Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda iki orgeneral istifa etti!

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli iki orgeneral istifa etti. Bu isimler; Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'ın altında görev yapan Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar ve Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Komutanı Orgeneral Kamil Başoğlu. Orgenerallerin istifasına ilişkin Ankara kulislerinde iki iddia konuşuluyor. İlk iddiaya göre, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı 3'lü zirvenin ardından iki komutandan istifa etmesini istedi. Diğer iddiaya göre de, OHAL kararnamesi ile ihraç edilen generallerin yanında 'paralel yapılanma'nın önüne geçilemediği gerekçesiyle kamuoyundan gelen “Komutanların istifa etmesi gerekir” baskısı istifaların sebebi oldu.

Al Jazeera'ya konuşan askeri kaynaklar ise iki orgeneralin, ihraç kararlarını protesto için istifa ettiğini öne sürdü.

YAŞ bugün tarihte ilk kez Genelkurmay Karargâhı yerine Çankaya Köşkü'nde toplandı. Tarihi öneme sahip toplantıda hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi ve atamalar, hem de 15 Temmuz'daki darbe girişimi tüm ayrıntılarıyla ele alınacak.

Darbe girişimi sebebiyle erkene

çekilen YAŞ öncesi 2 istifa

15 Temmuz gecesi TSK içindeki bir grup cuntacı askerin gerçekleştiridiği darbe girişimi sebebiyle erkene çekilen YAŞ öncesi 2 komutan istifa etti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar ve EDOK (Eğitim ve Doktrin Komutanlığı) Komutanı Orgeneral Kamil Başoğlu Türk Silahlı Kuvvetleri’nden istifa etti. Orgeneraller Başoğlu ile Uyar, bugün YAŞ toplantısına katılacak isimler arasındaydı.

O istifalar dün gece gelmiş

Bugünkü Yüksek Askeri Şura başlamadan önce iki YAŞ üyesinden sürpriz istifa geldi. YAŞ üyeleri olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Orgeneral Kamil Başoğlu ile Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar istifa ederek emekliliklerini istedi. Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, iki komutanın istifasının dün gece OHAL kapsamındaki Kanun Hükmündeki Kararname kapsamında 1684 askerin uzaklaştırılmasıyla TSK tarihinde en büyük tasfiyenin yapılmasından sonra geldiği ileri sürüldü.

Kulilslerde dolaşan iki iddia

Dün tasfiye listeninin yayınlanmasından sonra komutanların isimlerinin bugün yapılacak YAŞ toplantısı heyetinde yer almadığı iddia edildi. Kulislerle istifa ile ilgili şu iki iddia konuşuluyor:

1- Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı’nın dün yaptıkları üçlü toplantıda her iki komutanın yerine rütbe bekleme yapılmadan yeni atama yapılmasının kararlaştırılması üzerine Orgeneral Akar’ın iki komutanın istifa etmelerini istemesi.

2- TSK içindeki 'FETÖ' yapılanmanın önüne geçilmesinde TSK komuta kademesi gereken özeni gösteremediği için kamuoyundan gelen “Komutanların istifa etmesi gerekir” çağrılarına uymak. İki komutan toplantı öncesi YAŞ heyetinin Anıtkabir’e yaptığı ziyarette yer almadı. GATA’da tedavi gören Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi’nin ise heyet içinde yer aldığı görüldü. İki komutanın istifasından sonra YAŞ 3 eksikle toplanıyor. Darbe girişimi nedeniyle tutuklu olan ve TSK’dan uzaklaştırılan YAŞ üyesi Akın Öztürk de toplantıda yok.