Erdoğan YAŞ kararları sinyalini Fransız televizyonuna bu sözlerle vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın görevden alınacağına ilişkin iddialara yönelik olarak, "Dere geçerken at değiştirilmez" sözleriyle, iki ismin görevine devam edeceğinin sinyalini vermişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Temmuz günü France 24 kanalına verdiği röportajda, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının görevlerine devam edip etmeyeceğine yönelik soruyu şöyle yanıtlamıştı: "Şu anda bizim gerek MİT müsteşarımız gerek Genelkurmay veyahut da diğer kuvvet komutanlarımızla ilgili buna benzer herhangi verdiğimiz bir karar söz konusu değil. Biz kararları verirken ya da verecek olursak bunları sayın Başbakanımla beraber otururuz, değerlendirmesini yaparız. Ondan sonra nihai kararımızı veririz. Şu anda bir geçiş süreci içindeyiz. Bizde bir söz var. Dereyi geçerken, at değiştirilmez. Şu anda biz böyle bir sürecin içerisindeyiz ve bu bir sürecin içerisinde de şu anda arkadaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu yanı çok açık, net söylememiz lazım. Bir istihbarat zaafı söz konusudur, vardır.



Hatırlayın, ABD'deki İkiz Kuleler vurulduğu zaman kimse istihbarat ne yaptı veya istihbarat görevden alındı mı böyle bir soru sormadı. Fransa'da bu olaylar oldu değil mi? Orada da istihbarat zaafı yok mu?



Demek ki zaman zaman istihbarat zaafları olabilir. Bütün bunlara rağmen biz sayın Başbakanımızla değerlendirmeleri yaparız. Atacağımız bir adım varsa bu konuda ondan sonra atarız. Şuanda hepsi görevinin başındadır.” açıklamasını yaptı.

Erdoğan açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Gerek kendisi gerek Genel Kurmay Başkanımız bu konuda Tasarruf size aittir. Sizler bu konuda bizlerle ilgili hangi tasarrufta bulunursanız biz buna karşı söyleyecek bir şeyimiz yok. Vereceğiniz herhangi bir görevi yapmaya devam ederiz. Bizde bu anlayış hakimdir”