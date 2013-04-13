Uyku bozukluğuna müzik tedavisi

Araştırmacılar, müzik-uyku ilişkisi üzerine yapılmış olan çalışmaları inceleyip kendi kriterlerine en yakın olan 10'unu seçti.

Tianjin'deki Pingjin Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünden Chun-Fang Wang'ın yönettiği meta analizde ABD, Tayvan, İtalya, Avusturya, Macaristan, Güney Kore ve Hong Kong'dan araştırmacıların yaptığı çalışmalar dikkate alındı.

Farklı ülkelerde, 18 yaşın üstündeki üniversite öğrencileri, sığınma evlerinde kalan kadınlar, yeni ameliyat olmuş hastaların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin müzik terapisine tabi tutulduğu çalışmaların neticelerinin, kültürel ve coğrafi farklılıklara rağmen son derece tutarlı olduğu görüldü. Avrupalı katılımcılara klasik Batı müziği ve Asyalı katılımcıların bazılarına kendi ülkelerinin geleneksel müziklerinin dinletildi. Sonuçlar, müzik terapisinin, akut ya da kronik uyku bozuklukları olan kişilerin uyku kalitesini yükselttiğini ortaya koydu.

Çinli araştırmacılar müziğin merkezi sinir sistemi üzerinde etkili olduğuna işaret ediyorlar.