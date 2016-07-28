İşte TSK'dan ihraç edilen general ve amirallerin listesi

"Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, 149 general, 1099 subay, 436 astsubay Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.

OHAL kapsamında alınması gereken tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararnameye göre yarın yapılacak Yüksek Askeri Şura'da alınacak kararlar ile yapılacak olan terfi, atama, nasıp, kadroların kullanılması, emekliye sevk ve ilişik kesme işlemleri, 29 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla uygulanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle 2 orgeneral, 9 orgeneral, 28 tümgeneral/tümamiral, 109 tuggeneral/tuğamiral ordudan ihraç edildi.

İhraç edilen generallerin kuvvet komutanlıklarına göre dağılımı da şöyle: Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan (KKK) 1 orgeneral, 8 korgeneral, 13 tümgeneral ve 65 tuğgeneral; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan (HKK) 1 orgeneral, 1 korgeneral, 11 tümgeneral ve 17 tuğgeneral; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan (DKK) 4 tümamiral, 28 tuğamiral.

İşte görevden alınan generallerin listesi

KARA KUVVETLERİ

Orgeneral Adem Huduti

Korgeneral Erdal Öztürk

Korgeneral İbrahim Yılmaz

Korgeneral İlhan Talu

Korgeneral Metin İyidil

Korgeneral Mustafa Özsoy

Korgeneral Salih Ulusoy

Korgeneral Satı Bahadır Köse

Korgeneral Yıldırım Güvenç

Tümgeneral Hasan Nevzat Taşdeler

Tümgeneral Abdullah Baysar

Tümgeneral Avni Angun

Tümgeneral Halil İbrahim Ergin

Tümgeneral Halit Günbatar

Tümgeneral Mehmet Akyürek

Tümgeneral Mehmet Dişli

Tümgeneral Memduh Hakbilen

Tümgeneral Metin Akkaya

Tümgeneral Mustafa İlter

Tümgeneral Oğuz Serhad Habiboğlu

Tümgeneral Osman Ünlü

Tümgeneral Salih Sevil

Tuğgeneral Abdülkerim Ünlü

Tuğgeneral Adem Boduroğlu

Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker

Tuğgeneral Ahmet Otal

Tuğgeneral Ahmet Şimşek

Tuğgeneral Ali Avcı

Tuğgeneral Ali Kalyoncu

Tuğgeneral Ali Rıza Çağlar

Tuğgeneral Ali Salnur

Tuğgeneral Alpaslan Çetin

Tuğgeneral Arif Settar Afşar

Tuğgeneral Atila Güngör

Tuğgeneral Bekir Koçak

Tuğgeneral Bülent Ahmet Beşirbellioğlu

Tuğgeneral Cemalettin Doğan

Tuğgeneral Cihat Erdoğan

Tuğgeneral Ekrem Çağlar

Tuğgeneral Erdem Kargın

Tuğgeneral Erhan Caha

Tuğgeneral Ersin Yıldırım

Tuğgeneral Eyyüp Gürler

Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır

Tuğgeneral Hakan Eser

Tuğgeneral Hasan Polat

Tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı

Tuğgeneral Hidayet Arı

Tuğgeneral İbrahim Lütfi Nuhoğlu

Tuğgeneral İsmail Güneşer

Tuğgeneral İsmail Gürgen

Tuğgeneral İsmet Gökhan Gülmez

Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır

Tuğgeneral Kerim Acar

Tuğgeneral Lütfü İhsan Yanıkoğlu

Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit

Tuğgeneral Mehmet Nuri Başol

Tuğgeneral Mehmet Ozan

Tuğgeneral Mehmet Partigöç

Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken

Tuğgeneral Mesut Savaş

Tuğgeneral Metin Alpcan

Tuğgeneral Murat Aygün

Tuğgeneral Murat Soysal

Tuğgeneral Murat Yaygın

Tuğgeneral Murat Yetgin

Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz

Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili

Tuğgeneral Mustafa Yılmaz

Tuğgeneral Mücahit Tamer

Tuğgeneral Nihayet Ünlü

Tuğgeneral Numan Yediyıldız

Tuğgeneral Orhan Gündüz

Tuğgeneral Osman Nadir Saylam

Tuğgeneral Özkan Aydoğdu

Tuğgeneral Salih Kırhan

Tuğgeneral Savaş Beyribey

Tuğgeneral Semih Terzi

Tuğgeneral Şener Topuç

Tuğgeneral Şenol Alkış

Tuğgeneral Uğur Şahin

Tuğgeneral Ünsal Çoşkun

Tuğgeneral Yavuz Ekrem Arslan

Tuğgeneral Yunus Kotaman

Tuğgeneral Yüksel Durak

Tuğgeneral Yüksel Gönültaş

Tuğgeneral Zeki Karataş

DENİZ KUVVETLERİ

Tümamiral Bekir Sıtkı Cebeci

Tümamiral Hakan Üstem

Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu

Tümamiral Sinan Azmi Tosun

Tuğamiral Ahmet Hakan Güneş

Tuğamiral ALi Murat Dede

Tuğamiral Ali Suat Aktürk

Tuğamiral Ayhan Bay

Tuğamiral Ercan İnceoğlu

Tuğamiral Erdal Ergün

Tuğamiral Gökhan Polat

Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız

Tuğamiral Hasan Doğan

Tuğamiral Hasan Kulaç

Tuğamiral Hayrettin İmren

Tuğamiral Himmet Taner Çengel

Tuğamiral İfran Arabacı

Tuğamiral İhsan Bakar

Tuğamiral Muhittin Elgin

Tuğamiral Murat Şirzai

Tuğamiral Mustafa Sözer

Tuğamiral Namık Alper

Tuğamiral Nazmi Ekici

Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan

Tuğamiral Oğuz Karaman

Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık

Tuğamiral Ömer Mesut Ak

Tuğamiral Serdar Ahmet Gündoğdu

Tuğamiral Sinan Sürer

Tuğamiral Süleyman Manka

Tuğamiral Tezcan Kızılema

Tuğamiral Yaşar Çamur

HAVA KUVVETLERİ

Orgeneral Akın Öztürk

Korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan

Tümgeneral Ahmet Cural

Tümgeneral Atilla Darendeli

Tümgeneral Fethi Alpay

Tümgeneral Haluk Şahar

Tümgeneral İdris Aksoy

Tümgeneral İsmail Yalçın

Tümgeneral Kubilay Selçuk

Tümgeneral Recep Yüksel

Tümgeneral Serdar Gülbaş

Tümgeneral Suat Murat Semiz

Tümgeneral Şaban Umut

Tuğgeneral Aydemir Taşçı

Tuğgeneral Bekir Ercan Van

Tuğgeneral Cemal Akyıldız

Tuğgeneral Cengiz Karacabey

Tuğgeneral Deniz Kartepe

Tuğgeneral Emin Ayık

Tuğgeneral Fikri Özgür

Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş

Tuğgeneral Hakan Evrim

Tuğgeneral İshak Dayıoğlu

Tuğgeneral Kemal Akçınar

Tuğgeneral Kemal Mutlum

Tuğgeneral Mehmet Zeki Kıralp

Tuğgeneral Melih Hamdi Ünal

Tuğgeneral Osman Nuri Gür

Tuğgeneral Recep Sami Özatak

Tuğgeneral Veyis Savaş

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