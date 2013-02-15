T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Uyku hastalığına yakalanan kabin memuru yardım çağrısı yaptı

Afrika'da uyku hastalığına yakalanmasına sebep olan çeçe sineği tarafından ısırılan kabin memuru genç kadın Twitter'dan yardım çağrısında bulundu

15 Şubat 2013 17:20

THY’de görevli kabin memuru Ece Taşan, görev için gittiği Afrika’da çeçe sineğinin ısırması sonucu ‘uyku hastalığına’ yakalandı. Hastaneye kaldırılan Ece Taşan, sosyal paylaşım sitesi Twitter’den hastalığına ilişkin bilgi vererek hastalığına çare bulunacak ilacın bulunması için yardım istedi.

Ece Taşan ve ailesi uyku hastalığının Türkiye ’de ilacı bulunmadığından, başta Afrika olmak üzere yurtdışından ilaç bulmak için yakınlarıyla irtibata geçti. Aile, hastalığa çare olacak ilacı Gana’da buldu ancak uçağa alınmayan ilaç İstanbul’a getirilemedi. Aile bu sefer Fransa ’da da bu ilacın olduğunu öğrendi. Taşan ailesi şimdi bu ülkeden gelecek ilacı beklemeye başladı.

Uyku hastalığına yakalanan ve sağlık durumu hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan bilgi veren kabin memuru Ece Taşan, şöyle yardım çağrısında bulundu:

"Yıllarca ’uyku böceği mi ısırdı, yok efendim uyku böcegi oldun’ diye diye kendimi ısırttırdım.Ama bu kadar kötü birşey olduğunu bilsem demezdim" "Suramin veya pentamidin ilaclarini bulabilen bana acil olarak ulassin lutfen. RT!"

"Acil ilacimin bulunmasi gerekmektedir. Fransa’da bulundugu soyleniyor.Hangi sehir nerdedir bu yarin netleşicek.Afrika ulkelerinde daha yaygın Afrika’dan aldığım bi parazit vucuduma yayılmadan engellemek lazım. Zamanla yarış"


Çeçe sineği ilk bakışta karasineğe benzeyen, küçük ama çok zararlı bir sinek. Uyku hastalığını bulaştırmasıyla bilinen bu kan emici sineğin, Glossina cinsini oluşturan yaklaşık 21 türü var. Türlerin çoğu Afrika’da, Sahra Çölü’nün güneyinde yaşar.

ETİKETLER

eda taşanthyafrıkaçeçe sineği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24