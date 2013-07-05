'İyi bir uyku kalbe yararlı'

Helen Briggs

BBC Sağlık Muhabiri



Yeni bir araştırma günde yedi saat ve üzeri uykunun sağlıklı bir yaşam tarzının kalp sağlığı açısından sağladığı faydaları artırdığını ortaya koydu.

Kapsamlı bir araştırmaya göre, egzersiz yapma, sağlıklı beslenme, içki ve sigarayı azaltma gibi geleneksel tavsiyeler kalp ve damar hastalıkları ve kalp krizi ihtimalini kesinlikle azaltıyor, ama üzerine bir de yeterli uyku uyunuyorsa kalp hastalıkları riski iyice azalıyor.

Avrupalı araştırmacılar yeterli uykunun öneminin anlatılmasının kamu sağlığında ciddi bir iyileşme sağlayacağına inanıyorlar.

Hollanda'daki Bilthoven ve Wageningen Kamu Sağlığı ve Çevre Enstitüsü'nden bir grup araştırmacı bunun boyutlarını ölçmek üzere on yılı aşkın bir süre boyunca 14 bin erkek ve kadının kalp ve beyin hastalıklarını izlediler.

Araştırmanın yürütüldüğü yıllar içinde 14 bin kişiden 600'ü kalp krizi ya da kalp ve damar hastalıkları geçirdi, bunların 129'u ölümle sonuçlandı.

Yapılan çalışma dört olumlu yaşam öğüdünü tutanlar yani egzersiz yapıp, sağlıklı beslenen, alkolü ölçülü alan ve sigara içmeyenler arasında ölüm ihtimalinin azaldığını ortaya koydu.



Riskte önemli azalma



Bu dört ilkeyi izleyenler arasında kalp hastalığı riski yüzde 57, kalp ve damar hastalıkları sebebiyle ölüm riski ise yüzde 67 düşüyordu.

Fakat, bu dört sağlıklı yaşam ilkesine bir de yedi saat ve üzeri uykuyu eklediğinizde bu oranlar birden yükseliyor ve kalp hastalığı riski yüzde 65, kalp ve damar hastalıklarından ölüm riski yüzde 83 düşüş gösteriyordu.

Araştırmacılar, başka çalışmaların da uykusuzluk ile kalp hastalıkları arasında bir ilişki olduğunu ortaya koyduğunu kabul ediyor, ama bu çalışmada ilk kez diğer sağlıklı yaşam bileşenleriyle birlikte uyku etkisinin incelendiğine dikkat çekiyorlar.

Norveç'in Bergen Üniversitesi'nden Profesör Grethe S Tell, European Journal of Preventive Cardiology (Avrupa Önlenebilir Kalk Hastalıkları Dergisi) dergisinde yayımlanan makalesinde araştırmanın sonuçlarının kamu sağlığı görevlileri ve anne babalar tarafından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"Çalışmanın ana mesajı uykuyu önemli bir sağlık unsuru olarak görmemiz gerektiğidir" diyen Tell, "Kamu sağlığı açısından bakıldığında, insanları diğer sağlıklı yaşam unsurları gibi yeterli uyku uyuma konusunda da uyarmak ve evlerde verilen eğitimin de bir parçası olmasını sağlamak gereği ortaya çıkıyor" diye sürdürdü.

Buna karşılık uzmanlar uyku bozukluğu çeken kişilerin de hemen kaygıya kapılmaması gerektiğine, bu çalışmadan iyi uyku uyuyamamanın kalp hastalığına yol açtığı gibi bir sonuç çıkmadığına dikkat çekiyorlar.



BBCTürkçe