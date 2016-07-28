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15 Temmuz Darbe Girişimi

Taraf ve Zaman gazetesi OHAL kararı ile kapatıldı; işte kapatılan radyolar, dergiler, gazeteler ve televizyonlar

OHAL kararı ile kapatılan televizyonlar arasında Kanaltürk, Samanyolu ve Yumurcak TV de bulunuyor

28 Temmuz 2016 00:51

"Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Yüksek Askeri Şûra'ya (YAŞ) saatler kala yayımlanan kararnameye göre; 3 haber ajansı, 16 televizyon, 23 radyo, 45 gazete, 15 dergi, 29 yayınevi ve dağıtım kanalı kapatıldı. Karara göre, Taraf Gazetesi, Cihan Haber Ajansı, Zaman Gazetesi ve Today's Zaman Gazetesi kapatıldı.


İşte kapatılan ajanslar, dergiler, gazeteler ve televizyonların listesi

 

Kapatılan haber ajansları

 

Cihan Haber Ajansı
Muhabir Haber Ajansı
SEM Haber Ajansı

 

Kapatılan televizyonlar

 

Barış TV
Bugün TV
Can Erzincan TV
Dünya TV
HİRA TV
Irmak TV
Kanal 124
Kanaltürk
MC TV
Mehtap TV
Merkür TV
Samanyolu Haber
Samanyolu TV
SRT Televizyonu
Tuna Shopping TV
Yumurcak TV

 

Kapatılan radyolar

 

Aksaray Mavi Radyo
Aktüel Radyo
Berfin FM
Burç FM
Cihan Radyo
Dünya Radyo
Esra Radyo
Haber Radyo Ege
Herkül FM
Jest FM
Kanaltürk Radyo
Radyo 59
Radyo Aile Rehberi
Radyo Bamteli
Radyo Cihan
Radyo Fıkıh
Radyo Küre
Radyo Mehtap
Radyo Nur
Radyo Şemşik
Samanyolu Haber Radyosu
Umut FM
Yağmur FM

 

Kapatılan gazeteler

 

Adana Haber Gazetesi
Adana Medya Gazetesi
Akdeniz Türk
Şuhut'un Sesi Gazetesi
Kurtuluş Gazetesi
Lider Gazetesi
İscehisar Durum Gazetesi
Türkeli Gazetesi
Antalya Gazetesi
Yerel Bakış Gazetesi
Nazar
Batman Gazetesi
Batman Postası Gazetesi
Batman Doğuş Gazetesi
Bingöl Olay Gazetesi
İrade Gazetesi
İskenderun Olay Gazetesi
Ekonomi
Ege'de Son Söz Gazetesi
Demokrat Gebze
Kocaeli Manşet
Bizim Kocaeli
Haber Kütahya Gazetesi
Gediz Gazetesi
Zafer Gazetesi
Hisar Gazetesi
Turgutlu Havadis Gazetesi
Milas Feza Gazetesi
Türkiye'de Yeni Yıldız Gazetesi
Hakikat Gazetesi
Urfa Haber Ajansı Gazetesi
Ajans 11 Gazetesi
Yeni Emek
Banaz Postası Gazetesi
Son Nokta Gazetesi
Merkür Haber Gazetesi
Millet Gazetesi
Bugün Gazetesi
Meydan Gazetesi
Özgür Düşünce Gazetesi
Taraf
Yarına Bakış
Yeni Hayat
Zaman Gazetesi
Today's Zaman

 

Kapatılan dergiler

 

Akademik Araştırmalar Dergisi
Aksiyon
Asya Pasifik Dergisi
Bisiklet Çocuk Dergisi
Diyalog Avrasya Dergisi
Ekolife Dergisi
Ekoloji Dergisi
Fountain Dergisi
Gonca Dergisi
Gül Yaprağı Dergisi
Nokta
Sızıntı
Yağmur Dergisi
Yeni Ümit
Zirve Dergisi

 

Kapatılan yayınevleri

 

Altınburç Yayınları
Burak Basın Yayın Dağıtım
Define Yayınları
Dolunay Eğitim Yayın Dağıtım
Giresun Basın Yayın Dağıtım
Gonca Yayınları
Gülyurdu Yayınları
GYV Yayınları
Işık Akademi
Işık Özel Eğitim Yayınları
İklim Basın Yayın Pazarlama
Kaydırak Yayınları
Kaynak Yayınları
Kervan Basın Yayıncılık
Kuşak Yayınları
Muştu Yayınları
Nil Yayınları
Rehber Yayınları
Sürat Basım Yayın Reklamcılık Eğitim Araçları
Sütun Yayınları
Şahdamar Yayınları
Ufuk Basın Yayın Haber Ajans Pazarlama
Ufuk Yayınları
Waşanxaneya Nil
Yay Basın Dağıtım
Yeni Akademi Yayınları
Yitik Hazine Yayınları
Zambak Basın Yayın Eğitim Turizm

Yayımlanan kararnameye ulaşmak için tıklayın.

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