YAŞ kararları açıklandı; 99 albay general ve amiralliğe yükseltildi, 48 general ve amiral emekliliğe sevk edildi

15 Temmuz gecesi düzenlenen darbe girişiminden 13 gün sonra toplanan Yüksek Askeri Şûra'da, TSK'nın yüksek komuta kademesinde değişiklik olmazken, 2016 Yüksek Askeri Şûra kararları açıkladı. Buna göre, 99 albay, general ve amiralliğe yükseltilirken, 48 general ve amiral de emekliliğe sevk edildi.

Yüksek Askeri Şûra'ya toplantısından önce, Olağanüstü Hal Kapsamındaki Kanun Hükmünde Kararname'yle aralarında 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adet Huduti, YAŞ üyesi Orgeneral Akın Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 149 general, 1099 subay, 436 astsubay TSK'dan ihraç edilmiş ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı'na bağlanmıştı.

Atama ve terfilerin açıklanmasının hemen öncesinde ise Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları'nın komuta kademesinde herhangi bir değişikliğe gidilmediğini açıkladı.

TSK'nın internet sitesinde gece yarısından hemen sonra Yüksek Askeri Şûra'da alınan kararlar açıklandı ve bir üst rütbeye terfi eden askerler ile birlikte emekliliğe sevk edilenler açıklandı.

28 Temmuz Yüksek Askeri Şûra toplantısında alınan kararlar şöyle:



2016 yılı Yüksek Askerî Şûra olağan toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler ile general ve amirallerden görev süresi bir yıl uzatılacakların durumları görüşülerek karara bağlanmıştır.

29 Temmuz 2016 tarihinden geçerli olmak üzere; 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 99 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiş; 20 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatılmıştır.



Ayrıca bu yıl rütbe bekleme süresini dolduran 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 29 Temmuz 2016 tarihinden itibaren, 1 general ise yaş haddini doldurduğu için 01 Eylül 2016 tarihinden itibaren emekli olacaklardır.

Bir üst rütbeye yükselen general ve amiraller ile görev süreleri bir yıl uzatılan general ve amirallerin yeni rütbe ve görevlerinin Milletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.



Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak aramızdan ayrılacak olan değerli silah arkadaşlarımıza fedakâr ve özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde aileleri ile birlikte esenlikler dileriz.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda orgeneralliğe yükseltilen Korgeneraler

