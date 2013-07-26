T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kötü uykunun esrârı üzerine yeni bir tez

Geceleri uyuyamayanların Ay'ı sorumlu tutumasının nedeni, İsviçreli bilim insanları tarafından araştırıldı. 33 kişi'nin dolunay dönemindeki uyku düzenleri denetlendi

26 Temmuz 2013 17:22

Basel Psikiyatri Kliniklerine bağlı Kronolojik Biyoloji Merkezi'nde görevli bilim insanları "Current Biology" isimli bir bilim dergisinde bir makale yayımladı. Bilim insanları yayımladıkları makalede, insanların Dolunay dönemlerinde daha kısa süre ve kötü uyuduğunu iddia etti. Araştırmacılar, yürüttükleri bi araştırmanın verilerini inceleyerek, Ay'ın insanların uyku düzenleri üzerinde etki yarattığını, hormonların da bunda payı olduğu sonucuna vardı.

Deutsche Welle Türkçe'de yayımlanan habere göre, Bilim insanları, bir Dolunay gecesi bir araya geldiklerinde, daha önce yürütülen uyku araştırmasının sonuçlarını yeniden, bu kez Ay'ın konumunu göz önünde bulundurarak değerlendirmeye karar vermiş.

Söz konusu araştırmada 33 denek kullanıldığı belirtildi. Araştırma sonuçlarının Ay'a göre değerlendirilmesi deneklerin, Dolunay döneminde uykuya dalmak için beş dakika daha fazla süreye ihtiyaç duyduğunu, geceleri de yaklaşık 20 dakika daha az uyuduğunu ortaya koydu. Denekler, uyku kalitelerinin de daha kötü olduğunu belirtti.

Ay'ın etkileri üzerine bir de biyolojik bulgu elde edildi. Bilim insanları, beyin aktivitelerinin derin uyku süresinin azaldığını gösterdiğine yer verdi. Yine Dolunay döneminde, melatonin hormonunda azalma kaydedildiği belirtildi. Melatonin, uyku ve uyanma süreçlerinde etkin bir hormon.

Bilim insanları, ilk kez Ay'ın uyku ritmi üzerinde etkisi olduğuna dair bir bulguya rastlandığını ifade etti. Ay'ın farklı insan hareketleri örneğin ses tonu üzerinde de etkisi olabileceği tahmin ediliyor.
 

ETİKETLER

uykusuzlukdolunaygecesorunaraştırma

İlgili Haberler

Uyku hastalığına yakalanan kabin memuru yardım çağrısı yaptı

Afrika'da uyku hastalığına yakalanmasına sebep olan çeçe sineği tarafından ısırılan kabin memuru genç kadın Twitter'dan yardım çağrısında bulundu

Uyku bozukluğuna müzik tedavisi

Çinli araştırmacılar, müziğin uyku bozukluklarının tedavisinde etkili olacağı sonucuna ulaştı

Yetersiz uyku eğitimi olumsuz etkiliyor

Yeterli uyku uyumayan öğrencilerin dünya ortalaması ise ilkokul öğrencilerinde %47, ortaokul öğrencilerinde ise %57 olarak tespit edildi

'İyi bir uyku kalbe yararlı'

Yeni bir araştırma günde yedi saat ve üzeri uykunun sağlıklı bir yaşam tarzının kalp sağlığı açısından sağladığı faydaları artırdığını ortaya koydu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24