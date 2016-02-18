Komisyonun dağılmasının ardından MHP'li Öztürk: Meclis Başkanı CHP'nin tavrını adeta fırsata çevirdi

CHP’li Komisyon üyesi Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, toplantı boyunca Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın masayı devireceğine ilişkin bir izlenim edindiklerine dikkat çekerken MHP heyeti adına konuşan Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, “Meclis Başkanı adeta CHP’nin tavrını fırsat bekliyormuş gibi bir tavır içine girdi” dedi. Öztürk, Meclis Başkanının masayı dağıtmak yerine toplantıyı bir gün sonraya bırakma gibi birçok seçeneği uygulayabileceğine dikkat çekti.

CNN Türk'te canlı yayına bağlanan HDP'li Garo Paylan da "Meclis Başkanı masayı dağıttı" diye konuştu.

5 saatlik toplantıda komisyon iki kez ara verdi. 15 dakikalık ilk aranın ardından ikinci mola kilitlenmeye doğru gidilen saat 18.30’da verildi. Kulislerde, Meclis Başkanının bu 10 dakikada komisyonunu akıbetiyle ilgili bir görüş alışverişi yapıp yapmadığı merak konusu oldu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın komisyonu bitirdiğine ilişkin açıklamaları tutanaklara yansıması şöyle:

Başkan – Efendim, hiçbir faaliyet boşa olan faaliyet değildir. Bir anlayış birliği mutlaka olacaktır. Baştan beri söylüyorum, bu dönemde çok güzel bir neticeye gideceğimize inanıyorum. Bu bir başlangıç, bir ders olabilir. Hani var ya, her sabah yeni bir başlangıçtır. Yarın yeniden başlarız, bir şey yok ama ümidi boşa çıkaran, boşu boşuna avara kasnak gibi dönen duruma da girmemeliyiz. Yeni yapacağımız faaliyetlerin daha teferruatlı bir şekilde ön yapısını konuşarak yola çıkarız. Artı, burada şimdi oylama diye bir husus yapamayız ki. Diyelim ki…

Ömer Süha Aldan (Muğla) – Oylama…

Başkan – Hayır, demin böyle bir mevzu geçti. Diyelim ki 3 kişi, 3 parti dedi ki: “Devam ediyoruz.” 4’üncüyü mecbur mu edeceğiz? Onun için, ittifak doğrudur. Süha Bey’in verdiği bazı teklifler vardı, güzel teklifler. Yani yeniden bir çalışma düzenine girmek, oylama, yetkili organlarla görüşme, siyasi parti liderleriyle görüşme, Cumhuriyet Halk Partisi dışındakilerle devam dersek; bütün bunlar, oylama olmayacağına göre, yarına ait keyfiyetlerdir. Bir araya geldik, daha bir kaynaştık, daha da bir kaynaşacağız. Ben elimden gelen gayreti gene göstereceğim, sizler de partilerinizle öyle göstereceksiniz.

Ahmet İyimaya (Ankara) – Bülent Bey’i de kaynaştıracağız.

Başkan – Hayır, niye Bülent Bey? Hepimiz kaynaşacağız. Şu gök kubbenin altında, bu al bayrağın altında bütün hedefimiz ne? Milletimizin gelişmesi, güçlenmesi, birliği, bütünlüğü; bunu sağlayacağız inşallah.

Kadir Koçdemir (Bursa) – Başkanım, bu, avara kasnakla ilgili bir mühendis arkadaşın dediğini latife olsun diye söyleyeyim.

Başkan – Buyurun efendim.

Kadir Koçdemir (Bursa) – Çok kasnak olan bir sistemde, çıktığında bütün sistemi çökertecek en önemli kasnakmış, bir mühendis dedi.

Başkan – Doğrudur.

Mithat Sancar (Mardin) – Şimdi, yeniden toplanacak mıyız?

Başkan – Hayır, ben şimdi şunu söylüyorum: Bizim yeni bir etap olabilmesi için siyasi partilerimizle olan görüşmeleriniz neticesinde grup başkan vekilleriyle bir araya gelme durumumuz olur, ona göre dünya yeniden kurulur. Her sabah güneş yeniden doğar, her sabah yeni bir başlangıçtır.

