Taraf ve Zaman gazetesi OHAL kararı ile kapatıldı; işte kapatılan radyolar, dergiler, gazeteler ve televizyonlar

"Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Yüksek Askeri Şûra'ya (YAŞ) saatler kala yayımlanan kararnameye göre; 3 haber ajansı, 16 televizyon, 23 radyo, 45 gazete, 15 dergi, 29 yayınevi ve dağıtım kanalı kapatıldı. Karara göre, Taraf Gazetesi, Cihan Haber Ajansı, Zaman Gazetesi ve Today's Zaman Gazetesi kapatıldı.



İşte kapatılan ajanslar, dergiler, gazeteler ve televizyonların listesi

Kapatılan haber ajansları

Cihan Haber Ajansı

Muhabir Haber Ajansı

SEM Haber Ajansı

Kapatılan televizyonlar

Barış TV

Bugün TV

Can Erzincan TV

Dünya TV

HİRA TV

Irmak TV

Kanal 124

Kanaltürk

MC TV

Mehtap TV

Merkür TV

Samanyolu Haber

Samanyolu TV

SRT Televizyonu

Tuna Shopping TV

Yumurcak TV

Kapatılan radyolar

Aksaray Mavi Radyo

Aktüel Radyo

Berfin FM

Burç FM

Cihan Radyo

Dünya Radyo

Esra Radyo

Haber Radyo Ege

Herkül FM

Jest FM

Kanaltürk Radyo

Radyo 59

Radyo Aile Rehberi

Radyo Bamteli

Radyo Cihan

Radyo Fıkıh

Radyo Küre

Radyo Mehtap

Radyo Nur

Radyo Şemşik

Samanyolu Haber Radyosu

Umut FM

Yağmur FM

Kapatılan gazeteler

Adana Haber Gazetesi

Adana Medya Gazetesi

Akdeniz Türk

Şuhut'un Sesi Gazetesi

Kurtuluş Gazetesi

Lider Gazetesi

İscehisar Durum Gazetesi

Türkeli Gazetesi

Antalya Gazetesi

Yerel Bakış Gazetesi

Nazar

Batman Gazetesi

Batman Postası Gazetesi

Batman Doğuş Gazetesi

Bingöl Olay Gazetesi

İrade Gazetesi

İskenderun Olay Gazetesi

Ekonomi

Ege'de Son Söz Gazetesi

Demokrat Gebze

Kocaeli Manşet

Bizim Kocaeli

Haber Kütahya Gazetesi

Gediz Gazetesi

Zafer Gazetesi

Hisar Gazetesi

Turgutlu Havadis Gazetesi

Milas Feza Gazetesi

Türkiye'de Yeni Yıldız Gazetesi

Hakikat Gazetesi

Urfa Haber Ajansı Gazetesi

Ajans 11 Gazetesi

Yeni Emek

Banaz Postası Gazetesi

Son Nokta Gazetesi

Merkür Haber Gazetesi

Millet Gazetesi

Bugün Gazetesi

Meydan Gazetesi

Özgür Düşünce Gazetesi

Taraf

Yarına Bakış

Yeni Hayat

Zaman Gazetesi

Today's Zaman

Kapatılan dergiler

Akademik Araştırmalar Dergisi

Aksiyon

Asya Pasifik Dergisi

Bisiklet Çocuk Dergisi

Diyalog Avrasya Dergisi

Ekolife Dergisi

Ekoloji Dergisi

Fountain Dergisi

Gonca Dergisi

Gül Yaprağı Dergisi

Nokta

Sızıntı

Yağmur Dergisi

Yeni Ümit

Zirve Dergisi

Kapatılan yayınevleri

Altınburç Yayınları

Burak Basın Yayın Dağıtım

Define Yayınları

Dolunay Eğitim Yayın Dağıtım

Giresun Basın Yayın Dağıtım

Gonca Yayınları

Gülyurdu Yayınları

GYV Yayınları

Işık Akademi

Işık Özel Eğitim Yayınları

İklim Basın Yayın Pazarlama

Kaydırak Yayınları

Kaynak Yayınları

Kervan Basın Yayıncılık

Kuşak Yayınları

Muştu Yayınları

Nil Yayınları

Rehber Yayınları

Sürat Basım Yayın Reklamcılık Eğitim Araçları

Sütun Yayınları

Şahdamar Yayınları

Ufuk Basın Yayın Haber Ajans Pazarlama

Ufuk Yayınları

Waşanxaneya Nil

Yay Basın Dağıtım

Yeni Akademi Yayınları

Yitik Hazine Yayınları

Zambak Basın Yayın Eğitim Turizm

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