YAŞ kararları açıklandı; 99 albay general ve amiralliğe yükseltildi, 48 general ve amiral emekliliğe sevk edildi

29 Temmuz 2016 03:20
15 Temmuz gecesi düzenlenen darbe girişiminden 13 gün sonra toplanan Yüksek Askeri Şûra'da, TSK'nın yüksek komuta kademesinde değişiklik olmazken, 2016 Yüksek Askeri Şûra kararları açıkladı. Buna göre, 99 albay, general ve amiralliğe yükseltilirken, 48 general ve amiral de emekliliğe sevk edildi.
Yüksek Askeri Şûra'ya toplantısından önce, Olağanüstü Hal Kapsamındaki Kanun Hükmünde Kararname'yle aralarında 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adet Huduti, YAŞ üyesi Orgeneral Akın Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 149 general, 1099 subay, 436 astsubay TSK'dan ihraç edilmiş ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı'na bağlanmıştı.
Atama ve terfilerin açıklanmasının hemen öncesinde ise Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları'nın komuta kademesinde herhangi bir değişikliğe gidilmediğini açıkladı.
TSK'nın internet sitesinde gece yarısından hemen sonra Yüksek Askeri Şûra'da alınan kararlar açıklandı ve bir üst rütbeye terfi eden askerler ile birlikte emekliliğe sevk edilenler açıklandı.
28 Temmuz Yüksek Askeri Şûra toplantısında alınan kararlar şöyle:
2016 yılı Yüksek Askerî Şûra olağan toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler ile general ve amirallerden görev süresi bir yıl uzatılacakların durumları görüşülerek karara bağlanmıştır.
29 Temmuz 2016 tarihinden geçerli olmak üzere; 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 99 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiş; 20 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatılmıştır.
Ayrıca bu yıl rütbe bekleme süresini dolduran 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 29 Temmuz 2016 tarihinden itibaren, 1 general ise yaş haddini doldurduğu için 01 Eylül 2016 tarihinden itibaren emekli olacaklardır.
Bir üst rütbeye yükselen general ve amiraller ile görev süreleri bir yıl uzatılan general ve amirallerin yeni rütbe ve görevlerinin Milletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.
Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak aramızdan ayrılacak olan değerli silah arkadaşlarımıza fedakâr ve özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde aileleri ile birlikte esenlikler dileriz.
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 KORGENERAL MUSA AVSEVER
KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMGENERALLER
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 TÜMGENERAL OSMAN ERBAŞ
2 TÜMGENERAL ZEKAİ AKSAKALLI
3 TÜMGENERAL YAVUZ TÜRKGENCİ
4 TÜMGENERAL ALİ SİVRİ
5 TÜMGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU
TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERALLER
