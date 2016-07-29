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YAŞ kararları açıklandı; 99 albay general ve amiralliğe yükseltildi, 48 general ve amiral emekliliğe sevk edildi

2016 yılı YAŞ kararlarına göre, 16 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi, 20 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı

29 Temmuz 2016 03:20

15 Temmuz gecesi düzenlenen darbe girişiminden 13 gün sonra toplanan Yüksek Askeri Şûra'da, TSK'nın yüksek komuta kademesinde değişiklik olmazken, 2016 Yüksek Askeri Şûra kararları açıkladı. Buna göre, 99 albay, general ve amiralliğe yükseltilirken, 48 general ve amiral de emekliliğe sevk edildi.

Yüksek Askeri Şûra'ya toplantısından önce, Olağanüstü Hal Kapsamındaki Kanun Hükmünde Kararname'yle aralarında 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adet Huduti, YAŞ üyesi Orgeneral Akın Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 149 general, 1099 subay, 436 astsubay TSK'dan ihraç edilmiş ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı'na bağlanmıştı.

Atama ve terfilerin açıklanmasının hemen öncesinde ise Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları'nın komuta kademesinde herhangi bir değişikliğe gidilmediğini açıkladı.

TSK'nın internet sitesinde gece yarısından hemen sonra Yüksek Askeri Şûra'da alınan kararlar açıklandı ve bir üst rütbeye terfi eden askerler ile birlikte emekliliğe sevk edilenler açıklandı.

 

28 Temmuz Yüksek Askeri Şûra toplantısında alınan kararlar şöyle:


2016 yılı Yüksek Askerî Şûra olağan toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler ile general ve amirallerden görev süresi bir yıl uzatılacakların durumları görüşülerek karara bağlanmıştır.

29 Temmuz 2016 tarihinden geçerli olmak üzere; 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 99 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiş; 20 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatılmıştır.

Ayrıca bu yıl rütbe bekleme süresini dolduran 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 29 Temmuz 2016 tarihinden itibaren, 1 general ise yaş haddini doldurduğu için 01 Eylül 2016 tarihinden itibaren emekli olacaklardır.
Bir üst rütbeye yükselen general ve amiraller ile görev süreleri bir yıl uzatılan general ve amirallerin yeni rütbe ve görevlerinin Milletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.

Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak aramızdan ayrılacak olan değerli silah arkadaşlarımıza fedakâr ve özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde aileleri ile birlikte esenlikler dileriz.

 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda orgeneralliğe yükseltilen Korgeneraler

 

SIRA    RÜTBESİ    ADI SOYADI

1    KORGENERAL    MUSA AVSEVER
 
KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMGENERALLER

SIRA    RÜTBESİ    ADI SOYADI
1    TÜMGENERAL    OSMAN ERBAŞ
2    TÜMGENERAL    ZEKAİ AKSAKALLI
3    TÜMGENERAL    YAVUZ TÜRKGENCİ
4    TÜMGENERAL    ALİ SİVRİ
5    TÜMGENERAL    SELÇUK BAYRAKTAROĞLU
TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERALLER

SIRA    RÜTBESİ    ADI SOYADI
1    TUĞGENERAL    İRFAN ÖZSERT
2    TUĞGENERAL    AYDOĞAN AYDIN
3    TUĞGENERAL    YILMAZ YILDIRIM
4    TUĞGENERAL    GÜRSEL YÜZ
 
TUĞGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN ALBAYLAR

SIRA    RÜTBESİ    ADI SOYADI
1    P.KUR.ALB.    ERDOĞAN BAYKAL
2    P.KUR.ALB.    FEDAİ ÜNSAL
3    TOP.KUR.ALB.    İSMAİL HAKKI KÖSEALİ
4    P.KUR.ALB.    BURHAN AKTAŞ
5    TOP.KUR.ALB.    ALİ UCARI
6    MU.KUR.ALB.    ORHAN AKSOY
7    P.KUR.ALB.    İDRİS ACARTÜRK
8    P.KUR.ALB.    HANÇERİ SAYAT
9    TOP.KUR.ALB.    RECEP ÖZDEMİR
10    İS.KUR.ALB.    ERDAL ŞENER
11    TOP.KUR.ALB.    SÜLEYMAN ERTIZMAN
12    P.KUR.ALB.    ÖZGÜR TÖR
13    HV.SVN.KUR.ALB.    TEVFİK ERKAN OLGAY
14    P.KUR.ALB.    ÖMER FARUK BOZDEMİR
15    İS.KUR.ALB.    RIDVAN YÜCEL YILDIZ
16    TOP.KUR.ALB.    SIRRI YILMAZ
17    TOP.KUR.ALB.    BAHTİYAR ERSAY
18    TNK.KUR.ALB.    FARUK YILDIRIM
19    HV.SVN.KUR.ALB.    ALİ EKİYOR
20    TNK.KUR.ALB.    SEZAİ ÖZTÜRK
21    TNK.KUR.ALB.    NERİM BİTLİSLİOĞLU
22    P.KUR.ALB.    BARBAROS KASAR
23    HV.SVN.KUR.ALB.    ERDEM MURAT TATLI
24    P.KUR.ALB.    COŞKUN KAYA
25    P.ALB.    ÖMER ERTUĞRUL ERBAKAN
26    P.ALB.    İSMAİL GÜZELLER
27    P.ALB.    OĞUZ TOZAK
28    P.ALB.    ÖMER FARUK CANTENAR
29    P.ALB.    MEHMET HAKAN AKYOL
30    P.ALB.    EMRE TAYANÇ
31    P.ALB.    SALİM AFGÜN
32    P.ALB.    HASAN DEMİR
33    P.ALB.    SAFFET AKÇİN
34    P.ALB.    İSMAİL HAKKI VOLKAN
35    TNK.ALB.    AHMET KURUMAHMUT
36    TNK.ALB.    AHMET ÖMERCİKLİ
37    TNK.ALB.    BÜLENT TEMİZER
38    TNK.ALB.    TURAN İNAN
39    TNK.ALB.    ERCAN İLHAN
40    TOP.ALB.    HURŞİT AĞIRCAN
41    TOP.ALB.    AYKUT TONBUL
42    TOP.ALB.    ÖZGÜR NUHUT
43    TOP.ALB.    MEHMET ÖZAYDIN
44    TOP.ALB.    MUSTAFA YAŞAR ARSLANHAN
45    TOP.ALB.    SADETTİN ALP ERGİN
46    TOP.ALB.    AHMET KASA
47    HV.SVN.ALB.    HASAN KAYMAZ
48    KR.PLT.ALB.    İDRİS FEYZİ OKAN
49    İS.ALB.    MÜCAHİT ZORLUTUNA
50    İS.ALB.    ADEM HAYDAR
51    İKM.ALB.    İBRAHİM ÖZBUDUN
52    İKM.ALB.    ŞAHİN KILIÇASLAN
53    İKM.ALB.    ÖMER KARAİMAMOĞLU
54    BKM.ALB.    SELAMİ ARSLAN
55    AS.HÂK.ALB.    DİNÇER URAL
56    AS.HÂK.ALB.    İHSAN BÜLBÜL
57    MLY.ALB.    MEHMET SALİH AKAY

 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

 

KORAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMAMİRAL

SIRA    RÜTBESİ    ADI SOYADI
1    TÜMAMİRAL    ERCÜMENT TATLIOĞLU
 
TÜMAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞAMİRAL
SIRA    RÜTBESİ    ADI SOYADI
1    TUĞAMİRAL    CİHAT YAYCI
 
TUĞAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN ALBAYLAR

SIRA    RÜTBESİ    ADI SOYADI
1    DZ.KUR.ALB.    YANKI BAĞCIOĞLU
2    DZ.KUR.ALB.    BÜLENT OLCAY
3    DZ.KUR.ALB.    LEVENT KERİM UÇA
4    DZ.KUR.ALB.    BÜLENT TURAN
5    DZ.KUR.ALB.    BERKER EMRE TOK
6    DZ.KUR.ALB.    ÖNDER ÇELEBİ
7    DZ.KUR.ALB.    MEHMET BAYBARS KÜÇÜKATAY
8    DZ.P.KUR.ALB.    GÜRSEL ÇAYPINAR
9    DZ.ALB.    AHMET TUNÇ VEYİSOĞLU
10    DZ.ALB.    ÖNDER GÜRBÜZ
11    DZ.ALB.    ALİ ÇEKİÇ
12    DZ.ALB.    CEMAL ÖZDEN YAZICIOĞLU
13    DZ.İSTH.ALB.    CEMALETTİN BOZDAĞ
14    DZ.MÜH.ALB.    NECMİ YILDIRIM

 

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

 

ORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN KORGENERAL

SIRA    RÜTBESİ    ADI SOYADI
1    KORGENERAL    HASAN KÜÇÜKAKYÜZ
 
KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMGENERALLER

SIRA    RÜTBESİ    ADI SOYADI
1    TÜMGENERAL    MUHİTTİN FATİH SERT
2    TÜMGENERAL    İSMAİL GÜNEYKAYA
 
TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERAL

SIRA    RÜTBESİ    ADI SOYADI
1    TUĞGENERAL    GÖKSEL KAHYA
 
TUĞGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN ALBAYLAR

SIRA    RÜTBESİ    ADI SOYADI
1    HV.PLT.KUR.ALB.    ERDOĞAN GÜR
2    HV.PLT.KUR.ALB.    İSMAİL GÜNAYDIN
3    HV.PLT.KUR.ALB.    İSMAİL ÜNER
4    HV.PLT.KUR.ALB.    KEMAL TURAN
5    HV.PLT.KUR.ALB.    KUTLAY DEMİR
6    HV.PLT.KUR.ALB.    İBRAHİM DÜLGER
7    HV.İSTH.KUR.ALB.    ALİ SERİN
8    HV.UÇK.BKM.KUR.ALB.    ERCAN TEKE
9    HV.SVN.KUR.ALB.    HASAN BASRİ MEŞE
10    HV.İS.KUR.ALB.    TURAN TOKER
11    HV.P.KUR.ALB.    BÜLENT TATKAN
12    HV.PER.KUR.ALB.    ÜMÜT YILDIZ
13    HV SS KUR.ALB.    ERGUN ESKİCİ
14    HV.İKM.KUR.ALB.    HÜSEYİN DUMAN
15    HV.MU.KUR.ALB.    ALPER KETENCİOĞLU
16    HV.KONT.İHB.KUR.ALB.    OĞUZ BOZKURT
17    HV.İS.KUR.ALB.    OLCAY YILMAZ
18    HV.PLT.ALB.    KADİRCAN KOTTAŞ
19    HV.PLT.ALB.    SELÇUK AYGÜN
20    HV.SS ALB.    ALPAY AYDOĞAN
21    HV.KONT.İHB.ALB.    YUSUF ERGE
22    HV.İSTH.ALB.    ERGUN KAHRAMAN
23    HV.UÇK.BKM.ALB.    MURAT ISLIOĞLU
24    HV.UÇK.BKM.ALB.    CEMAL BALIKÇI
25    HV.İS.ALB.    REFİK ÖLMEZ
26    HV.MU.ALB.    MURAT PEKŞEN
27    HV.İKM.ALB.    MUSTAFA AKKOCA
28    HV.MÜH.ALB.    ERSİN GÖSE.

 

Görev süresi uzatılan general ve amiraller

 

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI


KORGENERAL

SIRA    RÜTBESİ    ADI SOYADI
1    KORGENERAL    TAHİR BEKİROĞLU
 
TÜMGENERALLER

SIRA    RÜTBESİ    ADI SOYADI
1    TÜMGENERAL    ŞENOL ALPARSLAN
2    TÜMGENERAL    İZZET ÇETİNGÖZ
 
TUĞGENERALLER

SIRA    RÜTBESİ    ADI SOYADI
1    TUĞGENERAL    RIZA ÇAĞATAY ERDOĞAN
2    TUĞGENERAL    CELALETTİN BACANLI
3    TUĞGENERAL    NECDET TUNA
4    TUĞGENERAL    MESUT BEDRİ USTA
5    TUĞGENERAL    İLHAN KIRTIL
6    TUĞGENERAL    ERHAN SİPAHİOĞLU
7    TUĞGENERAL    METİN TOKEL
8    TUĞGENERAL    ERTUĞRUL GAZİ ÖZKÜRKÇÜ
9    TUĞGENERAL    SITKI VARLI
10    TUĞGENERAL    ADNAN BAKSI
 
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

TUĞAMİRAL

SIRA    RÜTBESİ    ADI SOYADI
1    TUĞAMİRAL    TAYYAR ERTEM
 
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

KORGENERAL

SIRA    RÜTBESİ    ADI SOYADI
1    KORGENERAL    MEHMET ŞANVER

TÜMGENERAL

SIRA    RÜTBESİ    ADI SOYADI
1    TÜMGENERAL    MEHMET ÖZLÜ
 
TUĞGENERALLER

SIRA    RÜTBESİ    ADI SOYADI
1    TUĞGENERAL    İHSAN ÖZDAMAR
2    TUĞGENERAL    REHA UFUK ER
3    TUĞGENERAL    CELAL BAŞOĞLU
 
GÜLHANE ASKERÎ TIP AKADEMİSİ

TUĞGENERAL
SIRA    RÜTBESİ    ADI SOYADI
1    TUĞGENERAL    UFUK DEMİRKILIÇ.

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