Erdoğan ve hükümet ihraç kararlarını YAŞ'a bırakmadı; 149 general ve amiral ordudan atıldı

"Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Yüksek Askeri Şûra'ya (YAŞ) saatler kala yayımlanan kararnameye göre, 149 general, 1099 subay, 436 astsubay TSK'dan ihraç edildi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. 16 televizyon, 3 haber ajansı, 23 radyo, 45 gazete, 15 dergi, 29 yayınevi ve dağıtım kanalı kapatıldı.

İşte kapatılan radyolar, dergiler, gazeteler ve televizyonlar

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 87 general, 726 subay, 256 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 32 amiral, 59 subay, 63 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 30 general, 314 subay, 117 astsubay olmak üzere toplam bin 684 asker, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çıkarıldı.

İşte TSK'dan ihraç edilen general ve amirallerin listesi

TSK'dan çıkarılan askeri personel arasında eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, Orgeneral Adem Huduti, Korgeneral Metin İyidil, Korgeneral Yıldırım Güvenç, Korgeneral İlhan Talu, Korgeneral Salim Ulusoy, Tümgeneral Mehmet Dişli, Tümgeneral Kubilay Selçuk, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nden Tümamiral Bekir Sıtkı Cebeci ile Pilot Kurmay Yarbay Hakan Karakuş da yer alıyor.

Jandarma ve Sahil Güvenlik İçişleri'ne bağlandı

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı'na bağlandı.

45 gazete kapatıldı

18 televizyon, 3 haber ajansı, 23 radyo, 45 gazete ve 15 dergi kapatıldı.

Cihan Haber Ajansı, Muhabir Haber Ajansı ve SEM Haber Ajansı kapatılan ajanslar arasında.

29 Temmuz’dan itibaren uygulanacak

OHAL kapsamında alınması gereken tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararnameye göre yarın yapılacak Yüksek Askeri Şura'da alınacak kararlar ileyapılacak olan terfi, atama, nasıp, kadroların kullanılması, emekliye sevk ve ilişik kesme işlemleri, 29 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla uygulanacak.

Yayımlanan kararnameye ulaşmak için tıklayın.