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 KORGENERAL MUSA AVSEVER



KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMGENERALLER



SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 TÜMGENERAL OSMAN ERBAŞ

2 TÜMGENERAL ZEKAİ AKSAKALLI

3 TÜMGENERAL YAVUZ TÜRKGENCİ

4 TÜMGENERAL ALİ SİVRİ

5 TÜMGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU

TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERALLER



SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 TUĞGENERAL İRFAN ÖZSERT

2 TUĞGENERAL AYDOĞAN AYDIN

3 TUĞGENERAL YILMAZ YILDIRIM

4 TUĞGENERAL GÜRSEL YÜZ



TUĞGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN ALBAYLAR



SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 P.KUR.ALB. ERDOĞAN BAYKAL

2 P.KUR.ALB. FEDAİ ÜNSAL

3 TOP.KUR.ALB. İSMAİL HAKKI KÖSEALİ

4 P.KUR.ALB. BURHAN AKTAŞ

5 TOP.KUR.ALB. ALİ UCARI

6 MU.KUR.ALB. ORHAN AKSOY

7 P.KUR.ALB. İDRİS ACARTÜRK

8 P.KUR.ALB. HANÇERİ SAYAT

9 TOP.KUR.ALB. RECEP ÖZDEMİR

10 İS.KUR.ALB. ERDAL ŞENER

11 TOP.KUR.ALB. SÜLEYMAN ERTIZMAN

12 P.KUR.ALB. ÖZGÜR TÖR

13 HV.SVN.KUR.ALB. TEVFİK ERKAN OLGAY

14 P.KUR.ALB. ÖMER FARUK BOZDEMİR

15 İS.KUR.ALB. RIDVAN YÜCEL YILDIZ

16 TOP.KUR.ALB. SIRRI YILMAZ

17 TOP.KUR.ALB. BAHTİYAR ERSAY

18 TNK.KUR.ALB. FARUK YILDIRIM

19 HV.SVN.KUR.ALB. ALİ EKİYOR

20 TNK.KUR.ALB. SEZAİ ÖZTÜRK

21 TNK.KUR.ALB. NERİM BİTLİSLİOĞLU

22 P.KUR.ALB. BARBAROS KASAR

23 HV.SVN.KUR.ALB. ERDEM MURAT TATLI

24 P.KUR.ALB. COŞKUN KAYA

25 P.ALB. ÖMER ERTUĞRUL ERBAKAN

26 P.ALB. İSMAİL GÜZELLER

27 P.ALB. OĞUZ TOZAK

28 P.ALB. ÖMER FARUK CANTENAR

29 P.ALB. MEHMET HAKAN AKYOL

30 P.ALB. EMRE TAYANÇ

31 P.ALB. SALİM AFGÜN

32 P.ALB. HASAN DEMİR

33 P.ALB. SAFFET AKÇİN

34 P.ALB. İSMAİL HAKKI VOLKAN

35 TNK.ALB. AHMET KURUMAHMUT

36 TNK.ALB. AHMET ÖMERCİKLİ

37 TNK.ALB. BÜLENT TEMİZER

38 TNK.ALB. TURAN İNAN

39 TNK.ALB. ERCAN İLHAN

40 TOP.ALB. HURŞİT AĞIRCAN

41 TOP.ALB. AYKUT TONBUL

42 TOP.ALB. ÖZGÜR NUHUT

43 TOP.ALB. MEHMET ÖZAYDIN

44 TOP.ALB. MUSTAFA YAŞAR ARSLANHAN

45 TOP.ALB. SADETTİN ALP ERGİN

46 TOP.ALB. AHMET KASA

47 HV.SVN.ALB. HASAN KAYMAZ

48 KR.PLT.ALB. İDRİS FEYZİ OKAN

49 İS.ALB. MÜCAHİT ZORLUTUNA

50 İS.ALB. ADEM HAYDAR

51 İKM.ALB. İBRAHİM ÖZBUDUN

52 İKM.ALB. ŞAHİN KILIÇASLAN

53 İKM.ALB. ÖMER KARAİMAMOĞLU

54 BKM.ALB. SELAMİ ARSLAN

55 AS.HÂK.ALB. DİNÇER URAL

56 AS.HÂK.ALB. İHSAN BÜLBÜL

57 MLY.ALB. MEHMET SALİH AKAY

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

KORAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMAMİRAL

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 TÜMAMİRAL ERCÜMENT TATLIOĞLU



TÜMAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞAMİRAL

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 TUĞAMİRAL CİHAT YAYCI



TUĞAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN ALBAYLAR



SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 DZ.KUR.ALB. YANKI BAĞCIOĞLU

2 DZ.KUR.ALB. BÜLENT OLCAY

3 DZ.KUR.ALB. LEVENT KERİM UÇA

4 DZ.KUR.ALB. BÜLENT TURAN

5 DZ.KUR.ALB. BERKER EMRE TOK

6 DZ.KUR.ALB. ÖNDER ÇELEBİ

7 DZ.KUR.ALB. MEHMET BAYBARS KÜÇÜKATAY

8 DZ.P.KUR.ALB. GÜRSEL ÇAYPINAR

9 DZ.ALB. AHMET TUNÇ VEYİSOĞLU

10 DZ.ALB. ÖNDER GÜRBÜZ

11 DZ.ALB. ALİ ÇEKİÇ

12 DZ.ALB. CEMAL ÖZDEN YAZICIOĞLU

13 DZ.İSTH.ALB. CEMALETTİN BOZDAĞ

14 DZ.MÜH.ALB. NECMİ YILDIRIM

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

ORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN KORGENERAL



SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 KORGENERAL HASAN KÜÇÜKAKYÜZ



KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMGENERALLER



SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 TÜMGENERAL MUHİTTİN FATİH SERT

2 TÜMGENERAL İSMAİL GÜNEYKAYA



TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERAL



SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 TUĞGENERAL GÖKSEL KAHYA



TUĞGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN ALBAYLAR



SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 HV.PLT.KUR.ALB. ERDOĞAN GÜR

2 HV.PLT.KUR.ALB. İSMAİL GÜNAYDIN

3 HV.PLT.KUR.ALB. İSMAİL ÜNER

4 HV.PLT.KUR.ALB. KEMAL TURAN

5 HV.PLT.KUR.ALB. KUTLAY DEMİR

6 HV.PLT.KUR.ALB. İBRAHİM DÜLGER

7 HV.İSTH.KUR.ALB. ALİ SERİN

8 HV.UÇK.BKM.KUR.ALB. ERCAN TEKE

9 HV.SVN.KUR.ALB. HASAN BASRİ MEŞE

10 HV.İS.KUR.ALB. TURAN TOKER

11 HV.P.KUR.ALB. BÜLENT TATKAN

12 HV.PER.KUR.ALB. ÜMÜT YILDIZ

13 HV SS KUR.ALB. ERGUN ESKİCİ

14 HV.İKM.KUR.ALB. HÜSEYİN DUMAN

15 HV.MU.KUR.ALB. ALPER KETENCİOĞLU

16 HV.KONT.İHB.KUR.ALB. OĞUZ BOZKURT

17 HV.İS.KUR.ALB. OLCAY YILMAZ

18 HV.PLT.ALB. KADİRCAN KOTTAŞ

19 HV.PLT.ALB. SELÇUK AYGÜN

20 HV.SS ALB. ALPAY AYDOĞAN

21 HV.KONT.İHB.ALB. YUSUF ERGE

22 HV.İSTH.ALB. ERGUN KAHRAMAN

23 HV.UÇK.BKM.ALB. MURAT ISLIOĞLU

24 HV.UÇK.BKM.ALB. CEMAL BALIKÇI

25 HV.İS.ALB. REFİK ÖLMEZ

26 HV.MU.ALB. MURAT PEKŞEN

27 HV.İKM.ALB. MUSTAFA AKKOCA

28 HV.MÜH.ALB. ERSİN GÖSE.

Görev süresi uzatılan general ve amiraller

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI



KORGENERAL



SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 KORGENERAL TAHİR BEKİROĞLU



TÜMGENERALLER



SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 TÜMGENERAL ŞENOL ALPARSLAN

2 TÜMGENERAL İZZET ÇETİNGÖZ



TUĞGENERALLER



SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 TUĞGENERAL RIZA ÇAĞATAY ERDOĞAN

2 TUĞGENERAL CELALETTİN BACANLI

3 TUĞGENERAL NECDET TUNA

4 TUĞGENERAL MESUT BEDRİ USTA

5 TUĞGENERAL İLHAN KIRTIL

6 TUĞGENERAL ERHAN SİPAHİOĞLU

7 TUĞGENERAL METİN TOKEL

8 TUĞGENERAL ERTUĞRUL GAZİ ÖZKÜRKÇÜ

9 TUĞGENERAL SITKI VARLI

10 TUĞGENERAL ADNAN BAKSI



DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI



TUĞAMİRAL



SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 TUĞAMİRAL TAYYAR ERTEM



HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI



KORGENERAL



SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 KORGENERAL MEHMET ŞANVER



TÜMGENERAL



SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 TÜMGENERAL MEHMET ÖZLÜ



TUĞGENERALLER



SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 TUĞGENERAL İHSAN ÖZDAMAR

2 TUĞGENERAL REHA UFUK ER

3 TUĞGENERAL CELAL BAŞOĞLU



GÜLHANE ASKERÎ TIP AKADEMİSİ



TUĞGENERAL

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 TUĞGENERAL UFUK DEMİRKILIÇ.