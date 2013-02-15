Uyku hastalığına yakalanan kabin memuru yardım çağrısı yaptı

THY’de görevli kabin memuru Ece Taşan, görev için gittiği Afrika’da çeçe sineğinin ısırması sonucu ‘uyku hastalığına’ yakalandı. Hastaneye kaldırılan Ece Taşan, sosyal paylaşım sitesi Twitter’den hastalığına ilişkin bilgi vererek hastalığına çare bulunacak ilacın bulunması için yardım istedi.

Ece Taşan ve ailesi uyku hastalığının Türkiye ’de ilacı bulunmadığından, başta Afrika olmak üzere yurtdışından ilaç bulmak için yakınlarıyla irtibata geçti. Aile, hastalığa çare olacak ilacı Gana’da buldu ancak uçağa alınmayan ilaç İstanbul’a getirilemedi. Aile bu sefer Fransa ’da da bu ilacın olduğunu öğrendi. Taşan ailesi şimdi bu ülkeden gelecek ilacı beklemeye başladı.

Uyku hastalığına yakalanan ve sağlık durumu hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan bilgi veren kabin memuru Ece Taşan, şöyle yardım çağrısında bulundu:

"Yıllarca ’uyku böceği mi ısırdı, yok efendim uyku böcegi oldun’ diye diye kendimi ısırttırdım.Ama bu kadar kötü birşey olduğunu bilsem demezdim" "Suramin veya pentamidin ilaclarini bulabilen bana acil olarak ulassin lutfen. RT!"

"Acil ilacimin bulunmasi gerekmektedir. Fransa’da bulundugu soyleniyor.Hangi sehir nerdedir bu yarin netleşicek.Afrika ulkelerinde daha yaygın Afrika’dan aldığım bi parazit vucuduma yayılmadan engellemek lazım. Zamanla yarış"



Çeçe sineği ilk bakışta karasineğe benzeyen, küçük ama çok zararlı bir sinek. Uyku hastalığını bulaştırmasıyla bilinen bu kan emici sineğin, Glossina cinsini oluşturan yaklaşık 21 türü var. Türlerin çoğu Afrika’da, Sahra Çölü’nün güneyinde yaşar.