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 TUĞGENERAL İRFAN ÖZSERT
2 TUĞGENERAL AYDOĞAN AYDIN
3 TUĞGENERAL YILMAZ YILDIRIM
4 TUĞGENERAL GÜRSEL YÜZ
TUĞGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN ALBAYLAR
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 P.KUR.ALB. ERDOĞAN BAYKAL
2 P.KUR.ALB. FEDAİ ÜNSAL
3 TOP.KUR.ALB. İSMAİL HAKKI KÖSEALİ
4 P.KUR.ALB. BURHAN AKTAŞ
5 TOP.KUR.ALB. ALİ UCARI
6 MU.KUR.ALB. ORHAN AKSOY
7 P.KUR.ALB. İDRİS ACARTÜRK
8 P.KUR.ALB. HANÇERİ SAYAT
9 TOP.KUR.ALB. RECEP ÖZDEMİR
10 İS.KUR.ALB. ERDAL ŞENER
11 TOP.KUR.ALB. SÜLEYMAN ERTIZMAN
12 P.KUR.ALB. ÖZGÜR TÖR
13 HV.SVN.KUR.ALB. TEVFİK ERKAN OLGAY
14 P.KUR.ALB. ÖMER FARUK BOZDEMİR
15 İS.KUR.ALB. RIDVAN YÜCEL YILDIZ
16 TOP.KUR.ALB. SIRRI YILMAZ
17 TOP.KUR.ALB. BAHTİYAR ERSAY
18 TNK.KUR.ALB. FARUK YILDIRIM
19 HV.SVN.KUR.ALB. ALİ EKİYOR
20 TNK.KUR.ALB. SEZAİ ÖZTÜRK
21 TNK.KUR.ALB. NERİM BİTLİSLİOĞLU
22 P.KUR.ALB. BARBAROS KASAR
23 HV.SVN.KUR.ALB. ERDEM MURAT TATLI
24 P.KUR.ALB. COŞKUN KAYA
25 P.ALB. ÖMER ERTUĞRUL ERBAKAN
26 P.ALB. İSMAİL GÜZELLER
27 P.ALB. OĞUZ TOZAK
28 P.ALB. ÖMER FARUK CANTENAR
29 P.ALB. MEHMET HAKAN AKYOL
30 P.ALB. EMRE TAYANÇ
31 P.ALB. SALİM AFGÜN
32 P.ALB. HASAN DEMİR
33 P.ALB. SAFFET AKÇİN
34 P.ALB. İSMAİL HAKKI VOLKAN
35 TNK.ALB. AHMET KURUMAHMUT
36 TNK.ALB. AHMET ÖMERCİKLİ
37 TNK.ALB. BÜLENT TEMİZER
38 TNK.ALB. TURAN İNAN
39 TNK.ALB. ERCAN İLHAN
40 TOP.ALB. HURŞİT AĞIRCAN
41 TOP.ALB. AYKUT TONBUL
42 TOP.ALB. ÖZGÜR NUHUT
43 TOP.ALB. MEHMET ÖZAYDIN
44 TOP.ALB. MUSTAFA YAŞAR ARSLANHAN
45 TOP.ALB. SADETTİN ALP ERGİN
46 TOP.ALB. AHMET KASA
47 HV.SVN.ALB. HASAN KAYMAZ
48 KR.PLT.ALB. İDRİS FEYZİ OKAN
49 İS.ALB. MÜCAHİT ZORLUTUNA
50 İS.ALB. ADEM HAYDAR
51 İKM.ALB. İBRAHİM ÖZBUDUN
52 İKM.ALB. ŞAHİN KILIÇASLAN
53 İKM.ALB. ÖMER KARAİMAMOĞLU
54 BKM.ALB. SELAMİ ARSLAN
55 AS.HÂK.ALB. DİNÇER URAL
56 AS.HÂK.ALB. İHSAN BÜLBÜL
57 MLY.ALB. MEHMET SALİH AKAY
KORAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMAMİRAL
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 TÜMAMİRAL ERCÜMENT TATLIOĞLU
TÜMAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞAMİRAL
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 TUĞAMİRAL CİHAT YAYCI
TUĞAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN ALBAYLAR
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 DZ.KUR.ALB. YANKI BAĞCIOĞLU
2 DZ.KUR.ALB. BÜLENT OLCAY
3 DZ.KUR.ALB. LEVENT KERİM UÇA
4 DZ.KUR.ALB. BÜLENT TURAN
5 DZ.KUR.ALB. BERKER EMRE TOK
6 DZ.KUR.ALB. ÖNDER ÇELEBİ
7 DZ.KUR.ALB. MEHMET BAYBARS KÜÇÜKATAY
8 DZ.P.KUR.ALB. GÜRSEL ÇAYPINAR
9 DZ.ALB. AHMET TUNÇ VEYİSOĞLU
10 DZ.ALB. ÖNDER GÜRBÜZ
11 DZ.ALB. ALİ ÇEKİÇ
12 DZ.ALB. CEMAL ÖZDEN YAZICIOĞLU
13 DZ.İSTH.ALB. CEMALETTİN BOZDAĞ
14 DZ.MÜH.ALB. NECMİ YILDIRIM
ORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN KORGENERAL
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 KORGENERAL HASAN KÜÇÜKAKYÜZ
KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMGENERALLER
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 TÜMGENERAL MUHİTTİN FATİH SERT
2 TÜMGENERAL İSMAİL GÜNEYKAYA
TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERAL
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 TUĞGENERAL GÖKSEL KAHYA
TUĞGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN ALBAYLAR
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 HV.PLT.KUR.ALB. ERDOĞAN GÜR
2 HV.PLT.KUR.ALB. İSMAİL GÜNAYDIN
3 HV.PLT.KUR.ALB. İSMAİL ÜNER
4 HV.PLT.KUR.ALB. KEMAL TURAN
5 HV.PLT.KUR.ALB. KUTLAY DEMİR
6 HV.PLT.KUR.ALB. İBRAHİM DÜLGER
7 HV.İSTH.KUR.ALB. ALİ SERİN
8 HV.UÇK.BKM.KUR.ALB. ERCAN TEKE
9 HV.SVN.KUR.ALB. HASAN BASRİ MEŞE
10 HV.İS.KUR.ALB. TURAN TOKER
11 HV.P.KUR.ALB. BÜLENT TATKAN
12 HV.PER.KUR.ALB. ÜMÜT YILDIZ
13 HV SS KUR.ALB. ERGUN ESKİCİ
14 HV.İKM.KUR.ALB. HÜSEYİN DUMAN
15 HV.MU.KUR.ALB. ALPER KETENCİOĞLU
16 HV.KONT.İHB.KUR.ALB. OĞUZ BOZKURT
17 HV.İS.KUR.ALB. OLCAY YILMAZ
18 HV.PLT.ALB. KADİRCAN KOTTAŞ
19 HV.PLT.ALB. SELÇUK AYGÜN
20 HV.SS ALB. ALPAY AYDOĞAN
21 HV.KONT.İHB.ALB. YUSUF ERGE
22 HV.İSTH.ALB. ERGUN KAHRAMAN
23 HV.UÇK.BKM.ALB. MURAT ISLIOĞLU
24 HV.UÇK.BKM.ALB. CEMAL BALIKÇI
25 HV.İS.ALB. REFİK ÖLMEZ
26 HV.MU.ALB. MURAT PEKŞEN
27 HV.İKM.ALB. MUSTAFA AKKOCA
28 HV.MÜH.ALB. ERSİN GÖSE.
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
KORGENERAL
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 KORGENERAL TAHİR BEKİROĞLU
TÜMGENERALLER
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 TÜMGENERAL ŞENOL ALPARSLAN
2 TÜMGENERAL İZZET ÇETİNGÖZ
TUĞGENERALLER
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 TUĞGENERAL RIZA ÇAĞATAY ERDOĞAN
2 TUĞGENERAL CELALETTİN BACANLI
3 TUĞGENERAL NECDET TUNA
4 TUĞGENERAL MESUT BEDRİ USTA
5 TUĞGENERAL İLHAN KIRTIL
6 TUĞGENERAL ERHAN SİPAHİOĞLU
7 TUĞGENERAL METİN TOKEL
8 TUĞGENERAL ERTUĞRUL GAZİ ÖZKÜRKÇÜ
9 TUĞGENERAL SITKI VARLI
10 TUĞGENERAL ADNAN BAKSI
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
TUĞAMİRAL
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 TUĞAMİRAL TAYYAR ERTEM
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
KORGENERAL
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 KORGENERAL MEHMET ŞANVER
TÜMGENERAL
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 TÜMGENERAL MEHMET ÖZLÜ
TUĞGENERALLER
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 TUĞGENERAL İHSAN ÖZDAMAR
2 TUĞGENERAL REHA UFUK ER
3 TUĞGENERAL CELAL BAŞOĞLU
GÜLHANE ASKERÎ TIP AKADEMİSİ
TUĞGENERAL
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 TUĞGENERAL UFUK DEMİRKILIÇ.
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