Kötü uykunun esrârı üzerine yeni bir tez

Basel Psikiyatri Kliniklerine bağlı Kronolojik Biyoloji Merkezi'nde görevli bilim insanları "Current Biology" isimli bir bilim dergisinde bir makale yayımladı. Bilim insanları yayımladıkları makalede, insanların Dolunay dönemlerinde daha kısa süre ve kötü uyuduğunu iddia etti. Araştırmacılar, yürüttükleri bi araştırmanın verilerini inceleyerek, Ay'ın insanların uyku düzenleri üzerinde etki yarattığını, hormonların da bunda payı olduğu sonucuna vardı.



Deutsche Welle Türkçe'de yayımlanan habere göre, Bilim insanları, bir Dolunay gecesi bir araya geldiklerinde, daha önce yürütülen uyku araştırmasının sonuçlarını yeniden, bu kez Ay'ın konumunu göz önünde bulundurarak değerlendirmeye karar vermiş.



Söz konusu araştırmada 33 denek kullanıldığı belirtildi. Araştırma sonuçlarının Ay'a göre değerlendirilmesi deneklerin, Dolunay döneminde uykuya dalmak için beş dakika daha fazla süreye ihtiyaç duyduğunu, geceleri de yaklaşık 20 dakika daha az uyuduğunu ortaya koydu. Denekler, uyku kalitelerinin de daha kötü olduğunu belirtti.



Ay'ın etkileri üzerine bir de biyolojik bulgu elde edildi. Bilim insanları, beyin aktivitelerinin derin uyku süresinin azaldığını gösterdiğine yer verdi. Yine Dolunay döneminde, melatonin hormonunda azalma kaydedildiği belirtildi. Melatonin, uyku ve uyanma süreçlerinde etkin bir hormon.



Bilim insanları, ilk kez Ay'ın uyku ritmi üzerinde etkisi olduğuna dair bir bulguya rastlandığını ifade etti. Ay'ın farklı insan hareketleri örneğin ses tonu üzerinde de etkisi olabileceği tahmin ediliyor.

