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Sağlık

Yetersiz uyku eğitimi olumsuz etkiliyor

Yeterli uyku uyumayan öğrencilerin dünya ortalaması ise ilkokul öğrencilerinde %47, ortaokul öğrencilerinde ise %57 olarak tespit edildi

09 Mayıs 2013 16:19

Uluslararası alanda eğitim testleri uygulayan araştırmacılar, az uyumanın öğrencilerin başarısını olumsuz etkileyen gizli bir etken olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, gelişmiş ülkelerde bu sorunun daha fazla yaşanmasını, yatak odalarında gece yarılarına kadar cep telefonu ve bilgisayar kullanımına bağlıyor.

Araştırmada, az uyumanın sınıfta oldukça ciddi sorunlara neden olduğu ve uykusuz öğrencilerin anlaması için derslerin normalden daha yavaş ve daha az yoğun işlendiği vurgulandı.

ABD'nin Boston Koleji tarafından yürütülen uluslararası araştırmada, en yüksek yetersiz uyuma oranı 9-10 yaş grubu öğrencilerde %73, 13-14 yaş grubu öğrencilerde ise %80 ile ABD'de görüldü.

Yeterli uyku uyumayan öğrencilerin dünya ortalaması ise ilkokul öğrencilerinde %47, ortaokul öğrencilerinde ise %57 olarak tespit edildi.

Yetersiz uyku sorununun en yüksek oranda görüldüğü diğer ülkeler ise Yeni Zelanda, Suudi Arabistan, Kuveyt, Avustralya, Türkiye, İngiltere, Şili, İrlanda ve Fransa oldu. Başarı oranı yüksek olan Finlandiya da yeterince uyumayan öğrenciler sıralamasında ilk 10'da yer aldı.

Uyku konusunda en iyi durumda olan ülkeler ise Azerbaycan, Kazakistan, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Japonya ve Malta oldu.

BBC TÜRKÇE

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