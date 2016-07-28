İşte TSK'dan ihraç edilen general ve amirallerin listesi

"Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, 149 general, 1099 subay, 436 astsubay Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
OHAL kapsamında alınması gereken tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararnameye göre yarın yapılacak Yüksek Askeri Şura'da alınacak kararlar ile yapılacak olan terfi, atama, nasıp, kadroların kullanılması, emekliye sevk ve ilişik kesme işlemleri, 29 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla uygulanacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle 2 orgeneral, 9 orgeneral, 28 tümgeneral/tümamiral, 109 tuggeneral/tuğamiral ordudan ihraç edildi.
İhraç edilen generallerin kuvvet komutanlıklarına göre dağılımı da şöyle: Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan (KKK) 1 orgeneral, 8 korgeneral, 13 tümgeneral ve 65 tuğgeneral; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan (HKK) 1 orgeneral, 1 korgeneral, 11 tümgeneral ve 17 tuğgeneral; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan (DKK) 4 tümamiral, 28 tuğamiral.
İşte görevden alınan generallerin listesi
KARA KUVVETLERİ
Orgeneral Adem Huduti
Korgeneral Erdal Öztürk
Korgeneral İbrahim Yılmaz
Korgeneral İlhan Talu
Korgeneral Metin İyidil
Korgeneral Mustafa Özsoy
Korgeneral Salih Ulusoy
Korgeneral Satı Bahadır Köse
Korgeneral Yıldırım Güvenç
Tümgeneral Hasan Nevzat Taşdeler
Tümgeneral Abdullah Baysar
Tümgeneral Avni Angun
Tümgeneral Halil İbrahim Ergin
Tümgeneral Halit Günbatar
Tümgeneral Mehmet Akyürek
Tümgeneral Mehmet Dişli
Tümgeneral Memduh Hakbilen
Tümgeneral Metin Akkaya
Tümgeneral Mustafa İlter
Tümgeneral Oğuz Serhad Habiboğlu
Tümgeneral Osman Ünlü
Tümgeneral Salih Sevil
Tuğgeneral Abdülkerim Ünlü
Tuğgeneral Adem Boduroğlu
Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker
Tuğgeneral Ahmet Otal
Tuğgeneral Ahmet Şimşek
Tuğgeneral Ali Avcı
Tuğgeneral Ali Kalyoncu
Tuğgeneral Ali Rıza Çağlar
Tuğgeneral Ali Salnur
Tuğgeneral Alpaslan Çetin
Tuğgeneral Arif Settar Afşar
Tuğgeneral Atila Güngör
Tuğgeneral Bekir Koçak
Tuğgeneral Bülent Ahmet Beşirbellioğlu
Tuğgeneral Cemalettin Doğan
Tuğgeneral Cihat Erdoğan
Tuğgeneral Ekrem Çağlar
Tuğgeneral Erdem Kargın
Tuğgeneral Erhan Caha
Tuğgeneral Ersin Yıldırım
Tuğgeneral Eyyüp Gürler
Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır
Tuğgeneral Hakan Eser
Tuğgeneral Hasan Polat
Tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı
Tuğgeneral Hidayet Arı
Tuğgeneral İbrahim Lütfi Nuhoğlu
Tuğgeneral İsmail Güneşer
Tuğgeneral İsmail Gürgen
Tuğgeneral İsmet Gökhan Gülmez
Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır
Tuğgeneral Kerim Acar
Tuğgeneral Lütfü İhsan Yanıkoğlu
Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit
Tuğgeneral Mehmet Nuri Başol
Tuğgeneral Mehmet Ozan
Tuğgeneral Mehmet Partigöç
Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken
Tuğgeneral Mesut Savaş
Tuğgeneral Metin Alpcan
Tuğgeneral Murat Aygün
Tuğgeneral Murat Soysal
Tuğgeneral Murat Yaygın
Tuğgeneral Murat Yetgin
Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz
Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili
Tuğgeneral Mustafa Yılmaz
Tuğgeneral Mücahit Tamer
Tuğgeneral Nihayet Ünlü
Tuğgeneral Numan Yediyıldız
Tuğgeneral Orhan Gündüz
Tuğgeneral Osman Nadir Saylam
Tuğgeneral Özkan Aydoğdu
Tuğgeneral Salih Kırhan
Tuğgeneral Savaş Beyribey
Tuğgeneral Semih Terzi
Tuğgeneral Şener Topuç
Tuğgeneral Şenol Alkış
Tuğgeneral Uğur Şahin
Tuğgeneral Ünsal Çoşkun
Tuğgeneral Yavuz Ekrem Arslan
Tuğgeneral Yunus Kotaman
Tuğgeneral Yüksel Durak
Tuğgeneral Yüksel Gönültaş
Tuğgeneral Zeki Karataş
DENİZ KUVVETLERİ
Tümamiral Bekir Sıtkı Cebeci
Tümamiral Hakan Üstem
Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu
Tümamiral Sinan Azmi Tosun
Tuğamiral Ahmet Hakan Güneş
Tuğamiral ALi Murat Dede
Tuğamiral Ali Suat Aktürk
Tuğamiral Ayhan Bay
Tuğamiral Ercan İnceoğlu
Tuğamiral Erdal Ergün
Tuğamiral Gökhan Polat
Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız
Tuğamiral Hasan Doğan
Tuğamiral Hasan Kulaç
Tuğamiral Hayrettin İmren
Tuğamiral Himmet Taner Çengel
Tuğamiral İfran Arabacı
Tuğamiral İhsan Bakar
Tuğamiral Muhittin Elgin
Tuğamiral Murat Şirzai
Tuğamiral Mustafa Sözer
Tuğamiral Namık Alper
Tuğamiral Nazmi Ekici
Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan
Tuğamiral Oğuz Karaman
Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık
Tuğamiral Ömer Mesut Ak
Tuğamiral Serdar Ahmet Gündoğdu
Tuğamiral Sinan Sürer
Tuğamiral Süleyman Manka
Tuğamiral Tezcan Kızılema
Tuğamiral Yaşar Çamur
HAVA KUVVETLERİ
Orgeneral Akın Öztürk
Korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan
Tümgeneral Ahmet Cural
Tümgeneral Atilla Darendeli
Tümgeneral Fethi Alpay
Tümgeneral Haluk Şahar
Tümgeneral İdris Aksoy
Tümgeneral İsmail Yalçın
Tümgeneral Kubilay Selçuk
Tümgeneral Recep Yüksel
Tümgeneral Serdar Gülbaş
Tümgeneral Suat Murat Semiz
Tümgeneral Şaban Umut
Tuğgeneral Aydemir Taşçı
Tuğgeneral Bekir Ercan Van
Tuğgeneral Cemal Akyıldız
Tuğgeneral Cengiz Karacabey
Tuğgeneral Deniz Kartepe
Tuğgeneral Emin Ayık
Tuğgeneral Fikri Özgür
Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş
Tuğgeneral Hakan Evrim
Tuğgeneral İshak Dayıoğlu
Tuğgeneral Kemal Akçınar
Tuğgeneral Kemal Mutlum
Tuğgeneral Mehmet Zeki Kıralp
Tuğgeneral Melih Hamdi Ünal
Tuğgeneral Osman Nuri Gür
Tuğgeneral Recep Sami Özatak
Tuğgeneral Veyis Savaş
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