Mithat Sancar (Mardin) – Hayır, şimdi, siz bir girişimde bulunacaksınız anladığım kadarıyla.

Başkan – Ben şimdi bir girişimde bulundum, çok memnun oldum, bütün partilerimiz gereken ilgiyi gösterdiler. Bir toplantı yaptık, neleri yapabileceğimizi, ne olduğunu, dönemimizin de resmini çektik ama bu burada kaldı, olmadı, devam etmedi. 4’ümüz birden bir isimde anlaşamadığımıza göre…

Bülent Tezcan (Aydın) – İsim ve görevde.

Namık Havutça (Balıkesir) – İsim ve muhteva.

Başkan – Görev yani gaye. Esasında ikisinin aynı madde olması lazım. İsim ve gaye, bunda anlaşamadığımıza göre zorlama diye bir hadisemiz olamayacak ama bendeniz… Şimdi, bu son toplantımız olmuş oluyor. Eğer siyasi partilerimizden “Hayır, devam edeceğiz.” diye… Ki bu “Devam edeceğiz.” sözü zaten 3 partinin var. Cumhuriyet Halk Partisinden böyle bir karar gelirse devam ederiz. Yoksa…

Mithat Sancar (Mardin) – Sorduğum soru şu Sayın Başkan: Sizin…

Başkan – Bendeniz kalkıp da… Grup başkan vekillerini toplama meselesi daha sonraki hadisedir. Liderler zaten durumu bilmektedirler. Hepiniz, yani üçer kişi partiyi temsil ediyorsunuz, şahsınız adına burada değilsiniz.

Netice, bu noktada olmadı ama ilerideki ümidimizi kaybetmiyoruz.

Bülent Tezcan (Aydın) – Sayın Başkan bir değerlendirme yapacak, ona göre…

Başkan – Yani benim değerlendirmem bu Bülent Bey.

Mehmet Parsak (Afyonkarahisar) – Yeniden bir değerlendirme yok.

Garo Paylan (İstanbul) – Şu anda bir değerlendirme yok, şu anda bitirilmiş oluyor yani.

Mithat Sancar (Mardin) – Sayın Başkan, şu an Komisyonun çalışmaları nihayete ermiş…

Başkan – Nihayete ermiştir.

Mithat Sancar (Mardin) – Bu kadar. Yani onu anlayalım.

Başkan – Realite efendim, bu bir realite.

Mithat Sancar (Mardin) – Hayır, sizin bundan sonra herhangi bir girişiminiz olacak mı?

Başkan – Ayrı keyfiyet o ama Komisyonun şu andaki çalışması neticeye ulaşmadığımız için, esasa giremediğimiz için, usulde kaldığımız için… Kendimizi kandırmayalım. Bundan sonra her türlü faaliyette bulunacağım.

Mithat Sancar (Mardin) – Hayır, siz bu Komisyonun çalışmaya devamı için girişimde bulunacak mısınız?

Başkan – Bakın, tekrar ediyorum…

Mithat Sancar (Mardin) – Şunun için soruyoruz Sayın Başkan: Sorulacak bize ve biz de ona göre açıklama yapacağız basına, onun için.

Başkan – Bakın, tekrar söylüyorum: Bismillah, ben inanıyorum ki biz 26’ncı Dönemde anayasayı ele alacağız ve gerekeni yapacağız. Nasıl olacak?

Meral Danış Beştaş (Adana) – Biz bu Komisyonu soruyoruz.

Başkan – Bu Komisyon bitti.

Mithat Sancar (Mardin) – Bu Komisyon bitti, tamam.

Başkan – Bu Komisyon bitti ama bu, faaliyetimiz bitti manasına gelmez…

Mithat Sancar (Mardin) – O ayrı.

Başkan – …beraberliğimiz bitti manasına gelmez, küskünlük manasına hiç gelmez.

Namık Havutça (Balıkesir) – Teşekkür ediyoruz Başkanım.

Bülent Tezcan (Aydın) – Çok teşekkür ediyoruz.

Başkan – Herkesin fikri hür, herkes fikrine sahiptir ve her fikir muhteremdir.