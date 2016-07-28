Darbe girişiminden sonra yapılan YAŞ'ta komuta kademesi değişmedi

15 Temmuz gecesi düzenlenen darbe girişiminden 13 gün sonra toplanan Yüksek Askeri Şûra'da, TSK'nın yüksek komuta kademesinde değişiklik olmadı. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları görevlerinde kalırken bir süredir rahatsız olan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin yerine Orgeneral Yaşar Güler atandı.

Darbe girişimine karşı çıkan ve Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Ankara'ya değil, İstanbul'a gelin, güvenliğinizi ben sağlayacağım" dediği konuşulan Orgeneral Ümit Dündar 1. Ordu Komutanlığı'ndan Genelkurmay 2. Başkanlığı'na getirildi.



Şûradan bir gün önce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümetin toplam 1684 TSK mensubunu ordudan ihraç etmesi nedeniyle "ihraçlar" değil, komuta kademesindeki olası değişiklikler için merak edilen YAŞ'ta komuta kademesi yerinde kalırken, iki yeni atama dikkat çekti. Orgeneral Ümit Çetin 1. Ordu Komutanlığı'ndan Genelkurmay 2. Başkanlığı'na getirildi. Darbe girişimine en yüksek oranda katılımın gözlendiği Hava Kuvvetleri'nde 15 Temmuz gecesi rehine alınan Orgeneral Abidin Ünal Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda kalırken Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı'na Korgeneral Hasan Küçükakyüz atandı.



Açıklamayı istifa-emeklilik talepleri mi geciktirdi?

Yüksek komuta kademesinde değişiklik olmamasına karşın YAŞ kararlarının, toplantı bittikten yaklaşık dört saat sonra açıklanması, perde arkasında istifa-emeklilik taleplerinin konuşulduğu yorumlarına neden oldu. Darbe girişimi gecesi rehine alınan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın, hükümetin daha rahat hareket etmesini de sağlamak üzere emekliliklerini istedikleri öne sürüldü.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylamsının ardından 22:10'da açıklanan YAŞ kararları uyarınca komuta kademesi yerinde kaldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yaptığı açıklamaya göre YAŞ kararları şöyle:

YAŞ toplantısının kararları sayın Cumhurbaşkanımızın onayını sunulmuş ve onaylanmıştır.

Genelkurmal Başkanı Org. Hulusi Akar göreve devam ediyor.

Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Salih Zeki Çolak devam ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Org. Bülent Bostanoğlu devam ediyor.

Donanma Komutanı Org. Veysel Kösele göreve devam ediyor..

Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Abidin Ünal görevine devam ediyor.

Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz

Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler.



1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever.



2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel

3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş (Değişmedi)

Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep (Değişmedi)



Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'na Orgeneral Tahir Bekiroğlu getirildi.



Genelkurmay 2'nci Başkanlığı'na Orgeneral Ümit Dündar getirildi.

Kararlar milletimize ordumuza hayırlı uğurlu olsun.