaya Köşkü'ndesaat 11.00'de toplanacak.

YAŞ üyeleri, Aslanlı Yol'dan ilerleyerek Anıtkabir'e çıktı. Her YAŞ toplantısı öncesi gerçekleştirilen ziyarette bu kez dikkat çeken bir ayrıntı vardı. Bu yıl YAŞ üyesi komutanlarının emir subayları törende yer almadı. Başta Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar olmak üzere birçok komutanın yaveri ve emir subayı cuntacı çıkmıştı.

Başbakan Binali Yıldırım, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Yıldırım, deftere yazdığı mesajda, "Demokrasiye ve milli iradeye sadakatle bağlı olarak ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Türkiye 15 Temmuz gecesi ikinci bir Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajın tam metni şöyle:



"Demokrasiye ve milli iradeye sadakatle bağlı olarak ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Türkiye 15 Temmuz gecesi ikinci bir kurtuluş mücadelesinden zaferle çıkmıştır. Milletimiz iradesini hiç bir vesayet odağına teslim etmeyeceğini göstermiş, ülkesine ve demokrasisine kahramanca sahip çıkmıştır. Milyonlarca insanımız gözünü kırpmadan şahadede koşarken milli mücadeledeki istiklal ruhunu koruduğunu bütün dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Devletimize milletimize ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünü kasteden bütün terör örgütlerini bertaraf edeceğimiz muhakkaktır.

2016 YAŞ çalışmalarının ülkemize, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz.

Huzurunda bir kez daha ifade etmek isterim ki; bu millet kıyamete kadar dimdik ayakta kalacak, bu vatan dünya varoldukça bütünlüğünü koruyacak, bu bayrak kanımızın son damlasına kadar göklerde dalgalanacak. Bu ezanlar bu semalarımızda sonsuza kadar yankılacak. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Ruhun şadolsun."